國內旅遊跟著玩！ 推薦全台25處私藏IG秘境　1日遊&2日遊景點大公開

每到假期就是出國旅遊旺季，日本更是國人出國選擇第一名，由於距離近，當地交通方便，就算一個人自助旅行也不用擔心。日本當地有許多傳統建築與歷史文化相當讓人著迷，其實這樣的日式建築台灣也有，多是日治時期遺留下的宿舍空間，透過整修再利用，甚至改造出不同功能的空間及味道，相當適合週末前去參觀拍照；本期小編就要告訴大家全台有哪些人氣超夯的日式建築，一起來看看吧！

2020-03-07 10:00