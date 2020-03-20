Tiffany色山水美景、星空月色美翻！「全台10大夢幻湖泊」此生必訪 走出戶外透透氣

Shin@ReadyGo

首圖：chiu_xin、yayoeric

厭倦了城市的喧囂煩擾，偶爾也該到戶外走走踏青，台灣各地都擁有得天獨厚的自然美景，ReadyGo為您精心盤點全台10大夢幻湖泊，白天欣賞山水美景，夜晚觀賞星空月色，推薦給平日總是坐在電腦桌前奮鬥的你，從今天開始，為自己安排個短暫的假期，與身邊親愛的人們偕手，走進大自然，享受悠閒靜謐的時光吧！

濛濛湖

濛濛湖是近期爆紅的IG熱門打卡景點，不過這樣的秘境可不是最近才有的，它在1960就是知名的戀愛勝地了。它在煙雨濛濛時會自然的營造出一種朦朧美感，而朦朧之所以唯美，是因為有種若有似無、淡淡的卻又看不清楚的感覺，就好比夫妻之間的感情，有種隱隱約約的距離卻又不失浪漫，適時的淡化彼此的缺點，也就更能欣賞彼此的優點，夫妻關係靠的不只是感情，更是經營。

圖/IG@su_gaga0801

圖/IG@lea_bbb

▏景點地址：新北市新店區（可直接定位濛濛谷）

夢湖

綠樹環繞於Tiffany色的夢湖，美麗如翡翠般的湖面呈現一片幽靜空靈的氛圍，晴朗無雲時陽光照耀更顯夢幻，來到新山夢湖單純欣賞湖畔風光也許會不夠過癮，不妨再沿著湖邊的登山步道揮灑一下汗水，步道全程不超過2公里，來回路程大約40~60分鐘，不過由於路途中部分路段較為陡峭，需特別小心攀爬，站上終點新山山頂的巨石能夠遠眺基隆嶼和台北101，寬廣視野壯氣凌雲，因此有人稱夢湖若是婉約脫俗如美人，那麼新山便是氣吞山河的英雄。

圖/IG@adaliu_723

｜景點地址：新北市汐止區夢湖路

松蘿湖

想在假期和三五朋友來場露營登山之旅，那麼松蘿湖是不錯的選擇。位於北部的松羅湖，有台北宜蘭兩處登山健行口，一般登山健行隊大多會選擇從宜蘭松羅村登山健行口進行。擁有「夢幻湖」、「十七歲少女的眼淚」美稱，松蘿湖被山巒包圍自成一個小盆地，山頭混生雜木及闊葉針樹林，林相豐富。沿路的爛泥登山路需要和伙伴一同合作，提醒大家要做好準備再來挑戰哦！

圖/IG@uytt6794

｜景點地址：新北市烏來區

嘉明湖

嘉明湖不只是因為擁有清幽環境和天然美景而著名，更是因為它獨特的地理環境衍生出不少神秘的傳說與故事。嘉明湖海拔高，氣候瞬息萬變，時常會有雲霧環繞的狀況出現，如果想把這作為走春露營之旅，要做好行前準備喔！

圖/IG@runbe70254

｜景點地址：台東縣海端鄉

加羅湖

在湖畔邊搭個帳篷直至日落，入夜後至清晨氣溫下降，薄霧壟罩山頭，凍得人人發抖，卻也益發精神抖擻。望向夜空，再看湖泊，突然好似人生煩憂都能拋到腦後，微風伴著水氣陣陣吹拂，叫人眼前一片朦朧，將對大自然的讚嘆烙印在我在內心深處。若是早起，還能見證陽光穿過薄霧，喚醒宜蘭秘境加羅湖露營的動人時刻，不愧是與松蘿湖、嘉明湖並稱三大高山湖泊的加羅湖。

圖/IG@ricky_ontheroad

圖/IG@chiu_xin

｜景點地址：宜蘭縣大同鄉四季村

翠峰湖

座落於宜蘭縣太平山與大元山之間，翠峰湖海拔1,840 公尺，雨季時湖面達25 公頃，為台灣最大的高山湖泊，晨昏變化萬千，四季風情各異。步道距太平山莊約40分鐘車程，入口位於翠峰景觀道路15.5公里處，自翠峰湖西側山坡而上，繞過湖泊的北側，與湖泊東側的平元自然步道交會，好似懷抱翠峰湖的雙臂，捧著這顆璀璨的藍寶石。（取自羅東林區管理處）

圖/IG@corinnechin

｜景點地址：宜蘭縣大同鄉

福壽山鴛鴦湖

位於海拔2100公尺，福壽山農場擁有群山環繞的得天獨厚美景，農場裡的每一處都是令人眼前為之一亮的驚喜。遼闊的田園景緻搭配夕陽的色溫，一瞬間讓人以為置身異國。漫遊在園區裡除了楓景，還有更多美麗的景致等你挖掘，鴛鴦湖畔的楓樹林小道營造出的是另一種氛圍。輕踏在滿地的楓葉上，隨著風沙沙作響的是秋序特有的楓林交響樂，欣賞優美的湖畔景致，這份愜意是在都市找不到的寧靜。

圖/IG@peak_taiwan_traveler

｜景點地址：南投縣和平區福壽路

琵琶湖

座落於台東森林公園中的琵琶湖離公園正門口不遠，清澈的湖水配上藍天白雲的倒影是眾人前往朝聖的原因，木棧道平台向湖水延伸，拍起照來特別有置身仙境的感覺。而台東森林公園中的鷺鷥湖及活水湖也是順遊的好景點，如果覺得距離太遠，公園四周都有租借腳踏車的店家可以詢問喔～

圖/IG@molly888666

圖/IG@kaka_7126

｜景點地址：台東縣台東市華泰路300號

｜營業時間：06：00–19：00

龍潭大池

闔家出遊的行程，不免也要來到宮廟走走，祈求整年闔家平安，事事順心。龍潭湖又名龍潭觀光大池，是桃園龍潭最著名的地標，原本為灌溉功能的池塘，因在湖中小島興建了氣宇非凡的「南天宮」，讓整體景觀變得十分優雅，加上龍潭觀光吊橋的襯托，成為吸引遊客的重要遊憩區。

圖/IG@angela_love0808

圖/IG@angela_love0808

｜景點地址：桃園市龍潭區上林里中豐路上林段115巷11號

日月潭

每每望向星空，腦海中總是會不自主的播放旋律，是五月天的《星空》、是逃跑計劃的《夜空中最亮的星》，其中總有那麼幾句歌詞特別觸動你的心。回憶年少瘋狂時分，是那句「那一年我們望著星空 有那麼多的 燦爛的夢」，但當夢醒時分便是這句「當故事失去美夢 美夢失去線索」，又或是失落時是「夜空中最亮的星 能否聽清 那仰望的人 心底的孤獨和嘆息」浮上心頭，彷彿夜晚中的星空總是能懂得我們感受。

一個人站在湖畔邊時，會更加覺得星空的遼闊。會不自覺的仰望星空，期盼找到屬於自己的那顆星塵，似乎唯有如此，才能找到與他人不同，是獨特的自己。

圖/IG@yayoeric

圖/IG@lilianwang_tw

｜景點地址：南投縣南投縣魚池鄉中山路599號

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