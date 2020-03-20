國內旅遊跟著玩！ 推薦全台25處私藏IG秘境 1日遊&2日遊景點大公開
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回顧2019年，去了好多好棒的地方遊玩，趁機整理出來分享給大家！當你不知道去哪玩時？就從中挑一個吧！
1.[新北] 熊空櫻花季
特色：賞櫻（2020 1月）、爬山
地址：新北市三峽區竹崙路226號
官網：請點這裡
2.[烏來] 雲仙樂園
特色：划船＆小台車體驗＆空中纜車
地址：新北市烏來區瀑布路1-1號（02)2661-6510
3.[烏來] 馥蘭朵烏來渡假酒店
特色：五星級的泡湯＆美食
4.[新北市]深澳鐵道自行車（八斗子）
特色：河豚造型鐵道自行車、夢幻隧道、看海、吃海鮮
地址：新北市瑞芳區建基路二段121號（02）2406-2200
5.[新北市瑞芳區] 基隆象鼻岩
特色：象鼻岩、潮境公園、八斗子車站
地址：新北市瑞芳區（02）2960-3456
6.[新北市] 汐止白匏湖生態農場
特色：湖景、樹屋、森林盪鞦韆、露營、SUP立式划槳
地址：汐止區橫科路751巷190號 （02）2640-7799
7.[新北市] 淡水Binma Area 134餐廳
特色：水管造型、攝影棚、下午茶、樹屋、旁邊還有著名賞櫻景點「天元宮」
地址：新北市淡水區北新路三段134號（02）2623-6351
8.[台北市] 陽明山 高家繡球花田
特色：繡球花（5-7月）
電話：0930956271
官網：請點這裡
9.[台北市] 陽明山芒草季
特色：芒草（11月）、七星山步道、小油坑、溫泉
10.[台北市] 北投貴子坑情人湖
特色：爬山、露營
地址：台北市北投區秀山路161號
11.[桃園觀音]蓮荷園休閒農場
特色：大王蓮、蓮花盪鞦韆、落羽松
地址：桃園市觀音區金華路690號（03）477-6972
12.[新北市] 新平溪煤礦博物園區
特色：國寶級煤礦小火車「獨眼小僧」、體驗煤礦模擬坑道、放天燈、鐵路便當
地址：226新北市平溪區新寮里頂寮子5號（02）2495-8680
13.[新北市]十分瀑布
特色：十分瀑布、平溪老街、放天燈
地址：新北市平溪區乾坑10號
14.[苗栗]蘇維拉莊園
特色：蘑菇屋＆精靈樹屋＆全台最長的溜滑梯
地址：苗栗縣南庄鄉92號（03）782-3328
15.[苗栗三義]舊山線鐵道自行車
特色：龍騰斷橋、勝興車站、鐵道自行車、賞桐花
地址：苗栗縣三義鄉88號（03）787-8599
16.[南投] 玄町本二家 日式民宿
特色：日式建築、榻榻米房、豐富早餐
地址：南投縣魚池鄉 0968-393-057
17.[南投]車埕貯木池
特色：落羽松、貯木池、台鐵集集支線、紙箱王（適合小孩）
地址：南投縣水里鄉 （04）9277-4981
18.[南投]日月潭
特色：騎自行車、搭船遊湖、落羽松、伊達邵碼頭吃美食、纜車
19.[南投] 集集車站
特色：綠色隧道、香蕉蛋捲
地址：南投縣集集鎮草嶺巷投152線
20.[苗栗]三義「卓也小屋」
特色: 藍染DIY手作體驗
地址：苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1-5號（03）787-9198
21.[苗栗]三灣落羽松秘境
特色: 落羽松
地址：IG輸入「三灣落羽松秘境」跟著地圖導航
22.[苗栗] 南庄雲水溫泉度假村
特色: 民宿、泡湯、露營、露營車、落羽松各項需求一次滿足
地址：苗栗縣南庄鄉3鄰東江31-3號 （03）782-5285
23.[苗栗] 南庄石壁染織工坊
特色: 民宿、染布DIY
地址：苗栗縣南庄鄉東河村21鄰21號 （03）782-1255
24.[南投]日月潭原森林民宿
特色：全台最難訂的原森林民宿，有星空城堡溜滑梯房、攀岩帳篷房、游泳池
官網：請點這裡
地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷39號 0978-896-107
25.[南投]日月潭雲品酒店
特色：溫泉、泳池、兒童遊戲室
地址：南投縣魚池鄉中正路23號（04）9285-6788
全台25個景點～影片版
文章來源：EC + 帶財
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