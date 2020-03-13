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一起去採草莓！「全台草莓園懶人包」 把握草莓當季的酸甜滋味

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

漸漸進入冬季，代表草莓轉紅的季節也即將到來，每年年底12月份開始，就是為期半年的草莓季囉，在這寒冬能輕嚐一口酸甜的草莓，心都甜了起來~現在就讓我們帶你了解台灣哪裡可以採草莓，趕緊採一大籃草莓回家吧！

台北

莓圃觀光休閒果園

莓圃觀光休閒果園。 圖／IG, gua1031
莓圃觀光休閒果園。 圖／IG, gua1031

在台北的朋友們，趕緊看過來！以往要採草莓都要到苗栗去，開車也要3個小時，現在不用到苗栗，內湖就有了！位於內湖的碧山路上有許多間草莓園，而梅圃觀光休閒果園則是有草莓園和餐廳，如果不想採草莓但又想嚐嚐草莓料理，莓圃的餐廳有提供許多草莓甜點料理喔！

地址：台北市內湖區碧山路38-2號

預約電話：02-2795-1108

營業時間：

採果部：假日上午11:00開放採草莓，平日不開放喔！

餐飲部：平日12:00~18:00，假日11:00~18:00

小編小提醒：餐飲部可以預約，但是採草莓不行~建議提早來排隊，不然到中午都被採光啦！

內湖草莓園

內湖草莓園是個周末親子娛樂的好去處！除了可以採草莓，還有親子DIY體驗，一起製作草莓果醬、雞蛋糕等等手作，而且內湖周邊還有碧湖步道、白石湖吊橋、大湖公園和碧山巖等景點，非常適合周末安排場家庭旅遊！

地址：台北市內湖區碧山路49號

電話：0912-201-381

營業時間：假日10:00~17:00，平日不開放喔！

小編小提醒：可以先打電話預約詢問草莓產況，以免白跑一趟！親子DIY活動要一周前到粉絲專頁預約！

新竹

長鑫莓果農園

長鑫莓果農園。 圖／IG, zilchsheepy
長鑫莓果農園。 圖／IG, zilchsheepy

新竹關西也有許多草莓園，長鑫莓果農園位於關西交流道下不遠處，園區用地分成四個區塊，每週開放不同區域讓民眾採收，維持草莓品質，盡量讓大家採收到滿滿又大又甜的草莓。

地址：新竹縣關西鎮石光里65號

電話：0911-830-702

營業時間：08:00∼18:00

南投

納豆草莓園

納豆草莓園。 圖／IG, sugar_0601
納豆草莓園。 圖／IG, sugar_0601

全台草莓產量第二的地方就是南投國姓，交流道下來整條路都是草莓園，今天要為各位介紹的是納豆草莓園，也稱作無毒草莓園，顧名思義就是沒有噴灑農藥，採好的草莓只要用清水把泥土沖一下便能立即享用！

地址：南投縣國姓鄉中正路一段134號

營業時間：8:00~18:00

電話：0933-420-84

小編小提醒：雖說無毒能直接吃，但還是要秉持公德心不要邊採邊吃。

苗栗

山之戀草莓園

山之戀草莓園。 圖／IG, 0114161_
山之戀草莓園。 圖／IG, 0114161_

山之戀草莓園位在半山腰，地勢居高臨下，雖然路途較偏遠，但沿路風景秀麗，享受邊採草莓邊看美景，因地勢較高氣溫較低，所以這邊的草莓又大又甜，除了採草莓外也有販售草莓周邊產品像是草莓果醬和草莓露，都是不錯的伴手禮喔！

地址：苗栗縣大湖鄉武榮村6鄰42號

電話：0921-990-466

營業時間：9:00~17:30

六合高架草莓農場

六合高架草莓農場。 圖／IG, elin_1226
六合高架草莓農場。 圖／IG, elin_1226

六合高架草莓園的草莓是以牛奶灌溉的方式照料，喝牛奶長大的草莓吃起來很是香甜~除了用牛奶灌溉，六合高架草莓園是以高架方式種植草莓，不用蹲下或者彎腰採收，讓遊客能在這邊輕輕鬆鬆採到又香又甜的草莓！

地址：苗栗縣大湖鄉富興村７鄰水尾2-23號（台三線127‧5公里‧新竹客運華興國小站）

電話：03-799-3521

營業時間：8:00~18:30

滿意牛奶蜜高架草莓農場

滿意牛奶蜜高架草莓農場。 圖／IG, hair_rita_
滿意牛奶蜜高架草莓農場。 圖／IG, hair_rita_

滿意牛奶蜜草莓是大湖地區最大的草莓園，老闆利用有機栽培替代化學農藥，用牛奶灌溉的方式種植，所以種植出來的草莓品質可說是相當的好，農場裡也有販賣許多草莓周邊產品，像是果醬、蛋捲、冰淇淋、草莓酥等等喔~

地址：苗栗縣大湖鄉富興村4鄰水尾坪63號（台三線126‧5公里、統一超商前左轉500公尺右側）

電話：0922-116-950

營業時間：7:00~19:00

台南

美裕草莓園

美裕草莓園。 圖／IG, yi_0424
美裕草莓園。 圖／IG, yi_0424

南部也有地方可以採草莓！南部因為氣候溫度較高，所以草莓沒有苗栗南投盛產地的大與甜，如果是想要體驗採草莓樂趣的話，台南善化有許多草莓園，美裕草莓園是採高架種植草莓，站著也能享受採草莓的趣味，美裕草莓園也有賣草莓香腸，採完草莓不妨吃一根美味的草莓香腸吧！

地址：台南市善化區小新里小新營346之3號（台1線上）

營業時間：9:00-17:00

電話：06-585-1117

小編小提醒：美裕草莓園只在產季開放，去之前可先打電話詢問有無營業喔！

去年12月開始到5月，草莓陸陸續續成熟，全台北中南都有地方能享受到採草莓的樂趣，大家可以開始著手規劃周末假期或者寒假的採草莓行程，這邊也提醒各位，有些草莓園是以秤斤計價，大家要有公德心不要在園區邊採邊吃喔！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime三月份旅遊活動月曆」

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果醬 觀光 DIY

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