薰衣草、桐花要開啦！3月全台活動跑透透 各色絕美花季快搶拍、加碼民俗慶典

全台三月份各地有著許多不同的特色活動，像是最能代表台灣傳統信仰的大型活動－大甲媽祖遶境也將在三月份熱鬧展開，今天就跟著小編的腳步，來看看三月的台灣，有甚麼精彩的活動吧。

小編小提醒：因應武漢肺炎，各類大型活動隨時有變動的可能，提醒大家出發前別忘了確認官方資訊活動是否如期舉辦，出入人潮眾多的場所也要注意勤洗手喔！

2020陽明山花季（2/15-3/22）

陽明山花季。 圖／交通部觀光局

今年的陽明山花季已經悄悄開始了，今年花季的主要地點是在半山腰的陽明公園以及花卉試驗中心，這裡聚集了八重櫻、昭和櫻、吉野櫻、平戶杜鵑等，在濛濛的春天，鮮豔的花卉讓陽明山更增添了一絲意境，周末時不妨前往陽明山來個充滿詩意的芬多精之旅吧。另外在花季期間的假日上午10點及下午2點在陽明公園遊客中心各有一場免費的導覽解說，介紹陽明公園，讓你更加了解陽明公園的故事，有興趣的朋友不要錯過了！

日期：2/15-3/22

地點：臺北市北投區湖山路二段26號

2020竹子湖海芋季/繡球花季（3/27-6/26）

竹子湖海芋季/繡球花季。 圖／交通部觀光局

陽明山除了陽明公園上絢麗的櫻花及杜鵑外，另外一個熱門的賞花景點就是竹子湖啦！每年的3-5月是竹子湖人潮最洶湧的時候，從3月初的海芋季一直到5月的繡球花祭都吸引大批遊客前往朝聖，遊客們可以前往竹子湖當中的花田，親手去摘種海芋，是個非常有趣的體驗。

日期：3/27-6/26

地點：臺北市北投區竹子湖路1之20號

2020宜蘭綠色博覽會（3/28-5/10）

宜蘭綠色博覽會。 圖／交通部觀光局

宜蘭綠色博覽會以「綠遊」為主題，在宜蘭已經舉辦了超過20個年頭。宜蘭綠色博覽會透過這個活動，讓民眾了解綠色生活、環保節能、低碳飲食等概念，設計了一系列的生態活動及體驗，讓民眾們在遊玩的過程中，更能體會到「綠遊」的精神，非常適合全家大小，一同參與。

日期：3/28-5/10

地點：武荖坑風景區

2020客家桐花祭（3/25-5/31）

客家桐花祭。 圖／交通部觀光局

雪白的桐花，可以說是客家文化的象徵，桐花代表著客家人敬天地、重山林的傳統，因此在美美的桐花盛開到凋落時，對於客家人而言皆有不同的含意。今年的客家桐花季遍布台灣的東南西北，不僅要讓全台灣的民眾一同欣賞美麗的桐花，更要讓大家能夠認識以桐花、山林之美為代表的客家文化。

日期：3/25-5/31

地點：詳細地點請洽官網

2020薰衣草節（1/1-3/31）

薰衣草節。 圖／IG, dorothyforu

新竹尖石鄉是台灣一處絕美秘境，這裡有上帝遺忘的部落－司馬庫斯，還有超美的景觀餐廳－數碼天空，三月時還有個不能錯過的活動，就是薰衣草森林舉辦的2020薰衣草節，今年的薰衣草節以「森林派對」為主題，園區內除了美麗的薰衣草花海外，還有櫻花以及各式可愛的裝置藝術，這個活動也將在3月底結束，趕緊把握機會，帶著全家大小來薰衣草森林開派對啦！

日期：1/1-3/31

地點：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號

2020大溪豆干節（03/21、03/22、03/28、03/29）

大溪豆干節。 圖／交通部觀光局

在台灣想要吃到好吃的豆干，大溪絕對是你必去的地方。大溪因擁有良好潔淨的水質，而良好水質正是做出美味豆干的必要元素，在百年前大溪當地的民眾以天然泉水加以過濾後製成香Q的豆干，再經過不斷的優化後，讓大溪成為知名的豆干王國，桃園市政府也為了將美食與觀光結合，自2015年起大溪豆干節不僅能品嘗美食，更有許多特色活動。

日期：03/21、03/22、03/28、03/29

地點：桃園市大溪區中正公園

2020保生文化祭（3/24-7/20）

保生文化祭。 圖／交通部觀光局

台北市大同區可以說是台北民間信仰的文化中心，以兩百多年歷史的大龍峒為中心，周邊古廟、古厝林立，是台北市少數保有傳統街景的地區。而在眾多廟宇當中，祭祀保生大帝的保安宮可以說是最為知名的廟宇，每年台北市都會舉辦保生文化祭，將傳統信仰結合新文化，彼此融合並持續的傳承，讓台北這個科技城市更保有文化的餘韻。

日期：3/24-7/20

地點：臺北市大同區哈密街61號

2020大甲媽祖繞境（2/27宣布延期）

大甲媽祖繞境。 圖／Wikimedia

要說最能代表台灣文化的民俗活動，那絕對非大甲媽祖遶境莫屬了！自1948年以來，每年的農曆三月大甲鎮瀾宮都會舉辦九天八夜的進香遶境活動，去年參與人次突破兩百萬，此活動成為了台灣重要的無形文化資產，更被discoverey評選為世界三大宗教活動，與麥加朝聖、梵諦岡耶誕彌撒並列。

日期：2/27宣布延期

地點：路線請洽官網

2020白沙屯媽祖進香（暫緩延期）

白沙屯媽祖進香。 圖／Wikimedia

緊接著大甲媽祖遶境後，全台灣遶境歷史最悠久的白沙屯媽祖進香就會接續舉行，白沙屯媽祖與大甲媽祖兩位神明的遶境非常不一樣，大甲媽祖遶境時會有固定的路線，時間也會控制在九天八夜；而白沙屯媽祖則是個非常有個性的媽祖，它的路線從來都不一定，而是會跟著當下媽祖的心情來決定，但不變的是兩場遶境都會有眾多的鄉親們共襄盛舉，與媽祖一同為我們心愛的這塊土地祈福。

日期：（暫緩延期）

地點：不固定路線

台灣的三月份可以說是多采多姿，從國際級的運動賽事到各式各樣的民俗活動都讓人非常的期待，趁著梅雨季節來臨之前，好好地出門走走，把握三月春天的好天氣吧。

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