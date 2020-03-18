野地錄音師推「全台最靜山步道」 用聲音當筆記本紀錄森林

【文：行遍天下】

她相信，聲音隱藏著療癒秘方，各種來自森林深處、山風拂過樹葉揚起颯颯聲、野鳥的清唱與青蛙的低鳴⋯。這些讓人能心曠神怡的聲音作品，來自范欽慧，她製作主持23年的廣播節目《自然筆記》，總是帥氣的帶著一支麥克風、背著錄音機，走進森林、探訪海岸，錄音收藏細微珍貴的生命訊息。

昆蟲花草是玩伴 聲音當作筆記本

范欽慧說：「長大後，渴望重新回到自然的懷抱，藉著廣播製作跑去玉山聽導覽，覺得鳥叫聲很特別、植物也漂亮，原本對自然環境的疏離感，到了現場後，才驚覺內心逐漸被喚醒、被觸動。」將聲音變成筆記本和素描本，以隨興自由的方式塗寫彩繪的范欽慧說：「我以為是我走進自然與自然相遇，後來發現是和自己相遇的過程，透過聲音的蒐集，安靜的獨行，發掘更多快樂與價值，也更認識自己。」

走入山裡收錄聲音，反而讓自己更清晰了。

走入寂靜山徑 保護自然聲景

儘管廣播節目製作費微薄，但相對單純，有了一個錄音機、一支麥克風、一個小平台，就能盡情發揮，范欽慧不諱言，雖然獲得許多獎項與掌聲，但生存卻是非常困難，而最大的讚美和認可都是自己給的。在的她，擁有多重身分，既是自然作家、節目製作主持人，也是紀錄片編導、野地錄音師。

多重身分的她，走進山林時是最快樂的時光。

范欽慧早在2013年就和林務局一同推動的「寂靜山徑」計畫，也在2018年落實，台灣第一條國家級的寂靜山徑「太平山森林遊樂區翠峰湖環山步道」正式揭幕；2020年陽明山國家公園的夢幻湖步道也即將成為第二條寂靜山徑，范欽慧希望更多人傾聽自然蘊藏的生命訊息，感受寂靜的力量。

寂靜山徑即將推動第二條步道。

疫情之後的省思

新型冠狀病毒的威脅，人類面臨很大的恐懼，透過不再接觸、不再互動來藉以斷絕疾病的傳播，世界變安靜了，大自然也因為人類不再介入獲得某些修復，但是人與人、人與土地也在某種程度更加疏離了。這些都是范欽慧最近思考的事情。「當你關注大自然時，會看到自己的微小，感受到萬物皆是同一體，然後謙卑地維繫自己和自然的關係，安靜下來重新聆聽，喚醒自己和自然的連結。」

《自然筆記》廣播節目就像范欽慧的春夏秋冬、生命的歷程，她透過這個節目被教育，也希望疫情之後，人們重新靜下來聽環境、聽土地、聽自己，親近自然、重新學習。

疫情過後，她希望大家能多多聆聽大自然給人類的聲音。

圖片提供：范欽慧、遠流出版





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