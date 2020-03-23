2020螢火蟲季開跑！全台「賞螢景點、拍攝攻略」看一篇就夠

全台最推賞螢地點。 圖／FunTime

每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，當夜晚到來螢火蟲便點亮一盞盞微光穿梭草叢間，不僅為了求偶也有警告敵人的作用；近年來「賞螢」也成為夜間生態旅遊的熱門活動，小編特別為大家整理全台最推賞螢地點及攻略，一起去欣賞可愛「火金姑」發出愛的光芒吧！

陽明山賞螢

想在台北欣賞浪漫的螢火蟲，來到陽明山天溪園就對啦！天溪園位於陽明山國家公園的東南邊緣，園內有許多溪流匯合，大小瀑布飛瀉，園內林相茂密植物種類繁多，生態資源極為豐富，整個園區內的螢火蟲種類甚至多達10幾種！陽管處特別在4、5月份舉辦賞螢活動，需要先以email報名，屆時將由解說員帶領各位一探螢光世界的奧秘！另外，4月底前剛好碰上陽明山海芋季，小編推薦大家白天可以規劃採海芋行程，晚上接著欣賞螢火蟲，再住上一晚溫泉飯店！真的是超級充實的一天！

賞螢季節：4~5月

推薦活動：2020千蝶谷螢火蟲季

活動日期：2020/4/18-5/24

活動地點：千蝶谷生態農場

交通方式：捷運淡水線劍潭站 or 士林站下車，轉搭紅5、260公車上山

烏來賞螢

群山環抱的烏來，因植被豐富且自然無污染，螢火蟲種類眾多，每年4月底至6月可見到滿山滿谷的流動星光，美不勝收！烏來「雲仙樂園」也將舉辦「2020年雲仙螢光賞螢趣」，園區內有專屬的賞螢步道，可近距離觀察螢火蟲生態，非常適合全家大小安排兩天一日遊，來烏來欣賞螢火蟲還可順道泡溫泉，超級享受！

賞螢季節：4~6月

推薦活動：2020年雲仙螢光賞螢趣

活動日期：2020/4/25-6/30

交通方式：

1. 台北火車站 → 新店客運(烏來線) → 烏來(轉搭台車) → 雲仙樂園

2. 搭乘新店客運(台北-烏來線849公車)

3. 新店捷運站 → 轉搭新店客運往烏來→烏來站(轉搭台車或步行) → 雲仙樂園

土城賞螢

土城。 圖／Flickr

土城近年積極復育螢火蟲成果豐碩，螢火蟲數量大增；「承天禪寺」就是著名的賞螢景點，在承天禪寺可以遠眺淡水河、近看觀音山，是踏青的好去處。更棒的是賞螢季節剛好遇上油桐花開，可先到「承天禪寺」看山水景色，再沿著步道走到「土城桐花公園」，園內設有方便安全的賞螢步道，帶小朋友或老人家一點都不擔心！

賞螢季節：4~5月

交通方式：捷運板南線至永寧站，於承天路方向出口步行即可到達

屏東墾丁賞螢

墾丁社頂部落左擁墾丁國家森林遊樂區，右抱社頂自然公園，生態極為豐富，每年4~8月是螢火蟲最多的時節，社頂自然公園以珊瑚礁林地形為主，其間遍佈草生地及動植物，並有望海亭、一線天等，特殊的地理位置是觀賞螢火蟲的好據點。現在社頂部落規劃一系列生態遊程，將由部落解說員帶領各位進入社頂夜間的繽紛世界！

賞螢季節：4~8月

交通方式：國道三號：由南州交流道下高速公路，經聯絡道進入台 1 線公路，行經枋寮、枋山，於楓港轉台 26 線，經車城與恆春，於墾丁森林遊樂區大門進入，沿路牌指示即可抵達社頂公園。

新竹內灣賞螢

新竹內灣。 圖／IG, lululife0622

新竹內灣東窩溪是觀賞螢火蟲的好地方，因有特別規劃螢火蟲生態區，步道設施完善、安全性高，若天氣好時數量會多到令人嘆為觀止呢！內灣商圈於假日的下午在內灣火車站前、晚間的賞螢步道入口也提供免費解說。來到內灣白天還能順便逛逛老街，體驗客家文化，沿著連接兩座吊橋的南坪古道走，不僅可以賞桐花還能欣賞到不同的內灣風景呢，非常適合周末一家大小出遊！

賞螢季節：4~5月

交通方式：

1. 國道一號 > 由竹東芎林交流道下，往竹東、橫山方向，依指標前行即可到達內灣

2. 國道三號 > 由在竹林交流道下，延120縣道往南接台3線即可到達內灣

台中東勢賞螢

台中東勢。 圖／Flickr

東勢林場堪稱是台灣中部最美的森林花園，占地廣達225公頃。每年3~5月是賞螢季節，東勢林場的螢火蟲生態非常活躍，高峰期（4月中~4月底）可看到二、三十萬隻螢火蟲成群為舞，超級壯觀！而且同時遇到油桐花盛開，吸引許多遊客前來探訪。

賞螢季節：3月中~5月中

推薦活動：2020螢光四射前奏曲

活動時間：即日起至3/31

交通方式：國道四號於豐原下交流道後左轉，由豐勢路經東勢大橋進入東勢鎮，沿著勢林街進入東勢林場。

南投奧萬大賞螢

南投奧萬大森林遊樂圈擁有豐富多樣的生態資源，植被完整，氣候環境涼爽高溼，是螢火蟲的天然棲息環境，目前已發現13種螢火蟲在此生長繁殖。每年4~5月都可看到數量龐大的黑翅螢閃爍於森林間，妝點奧萬大的夜晚，這浪漫的風采每年都吸引超多遊客上山欣賞。

賞螢季節：4~5月

推薦活動：南投奧萬大賞螢季

活動日期：待公布

交通方式：國道三號霧峰系統交流道(214K)→國道六號埔里端→左轉台14→霧社→ 右轉投83線→奧萬大

南投鹿谷小半天賞螢

南投鹿谷小半天。 圖／IG, penochang

大家想到鹿谷都會直接想到那個有如仙境的忘憂森林，但每到春天，鹿谷鄉可是有滿坑滿谷的「星星」等著大家去欣賞呢！鹿谷鄉內賞螢的景點就有十多處，其中小半天可是行家才知道的地方，也因此人潮比較少，在充滿茶香的茶園和清幽的竹林步道散步，螢火蟲就在兩側圍繞著！

賞螢季節：3月中~5月

交通方式：國道三號竹山交流道(243K)→內山公路/集山路二段/台3線→151縣道→光復路/投55-1鄉道→鹿谷鄉小半天

雲林古坑賞螢

雲林古坑。 圖／IG, shawlee_414

雲林古坑大華山地區螢火蟲群聚的棲地超過20個，數量一直逐年攀升，除了山豬湖、桂林、土石流教育園區等地，幾乎沿路上山都有機會看見螢火蟲，因而引來大量人潮，來雲林古坑邊喝當地特產咖啡，邊欣賞美麗的螢火蟲，真是享受！

賞螢季節：4月底~5月中

推薦活動：雲林古坑鄉螢火蟲季

活動日期：待公布

交通方式：國道一號斗南交流道下，轉走台1線至斗南鎮延平路，接158甲、158乙即可到達。

台南梅嶺賞螢

台南梅嶺。 圖／IG, zheng_chi_yu

梅嶺是台南主要螢火蟲的棲息地，品種繁多，春夏交替的季節，可以看到梅嶺山中的美麗螢光閃爍飛舞。賞螢季也將於伍龍步道開幕，還有更多主題活動可以參與，剛好遇到梅子產季，不管是情侶、家人出遊，都可以來梅嶺邊吃梅子邊賞螢火蟲哦！

賞螢季節：4~5月

推薦活動：臺南楠西梅嶺賞螢季

活動日期：待公布

交通方式：由新化交流道下，循台20線往玉井、楠西方向右轉南188鄉道即可到達梅嶺風景區。

阿里山賞螢

阿里山。 圖／IG, shinjiokada25

阿里山自然生態豐富，也是最佳的賞螢地點之一，園區內螢火蟲種類多達42種，一年四季都有不同品種的螢火蟲棲息，而每年在春末夏初則是觀賞螢火蟲的最佳時機，4~6月間可見到上萬隻螢火蟲聚集穿梭於叢林中。螢火蟲生態旅遊在阿里山一直都是蓬勃發展，眾多社區於螢火蟲盛季都會推出夜間賞螢導覽及相關行程，遊客可以多元選擇！

賞螢季節：4~6月

交通方式：嘉義交流道下，沿159縣道至嘉義市再循吳鳳南(北)路or彌陀路接18號省道，循指標經觸口、獺頭、石卓即可到達阿里山。

日月潭賞螢

日月潭。 圖／IG, heeroyi

日月潭依山傍水的自然環境，非常適合螢火蟲繁衍，日月潭區內多處可見螢火蟲的蹤跡，如：埔里桃米社區、魚池蓮花池森林、頭社、信義鄉潭南村等…當地多家飯店民宿亦有推出賞螢行程。日月潭賞螢活動即將開跑，想趁機會遊潭賞螢的朋友動作可要加快啦！

賞螢季節：4~5月

推薦活動：日月潭賞螢季

活動日期：待公布

交通方式：草屯交流下，轉走台14線至草屯經埔里轉台21線，至魚池即可到達日月潭

賞螢小提醒

★ 夜晚使用手電筒要加上紅色玻璃紙，才不會對螢火蟲產生光害。

★ 千萬不要用手抓螢火蟲，他們只要受驚嚇 or 觸摸就會死亡。

★ 賞螢最佳時間約為晚上 6 點~ 8 點半之間。

★ 下雨或晚上月圓時不適合賞螢。

★ 穿著雨鞋or布鞋防止被蛇咬傷，勿隨意進入草叢。

★ 穿著長褲長袖及噴防蚊液，避免被蚊蟲叮咬。

拍攝螢火蟲攻略

★ 先架好腳架

★ 用手動對焦模式

★ 光圈開到最大

★ 適當調整 ISO值

★ 適當調整曝光時間

★ 必關閃光燈 (螢火蟲畏光，要好好保護牠！)

看完以上12個2019賞螢好去處，不知道大家的行李都準備好了沒啊~螢火蟲螢光閃閃固然美麗，但小編還是要提醒大家切勿捕捉，要好好愛護牠，這樣才能有源源不絕的美麗螢火蟲！

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