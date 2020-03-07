全台人氣超夯「日式建築」懶人包！不出國也能體驗日式風情

每到假期就是出國旅遊旺季，日本更是國人出國選擇第一名，由於距離近，當地交通方便，就算一個人自助旅行也不用擔心。日本當地有許多傳統建築與歷史文化相當讓人著迷，其實這樣的日式建築台灣也有，多是日治時期遺留下的宿舍空間，透過整修再利用，甚至改造出不同功能的空間及味道，相當適合週末前去參觀拍照；本期小編就要告訴大家全台有哪些人氣超夯的日式建築，一起來看看吧！

台東

寶町藝文中心

寶町藝文中心。 圖／台東縣觀光旅遊網

「寶町藝文中心」原為臺東市中山路與寶桑路口處的舊市長官舍建築群，是昭和11年(1936)所興建的職務宿舍，共有6間日式木造建築。寶町藝文中心是日式建築活化的絕佳例子，長達77年的歷史建築，經過修整改建後，成為市政資料展示中心及地方藝術家或藝文社團交流、聯誼的場所，相當有文藝氣息。

營業時間：9：00 – 12：00、14：00 - 17：00（每週一休館，農曆春節及國定三節休館）

地址：臺東縣臺東市中山路 182 號

交通：搭乘臺鐵至臺東車站，轉搭8013、8167、8172或市區正循環線前往。

花蓮

吉安慶修院

吉安慶修院。 圖／Flickr

吉安慶修院是花蓮縣定古蹟，也是目前臺灣保存最完整的日式寺院，院內充滿濃濃的江戶風格，保留不動明王、八十八尊石佛、百度石等文物，供民眾遊覽參拜，也有附設小賣部，提供紀念品、零食和穿著浴衣拍照的體驗，讓旅客切身感受日式的禪意。

營業時間：8：30 – 17：00（每週一休館，農曆春節另行公告）

票價：全票30元，半票15元（可抵消費）

地址：花蓮縣吉安鄉吉安村中興路345-1號

交通：

➢蘇花公路往中央路，接花25-1鄉道抵達中興路343巷即可看到。

➢搭臺鐵至花蓮站-轉搭花蓮客運1131路線(往銅門)至吉安鄉公所站，或臺鐵花蓮站-轉搭台灣好行縱谷花蓮線303路線至慶修院站。

宜蘭

宜蘭文學館

宜蘭文學館。 圖／Wikipedia

「世界越快，心則慢」這句廣告詞大家應該都不陌生吧！金城武為中華電信拍攝的廣告就是在宜蘭文學館這間日式老宅內取景的喔。宜蘭文學館位在宜蘭車站附近的一片綠地之中，園區內綠樹成蔭，也保留了許多紅磚瓦牆，整個園區都充滿日本風，旁邊同為日式建築的宜蘭設治紀念館也可以順道參觀哦（需購票）！

營業時間：9：00 – 17：00（每週一及除夕休館）

地址：宜蘭縣宜蘭市舊城南路縣府二巷19號

交通：搭乘臺鐵至宜蘭車站，步行13分鐘。

台南

總爺藝文中心

總爺藝文中心。 圖／Wikimedia

台南總爺工廠在日治時期是明治製糖株式會社，二次世界大戰後由政府接手，經營不善倒閉。但由於建築富有濃厚的歷史文化意涵與日式建築特色，現在已經定位為縣定古蹟，重新開啟古蹟活化運動，也重新開放參觀，園區包含紅樓、招待所、紅磚工藝館及廠長宿舍，想了解日治時期製糖產業一定要來這裡走走唷！

營業時間：

館室開放時間 9：00 – 17：00（週一、二及除夕休館）

顏水龍紀念館 週三至週日 9：30 – 16：30（週一、二及除夕休館）

地址：台南市麻豆區南勢里總爺 5 號

交通：

➢國道1號麻豆交流道下，接縣道176至171（往麻豆方向），循指標即可抵達園區。

➢搭乘台鐵至隆田火車站，轉搭大台南公車橘10至總爺糖廠站下車。

雲林

雲林故事館

雲林故事館。 圖／Wikimedia

雲林故事館，原稱虎尾郡守官邸，以木造日式官舍建築設計，建築工法與設計完全是按當時日本典型的官舍建築物所建造而成。重新整修之後，打造成集合在地生活、藝術、教育、文化的空間，不僅是社區對話的窗口，同時也提供收藏、展覽、演出及創作在地故事的平台，是記錄著過去歷史的日式建築，也肩負著文化傳承與紮根的工作。

營業時間：10：00 – 18：00（週一、二、除夕初一及國定假日後補休日休館）

地址：雲林縣虎尾鎮林森路一段528號

交通：

➢國道1號，虎尾交流道下，往虎尾市區。

➢國道3號，斗六交流道接78線東西向快速道路，虎尾交流道下，往虎尾市區。

➢高鐵：雲林站下車，轉台西客運到虎尾市區。

➢台鐵：斗六站/斗南站下車，轉台西客運北港線-虎尾。

南投

隱茶 STEAM

隱茶 STEAM。 圖／IG, queen65

「隱茶 STEAM」是位於南投山林邊的日式建築，周圍都是迷人的樹林風景，氣氛清涼愜意。這裡已經有50年歷史，前身是振昌木業的辨公室，停止伐木後打造這個日式空間，除了可以讓大家欣賞日式建築風貌，還可以在這裡品嚐台灣茶呢！

營業時間：

週一至週五 10：00 – 18：00、週六至週日 10：00 - 18：30

（每週二及除夕公休，但週二逢國定假日不休）

地址：南投縣水里鄉民權巷 101-3 號

交通：台鐵車程站步行6分鐘

台中

道禾六藝文化館（原台中刑務所演武場）

道禾六藝文化館。 圖／Flickr

位於台中的道禾六藝文化館是相當道地的日式建築，原名為台中刑物所演武場，主要是作為司獄官與警察練武的道舍，建築就是日治時期典型演武場，民國 93 年由台中政府文化局登錄為歷史建物，保留過去原有的樣貌及結構，搭配大樹庭院，整體環境顯得相當有日式風情。

營業時間：

心行館（茶館）：週一9：30 - 17：00，週二至週六9：30 - 22：00，週日09：30 - 18：00

傳習館（展覽館）：週二至週日 9：00 – 17：00（午間 12：00 – 13：00 休館）

惟和館（劍道館）：每週四、六14：00 - 16：00開放參觀；如遇體驗及課程活動，劍道館不對外開放參觀。

地址：台中市西區林森路 33 號

交通：國道一號下中港交流道出口，台灣大道三段右轉英才路，直行林森路即可到達

苗栗

山腳國小日式宿舍

山腳國小日式宿舍。 圖／Wikimedia

如果可以在這樣的學校裡念書該有多好啊～山腳國小內現存的日式建築是1937 年到 1944所建，曾經一度因為太過老舊面臨拆除命運，山腳國小的日式建築是用原木結構打造，在日治時期是學校老師或官員的宿舍，濃濃的歷史氣息完全藏不住，有機會不妨到這裡走走、拍拍照唷！

營業時間：

上午 9：00 - 12：00、下午 13：00 - 17：00

（日式宿舍全年無休，例假日開放入內參觀，平日參觀請勿打擾師生上課）

地址：苗栗縣苑裡鎮舊社里 47 號

交通：由中山高下公館交流道，72快速道路往銅鑼，下銅鑼交流道後中正路往三義方向直行，過三義國中後右轉苗130線道（有往苑裡的指標）到底，左轉直行。

造橋火車站前日式舊宿舍

造橋火車站前日式舊宿舍。 圖／FunTime

苗栗的造橋火車站本身就是一幢老式建築，站內有上下開關的木窗和長木椅，在旁邊則有一片日式舊宿舍群，分別有驛長和員工宿舍，木造房舍搭配小橋流水的庭園造景，詩情畫意。這裡距離口山步道的登山口不遠，來到造橋火車站前日式宿舍可以順道去爬山踏青喔！

地址：苗栗縣造橋鄉平仁路54號

交通：台鐵造橋火車站下車步行1分鐘。

桃園

大溪木藝生態博物館

大溪木藝生態博物館。 圖／Flickr

大溪木藝生態博物館位於桃園，巧妙結合了大溪當地的木器業特色與歷史日式建築，將這個歷史痕跡打造成「大溪木藝生態博物館」，其中「壹號館」是 1920 年代便興建的日式建築，也曾經是大溪國小校長的宿舍，這裡開放民眾自由參觀，相當古色古香呢！

營業時間：週二至週日 9：30 – 17：00（週一、除夕初一休館，但週一如遇國定假日照常開放，翌日休館）

地址：桃園市大溪區中正路 68 號

交通：由國道三號，大溪交流道下，循員林路一段、介壽路至大溪，過武嶺橋後見慈康觀光路橋旁即為和平老街。

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台北

青田七六

青田七六。 圖／IG, aslanjhuo1234

青田七六絕對是小編心中外拍首選啦！位於台北捷運站東門附近的青田七六結合日式與洋式的古蹟建築，佔地 206 坪，同時也是「國立臺灣大學日式宿舍-馬廷英故居」，這裡不僅開放民眾參觀、參與藝文活動講座，還可以品茶聊天，要外拍的話需要收費也需要預約唷！

營業時間：

餐廳：週一至週日 11：30 – 21：00（每月第一個星期一休館）

導覽：週一至週五 9：30 - 17：30

地址：台北市大安區青田街 7 巷 6 號

交通：捷運東門站5號出口，步行約15分鐘，沿永康街左轉金華街，再至青田街右轉。

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紀州庵文學森林

紀州庵文學森林。 圖／Wikipedia

走進紀州庵文學森林就有一種彷彿穿越的錯覺，這裡是台北市第一個以文學為主題的日式藝文空間，已經被指定為市定古蹟，過去曾經是料理屋、行政機構宿舍，現在則是以展覽、文化活動為主的藝文空間，這個充滿歷史感的日式建築，除了經過整修，也在旁邊設立新館，可以品茶和閱讀唷！

營業時間：週二至週日 10：00 – 18：00（週一休館，週五、六延長至 21：00，古蹟僅週五延長開放至 21:00）

地址：台北市中正區同安街 107 號

交通：請搭乘捷運新店線於古亭站下車，自古亭站 2 號出口的「後」方同安街走到底左手邊即可抵達紀州庵，步行約 10 分鐘左右。

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北投文物館

北投文物館。 圖／Wikimedia

台北北投文物館的日式建築風格屬於典雅的純木造二層日式館舍，曾經是北投一代最高級的溫泉旅館，建於1921年，後來將古蹟活化再利用為博物館，現在保留了過去的建築結構、榻榻米地板、山水庭園及日式裝修模式。這裡每年都會有至少兩檔次的主題特展，同時也積極推動各式文化推廣活動，包含日本裏千家茶道課程、日式和菓子體驗課程等等都有，有興趣的話可以抽空來看看唷！

營業時間：週二至週日10：00 – 18：00（週一休館）

地址：台北市北投區幽雅路 32 號

交通：

1. 北投站前搭小紅25公車或230公車，至北投文物館站下車。

2. 新北投站光明派出所前搭230公車，至北投文物館站下車。

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這些日式建築以木造結構為主，連棟式的穿透設計，夏天晴空萬里的時候前去拍照，不僅可以體會復古迷人建築之美，也可以藉由現場一些導覽解說更了解日式建築的歷史故事，是很有教育意義的行程唷！

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