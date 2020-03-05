快訊

時間軸圖看全世界禁口罩時間 網友讚嘆：台灣領先好多

憂警遭感染 徐國勇：暫時取消全國性酒測、停用酒測棒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薰衣草、桐花要開啦！3月全台活動跑透透 各色絕美花季快搶拍、加碼民俗慶典

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
竹子湖海芋季/繡球花季。 圖／交通部觀光局
竹子湖海芋季/繡球花季。 圖／交通部觀光局

全台三月份各地有著許多不同的特色活動，像是最能代表台灣傳統信仰的大型活動－大甲媽祖遶境也將在三月份熱鬧展開，今天就跟著小編的腳步，來看看三月的台灣，有甚麼精彩的活動吧。

小編小提醒：因應武漢肺炎，各類大型活動隨時有變動的可能，提醒大家出發前別忘了確認官方資訊活動是否如期舉辦，出入人潮眾多的場所也要注意勤洗手喔！

2020陽明山花季（2/15-3/22）

陽明山花季。 圖／交通部觀光局
陽明山花季。 圖／交通部觀光局

今年的陽明山花季已經悄悄開始了，今年花季的主要地點是在半山腰的陽明公園以及花卉試驗中心，這裡聚集了八重櫻、昭和櫻、吉野櫻、平戶杜鵑等，在濛濛的春天，鮮豔的花卉讓陽明山更增添了一絲意境，周末時不妨前往陽明山來個充滿詩意的芬多精之旅吧。另外在花季期間的假日上午10點及下午2點在陽明公園遊客中心各有一場免費的導覽解說，介紹陽明公園，讓你更加了解陽明公園的故事，有興趣的朋友不要錯過了！

日期：2/15-3/22

地點：臺北市北投區湖山路二段26號

2020竹子湖海芋季/繡球花季（3/27-6/26）

竹子湖海芋季/繡球花季。 圖／交通部觀光局
竹子湖海芋季/繡球花季。 圖／交通部觀光局

陽明山除了陽明公園上絢麗的櫻花及杜鵑外，另外一個熱門的賞花景點就是竹子湖啦！每年的3-5月是竹子湖人潮最洶湧的時候，從3月初的海芋季一直到5月的繡球花祭都吸引大批遊客前往朝聖，遊客們可以前往竹子湖當中的花田，親手去摘種海芋，是個非常有趣的體驗。

日期：3/27-6/26

地點：臺北市北投區竹子湖路1之20號

2020宜蘭綠色博覽會（3/28-5/10）

宜蘭綠色博覽會。 圖／交通部觀光局
宜蘭綠色博覽會。 圖／交通部觀光局

宜蘭綠色博覽會以「綠遊」為主題，在宜蘭已經舉辦了超過20個年頭。宜蘭綠色博覽會透過這個活動，讓民眾了解綠色生活、環保節能、低碳飲食等概念，設計了一系列的生態活動及體驗，讓民眾們在遊玩的過程中，更能體會到「綠遊」的精神，非常適合全家大小，一同參與。

日期：3/28-5/10

地點：武荖坑風景區

2020客家桐花祭（3/25-5/31）

客家桐花祭。 圖／交通部觀光局
客家桐花祭。 圖／交通部觀光局

雪白的桐花，可以說是客家文化的象徵，桐花代表著客家人敬天地、重山林的傳統，因此在美美的桐花盛開到凋落時，對於客家人而言皆有不同的含意。今年的客家桐花季遍布台灣的東南西北，不僅要讓全台灣的民眾一同欣賞美麗的桐花，更要讓大家能夠認識以桐花、山林之美為代表的客家文化。

日期：3/25-5/31

地點：詳細地點請洽官網

2020薰衣草節（1/1-3/31）

薰衣草節。 圖／IG, dorothyforu
薰衣草節。 圖／IG, dorothyforu

新竹尖石鄉是台灣一處絕美秘境，這裡有上帝遺忘的部落－司馬庫斯，還有超美的景觀餐廳－數碼天空，三月時還有個不能錯過的活動，就是薰衣草森林舉辦的2020薰衣草節，今年的薰衣草節以「森林派對」為主題，園區內除了美麗的薰衣草花海外，還有櫻花以及各式可愛的裝置藝術，這個活動也將在3月底結束，趕緊把握機會，帶著全家大小來薰衣草森林開派對啦！

日期：1/1-3/31

地點：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號

2020大溪豆干節（03/21、03/22、03/28、03/29）

大溪豆干節。 圖／交通部觀光局
大溪豆干節。 圖／交通部觀光局

在台灣想要吃到好吃的豆干，大溪絕對是你必去的地方。大溪因擁有良好潔淨的水質，而良好水質正是做出美味豆干的必要元素，在百年前大溪當地的民眾以天然泉水加以過濾後製成香Q的豆干，再經過不斷的優化後，讓大溪成為知名的豆干王國，桃園市政府也為了將美食與觀光結合，自2015年起大溪豆干節不僅能品嘗美食，更有許多特色活動。

日期：03/21、03/22、03/28、03/29

地點：桃園市大溪區中正公園

2020保生文化祭（3/24-7/20）

保生文化祭。 圖／交通部觀光局
保生文化祭。 圖／交通部觀光局

台北市大同區可以說是台北民間信仰的文化中心，以兩百多年歷史的大龍峒為中心，周邊古廟、古厝林立，是台北市少數保有傳統街景的地區。而在眾多廟宇當中，祭祀保生大帝的保安宮可以說是最為知名的廟宇，每年台北市都會舉辦保生文化祭，將傳統信仰結合新文化，彼此融合並持續的傳承，讓台北這個科技城市更保有文化的餘韻。

日期：3/24-7/20

地點：臺北市大同區哈密街61號

2020大甲媽祖繞境（2/27宣布延期）

大甲媽祖繞境。 圖／Wikimedia
大甲媽祖繞境。 圖／Wikimedia

要說最能代表台灣文化的民俗活動，那絕對非大甲媽祖遶境莫屬了！自1948年以來，每年的農曆三月大甲鎮瀾宮都會舉辦九天八夜的進香遶境活動，去年參與人次突破兩百萬，此活動成為了台灣重要的無形文化資產，更被discoverey評選為世界三大宗教活動，與麥加朝聖、梵諦岡耶誕彌撒並列。

日期：2/27宣布延期

地點：路線請洽官網

2020白沙屯媽祖進香（暫緩延期）

白沙屯媽祖進香。 圖／Wikimedia
白沙屯媽祖進香。 圖／Wikimedia

緊接著大甲媽祖遶境後，全台灣遶境歷史最悠久的白沙屯媽祖進香就會接續舉行，白沙屯媽祖與大甲媽祖兩位神明的遶境非常不一樣，大甲媽祖遶境時會有固定的路線，時間也會控制在九天八夜；而白沙屯媽祖則是個非常有個性的媽祖，它的路線從來都不一定，而是會跟著當下媽祖的心情來決定，但不變的是兩場遶境都會有眾多的鄉親們共襄盛舉，與媽祖一同為我們心愛的這塊土地祈福。

日期：（暫緩延期）

地點：不固定路線

台灣的三月份可以說是多采多姿，從國際級的運動賽事到各式各樣的民俗活動都讓人非常的期待，趁著梅雨季節來臨之前，好好地出門走走，把握三月春天的好天氣吧。

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime三月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 客家 陽明山

延伸閱讀

在大甲媽遶境取消後 屏縣各宗教界也紛紛響應防疫

3宮廟遶境順延 「神明會諒解」

防疫優先 台南「學甲香」遶境確定順延

嘉義朴子媽遶境也喊卡！百年來首次受疫情影響延後辦理

相關新聞

薰衣草、桐花要開啦！3月全台活動跑透透 各色絕美花季快搶拍、加碼民俗慶典

全台三月份各地有著許多不同的特色活動，像是最能代表台灣傳統信仰的大型活動－大甲媽祖遶境也將在三月份熱鬧展開，今天就跟著小編的腳步，來看看三月的台灣，有甚麼精彩的活動吧。

櫻花季開跑囉！櫻花怎麼拍最好看？5招櫻花美拍技巧大公開

新春第一波的花季想必是櫻花囉～大家眾所皆知的櫻花都來自於日本，不管是山櫻花、吉野櫻還是寒緋櫻，正當我們準備迎接過年的同時，就在台北！陽明山的山櫻花已經悄悄地綻放。趕快拿起你的手機和相機，呼叫你的另一半和朋友及閨蜜們，趕在過年人山人海之前，準備出發！

北部海芋、中部櫻花、南部木棉花…拋開疫情 連假賞花趴趴走

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，因不少航班都已停飛，出國行程只能被迫取消，但現在人多的公共場所也不宜前往，如何舒緩緊繃的心情？衝一波賞花之旅，網美照拍好拍滿。

全台各地超靈驗「月老廟」整理　拜月老流程、禁忌報你知！

情人節剛過，接著白色情人節快到了，看著身邊朋友一個個脫單各種放閃，孤單寂寞覺得冷嗎？沒關係，小編幫大家整理了拜月老的流程、注意事項，還有幾間網友們大推北中南東各地超靈驗的月老廟。 各位單身汪趕快筆記下來，今年就來月老廟走一趟、求個紅線，速速終結單身！

這些地方都因電視劇而爆紅！ 精選2019最夯台劇打卡拍攝景點

追劇總是一集接著一集停不下來嗎？完結篇之後還繼續沉浸在劇情裡，幻想自己跟女主角一樣能碰到夢中情人？今天ReadyGo要帶你重溫經典場景，揭密這些2019年熱門的台劇拍攝場景，這些景點全因電視劇而爆紅成了最新打卡熱點，快跟著ReadyGo來趟經典台劇打卡之旅，順便二刷經典台劇！

浪漫住宿為戀情加溫！2/14 西洋情人節 11間全台約會住宿推薦

你是否曾經問過他 / 她，今年的情人節要去哪裡玩呢？但為什麼情人節又要特別慶祝特別出去玩呢？開始上班之後，陪伴彼此的時間可能變少了，假日難得休假也只想賴在家耍廢，好不容易逮到一個可以把對方抓出門的日子，當然要好好把握呀！今年情人節剛好在禮拜五，只要請一天就能得到三天的兩人甜蜜時光，還不趕快跟老闆請假，準備出門放閃囉！

滿開的櫻花海太夢幻！盤點「北部十大賞櫻仙境」 春天的粉嫩旋風來襲

新一波櫻花盛開的季節又來臨囉，最近被台中賞櫻勝地「武陵農場」的照片洗版嗎？先別羨慕，北部就有超多足以讓你少女心爆發的賞櫻景點，現在就來一起去挖掘！ 1.內湖樂活公園 搭個公共交通、走點路就

一望無際的農田美景！整片「九層塔田」超壯觀、特色迷你田地好療癒

近來為了防疫，人人都養成戴口罩習慣，今天就來跟大家分享廣闊的農田美景和小知識，倘若沒空親臨大自然，也能隔著屏幕一起大口呼吸！ 九層塔田 香傳十里的九層塔，是台灣鹽酥雞或其他料理常見的配料，很多

為他/她準備！ 全台16處浪漫唯美「享受情人節餐廳」 吃喝玩樂恣意

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 歡慶金鼠年到來後，第一個重要的節慶就是西洋情人節，一整年最浪漫的日子已經開始倒數計時，你是否已經想好要帶醉心愛的他或她去哪兒慶祝了呢？ 雖然最有勇氣

被擠爆的口罩工廠在這！ 十大彰化「神秘觀光景點」大搜查

彰化觀光工廠大搜查彰化有許多大大小小的觀光工廠，不少家長會在週末時光帶著孩子去遊玩，因為觀光工廠不只可以讓孩子消耗體力（？），還可以在裡面吸收許多知識，大部分的觀光工廠都有DIY體驗活動，讓小朋友邊玩

12星座適合去哪玩？2020「全台旅遊勝地」大公開

ReadyGo來為大家揭密12星座「全台旅遊勝地」，2020你適合去哪玩？去哪玩才可以開運又對味！跟著ReadyGo往下看就對了！保證讓你出遊不必煩惱行程，還可以玩得盡興！

全台二月超狂景點懶人包！放天燈、看煙火、賞花一次體驗

剛放完春節連假，新的一年又要繼續奮鬥了，覺得很厭世嗎？還好今年二月份台灣有好多旅遊活動可以參加，尤其元宵節也在二月，北中南東都有燈會或慶祝活動延續著過年的節慶氣氛，周末可以出門走走感受一下，先跟小編一起來看看有哪些活動吧！ 原網址：【二月旅遊活動月曆】全台二月份活動總整理｜FunTime旅遊比價 https://www.funtime.com.tw/blog/funtime/taiwan-february-activity-calendar

熱門新聞

鋪滿鮮蚵看不到麵 台南茶飲店的蚵仔意麵、蚵仔鍋燒麵

超驚豔！「迷幻紫爆」的台灣茭白筍田　登上國際期刊封面，背後有原因⋯

超低空雲海秘境！新北坪林追「琉璃雲海+璀璨銀河」 夢幻組合此生必拍

「金黃棉花糖」大爆發！台中最美公園「黃花風鈴木」美炸，夜晚點燈更浪漫

夢幻紫色花海隧道，夜間更美！嘉義梅山下周起迎來絕美紫藤花季

薰衣草、桐花要開啦！3月全台活動跑透透 各色絕美花季快搶拍、加碼民俗慶典

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。