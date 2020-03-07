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全台風鈴木景點絕美７選！ 黃金洋紅風鈴木讓你拍好拍滿

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲黃花風鈴木景點-廍子公園。（圖／攝影者： chun.1989 授權提供, Instagram）
▲黃花風鈴木景點-廍子公園。（圖／攝影者： chun.1989 授權提供, Instagram）

夢幻可愛更勝櫻花的「洋紅風鈴木」，花季來囉！2、3月份為風鈴木盛開的時節，小編一次整理中南部7處賞花景點，無論是黃花風鈴木還是洋紅風鈴木，通通推薦給你。來個不一樣的週末小旅行吧！LET'S GO！

黃花風鈴木景點推薦

黃花風鈴木景點＃1

台中-廍子公園

位在台中的廍子公園，在黃花風鈴木季時，無論早上還是晚上都超好拍，除此之外附近還有知名的粉紅情人橋可以打卡發IG。此外，這座公園裡還有沙坑、綠籬迷宮、溜滑梯等設施，非常適合來這裡賞花、蹓小孩。玩累了附近還有超好吃的美食，「柴窯火腿製造所」，推薦他們家多汁的漢堡給大家。

＊地址：台中市北屯區景賢路與廍子路口

黃花風鈴木景點＃2

嘉義-八掌溪黃金大道

▲黃花風鈴木景點-八掌溪黃金大道。（圖／攝影者：uming0605授權提供,Instagram）
▲黃花風鈴木景點-八掌溪黃金大道。（圖／攝影者：uming0605授權提供,Instagram）

這幾天氣溫回暖，各式花朵在紛呈登場，捎來一些初春的氣息。八掌溪河堤旁滿枝鮮橙的黃花風鈴木，綻放枝頭，它活力的金黃色退去了寒冬的氣息。距離八掌溪黃金大道車程約30分鐘處，還有苦楝樹綠色隧道，花落時如同飄下紫色的雪，芳香迷人。中南部的苦楝花，盛開的時節與黃花風鈴木重疊，一趟旅程就Get兩種風格迥異的春季景點。

＊地址：嘉義市東區吳鳳南路547巷

黃花風鈴木景點＃3

▲黃花風鈴木景點-太保風鈴木花道。（圖／攝影者： johnson05188授權提供, Instagram）
▲黃花風鈴木景點-太保風鈴木花道。（圖／攝影者： johnson05188授權提供, Instagram）

黃花風鈴木的花語是「再回來的幸福」， 華枝春滿的樣貌，是多麼的充滿生命力，就像人們渴望而眷戀的青春，再回來了一樣。與太保風鈴木花道車程約10分鐘處，還有故宮南院，可以將兩個行程安排再一塊，來場充滿文藝氣息的花之旅。

＊地址：嘉義縣太保市嘉61鄉道3號

洋紅風鈴木景點推薦

洋紅風鈴木景點＃1

南投-草屯鎮立體育館

▲洋紅風鈴木景點-草屯鎮立體育館。（圖／攝影者： vonidaily授權提供, Instagram）
▲洋紅風鈴木景點-草屯鎮立體育館。（圖／攝影者： vonidaily授權提供, Instagram）

洋紅風鈴木是近幾年在IG非常紅的「打卡花」，是許多網美在花季時追的粉嫩花朵。與黃花風鈴木為同屬，但是形狀大不同，黃花風鈴木長得像是一個個的小風鈴，而洋紅風鈴木則是擠在一起，像是粉色的冰淇淋。草屯鎮立體育館的洋紅風鈴木附近還有高CP美食，「芙玉日式鮮奶豆腐冰」，滑嫩香濃口感，放到口中Q彈綿密，推薦給賞花玩想清涼一下的你。

＊地址：草屯鎮體育館 542南投縣草屯鎮中正路571-2號

洋紅風鈴木景點＃2

嘉義-蒜頭糖廠

▲洋紅風鈴木景點-蒜頭糖廠。（圖／攝影者： bartpinyao 授權提供, Instagram）
▲洋紅風鈴木景點-蒜頭糖廠。（圖／攝影者： bartpinyao 授權提供, Instagram）

像粉紅棉花糖般的洋紅風鈴木，其花語為溫柔的愛，位在嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區外，一整排的粉色花朵更勝濃豔的櫻花，這樣的溫暖讓人想起席慕蓉詩詞裡的《一棵開花的樹》。

「如何讓你遇見我

在我最美麗的時刻 為這

我已在佛前求了五百年

求佛讓我們結一段塵緣。」

＊地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號

洋紅風鈴木景點＃3

台南-大光國小

近日大光國小公車候車亭的洋紅風鈴木盛開，此夢幻美景被網友封為「全台灣最美的公車站」。搭配台南古蹟式的候車亭，美不勝收，吸引許多攝影愛好者、情侶來拍照打卡。好花好景當下，快來朝聖吧！

＊地址：台南市北區長榮路

洋紅風鈴木景點＃4

高雄-民權國小

▲洋紅風鈴木景點-民權國小。（圖／攝影者： yu_zhen_li授權提供, Instagram）
▲洋紅風鈴木景點-民權國小。（圖／攝影者： yu_zhen_li授權提供, Instagram）

如同粉紅色繡球花的洋紅風鈴木，襯著藍天是如此耀眼，在充滿塵世的城市有這樣一片粉紅色的美好，是都市生活中的小確幸。在民權國小的風鈴木繁花似錦，當風起時紛洋紅風鈴木灑下浪漫的粉紅花瓣，就像粉紅色的雨一樣浪漫。

＊地址：高雄市前鎮區沱江街200號

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賞花 公園 IG

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