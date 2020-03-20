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【消失的麻雀】尋常之鳥滅絕之路 你我可能是幫凶

負重的印記…桃機支援旅客採檢 醫師自拍照惹哭人

國內旅遊跟著玩！ 推薦全台25處私藏IG秘境　1日遊&2日遊景點大公開

EC + 帶財 / 文、圖／chen0506

udn走跳旅遊／chen0506

回顧2019年，去了好多好棒的地方遊玩，趁機整理出來分享給大家！當你不知道去哪玩時？就從中挑一個吧！

1.[新北] 熊空櫻花季

特色：賞櫻（2020 1月）、爬山

地址：新北市三峽區竹崙路226號

官網：請點這裡

2.[烏來] 雲仙樂園

特色：划船＆小台車體驗＆空中纜車

地址：新北市烏來區瀑布路1-1號（02)2661-6510

3.[烏來] 馥蘭朵烏來渡假酒店

特色：五星級的泡湯＆美食

4.[新北市]深澳鐵道自行車（八斗子）

特色：河豚造型鐵道自行車、夢幻隧道、看海、吃海鮮

地址：新北市瑞芳區建基路二段121號（02）2406-2200

5.[新北市瑞芳區] 基隆象鼻岩

特色：象鼻岩、潮境公園、八斗子車站

地址：新北市瑞芳區（02）2960-3456

6.[新北市] 汐止白匏湖生態農場

特色：湖景、樹屋、森林盪鞦韆、露營、SUP立式划槳

地址：汐止區橫科路751巷190號 （02）2640-7799

7.[新北市] 淡水Binma Area 134餐廳

特色：水管造型、攝影棚、下午茶、樹屋、旁邊還有著名賞櫻景點「天元宮」

地址：新北市淡水區北新路三段134號（02）2623-6351

8.[台北市] 陽明山 高家繡球花田

特色：繡球花（5-7月）

電話：0930956271

官網：請點這裡

9.[台北市] 陽明山芒草季

特色：芒草（11月）、七星山步道、小油坑、溫泉

10.[台北市] 北投貴子坑情人湖

特色：爬山、露營

地址：台北市北投區秀山路161號

11.[桃園觀音]蓮荷園休閒農場

特色：大王蓮、蓮花盪鞦韆、落羽松

地址：桃園市觀音區金華路690號（03）477-6972

12.[新北市] 新平溪煤礦博物園區

特色：國寶級煤礦小火車「獨眼小僧」、體驗煤礦模擬坑道、放天燈、鐵路便當

地址：226新北市平溪區新寮里頂寮子5號（02）2495-8680

13.[新北市]十分瀑布

特色：十分瀑布、平溪老街、放天燈

地址：新北市平溪區乾坑10號

14.[苗栗]蘇維拉莊園

特色：蘑菇屋＆精靈樹屋＆全台最長的溜滑梯

地址：苗栗縣南庄鄉92號（03）782-3328

15.[苗栗三義]舊山線鐵道自行車

特色：龍騰斷橋、勝興車站、鐵道自行車、賞桐花

地址：苗栗縣三義鄉88號（03）787-8599

16.[南投] 玄町本二家 日式民宿

特色：日式建築、榻榻米房、豐富早餐

地址：南投縣魚池鄉 0968-393-057

17.[南投]車埕貯木池

特色：落羽松、貯木池、台鐵集集支線、紙箱王（適合小孩）

地址：南投縣水里鄉 （04）9277-4981

18.[南投]日月潭

特色：騎自行車、搭船遊湖、落羽松、伊達邵碼頭吃美食、纜車

19.[南投] 集集車站

特色：綠色隧道、香蕉蛋捲

地址：南投縣集集鎮草嶺巷投152線

20.[苗栗]三義「卓也小屋」

特色: 藍染DIY手作體驗

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1-5號（03）787-9198

21.[苗栗]三灣落羽松秘境

特色: 落羽松

地址：IG輸入「三灣落羽松秘境」跟著地圖導航

22.[苗栗] 南庄雲水溫泉度假村

​​​​​​​特色: 民宿、泡湯、露營、露營車、落羽松各項需求一次滿足

地址：苗栗縣南庄鄉3鄰東江31-3號 （03）782-5285

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​23.[苗栗] 南庄石壁染織工坊

特色: 民宿、染布DIY

地址：苗栗縣南庄鄉東河村21鄰21號 （03）782-1255

24.​​​​​​​[南投]日月潭原森林民宿

​​​​​​​特色：全台最難訂的原森林民宿，有星空城堡溜滑梯房、攀岩帳篷房、游泳池

官網：請點這裡

地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷39號 0978-896-107

25.​​​​​​​​​​​​​​[南投]日月潭雲品酒店​​​​​​​

特色：溫泉、泳池、兒童遊戲室

地址：南投縣魚池鄉中正路23號（04）9285-6788

全台25個景點～影片版

文章來源：EC + 帶財

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