所有人的兒時回憶！「全台特色動物園」大盤點 你賓果了沒？

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多數人的兒時記憶裡都有動物園，不同年紀、不同身分去動物園的感受都不一樣，無論如何動物園都是一個不退燒的景點，除了歷史悠久的木柵動物園、重新開放的新竹市立動物園等等，你知道全台有幾間動物園嗎？快看ReadyGo整理的全台動物園懶人包，哪些是你沒去過的呢？

台北市木柵立動物園

擁有30年以上歷史的台北市立木柵動物園，是多數人小時候的回憶，近年來引進了許多新物種如樹懶、水豚君、棉頭絹猴等，重金打造的穿山甲館更在今年落成。穿山甲館位於熱帶雨林區的室內館，外觀造型就像穿山甲一樣，踏入穿山甲館彷彿一秒來到了亞馬遜河流域，展現了熱帶雨林生物多樣性的特色及氛圍，成為了2019年台北最新打卡景點。

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地址│台北市文山區新光路二段30號

營業時間│平日 9:00-17:00、假日 8:30-17:00 (16:00後停止入園)

新竹市立動物園

新竹市立動物園是全台最老的動物園，自2017年封園整修後，終於重新開放並有許多亮點！例如已被列為新竹文化資產的歷史建築「大象門」、「抱魚小童」噴水池；拆除黃魚鴞住的半圓形鳥籠，新設黃魚鴞雕塑；大象「綾子」的家改建為故事館以作紀念及生命教育；多元生長環境「食物森林」還有新竹公園及新竹動物園內的最高峰「柏之丘」等，這次新竹動物園更以公園裡的動物園並針對動物友善為主軸，打造沒有籠子的動物園，看動物不再有遮蔽物，動物的空間也更寬敞舒適了！

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地址│新竹市東區食品路66號

營業時間│週二至週日 09:00-17:00

新竹綠世界生態農場

喜歡接近自然生態動植物的人放假時可以來綠世界走走，位於新竹北埔的綠世界佔地七十多公頃，全區分為六大主題公園，分別為「天鵝湖」、「大探奇區」、「水生植物公園」、「鳥類生態公園」、「蝴蝶生態公園」、「生物多樣性探索區」，一天中還有三個時段羊駝會出來散步，抓好時機就可以拍到和牠一同走路的模樣，農場內也有一段綠意盎然竹林還有仙人掌區都是IG上熱門的拍照打卡點，假日不想逛街也不想跑到山區時不妨來場生態之旅吧！

圖/IG@phyllis_823

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地址│新竹縣北埔鄉大湖村7鄰20號

營業時間│週一至週日 8:30-17:30

六福村野生動物王國&六福莊生態渡假園區

六福村園區裡的非洲部落主打野生動物區，一大群野生狐蒙雕像站在階梯上，呆萌的可愛模樣讓每個經過的大人小孩都忍不住停下來和他們拍照。不用靠「11號公車」走路參觀動物園，野生動物區裡有小火車可以搭，伴隨著工作人員的解說，從高處觀察動物，和一般的動物園有著不同的體驗。除此之外，更有遊園巴士可以近距離進入猛獸區，這也是六福村野生動物園的特色之一，彷彿來到了非洲大草原。

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六福莊生態渡假園區是目前亞洲唯一以自然生態與草食性動物為景觀設計的渡假飯店，飯店的正中央就是個小型生態動物園，你能想像早上起床拉開落地窗的窗簾，往外一看長頸鹿和斑馬就在你面前吃草嗎？沿著飯店外的木棧道走，一隻隻不怕生的小狐蒙就在欄杆上跟你打招呼，甚至還會跟你握手或爬到你身上，零距離的互動體驗製造了最珍貴的回憶。

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地址│新竹縣關西鎮60號

六福村園區營業時間│週一至週日 09:00-17:00

鳳凰谷鳥園生態園區

佔地三十餘公頃的鳳凰谷鳥園生態園區位於南投鹿谷，擁有世界級保育鳥類，並規劃了生態圍籬、雨林區等可以近距離觀賞，一個不注意就會從頭頂飛過，甚至有孔雀會與你一起散步，摺紙DIY教學、鳥禽互動、VR裝置體驗小鳥飛翔的感覺，還有隱身在樹林間的磨石子溜滑梯，也是小朋友的最愛，園區也固定在 10:00 以及 14:00 兩個時段展出鸚鵡表演秀，可以近距離接觸與餵食鸚鵡，是非常難得的經驗！

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地址│南投縣鹿谷鄉仁義路1-9號

營業時間│週一至週日 9:00-17:00

頑皮世界野生動物園

南臺灣最大的老字號動物園非頑皮世界野生動物園莫屬，頑皮野生動物世界位於台南市學甲區，園區內有兩座童話故事般的夢幻城堡，其實是天鵝住的豪宅，像鳥籠一樣吊椅也是園區內必拍的裝置藝術之一。除了可以近距離接觸、餵食動物，頑皮世界野生動物園還有小朋友最愛的遊樂園，包括了旋轉木馬、熱氣球等設施，另外還有劇場表演，增加動物知識，在玩樂中學習真是一舉兩得！

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地址│台南市學甲區7525號

營業時間│平日 8:00-17:00、假日 8:00-17:30 (最後售票時間16:00)

新嘉大昆蟲館

新嘉大昆蟲館位於嘉義大學旁，全球唯一的「夢幻彩蝶柱」與的「活體蝴蝶溫室花園」是新嘉大昆蟲館最引人注目的亮點，也是來到新嘉大昆蟲館必拍的打卡點，其中DNA形狀的旋轉彩蝶柱是由1200隻彩蝶標本所組成的，球體造型搭配玻璃設計的蝴蝶溫室也不輸木柵動物園的熱帶雨林館。館內也有許多放大版的昆蟲，讓小朋友可以仔細地認識每個不同的部位，也有昆蟲體驗區讓大家觸摸昆蟲，比起書上所寫的，實際體驗更能加深對昆蟲的認識，是個寓教於樂好場所。

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地址│嘉義市東區學府路300號

營業時間│週三至週日 9:30-17:30 (週一、週二公休)

高雄壽山動物園

壽山動物園和台北市立木柵動物園最大的不同在於木柵動物園只能遠遠的觀賞動物，而壽山動物園則可以近距離親近及餵食動物，壽山動物園分成六大區域，其中可以近距離親近動物的分別是「友禽天地」以及可以餵食的「兒童牧場」，每天有兩個時段會開放餵食，分別是早上10點到11點及下午2點到3點，工作人員會發放牧草，但因為數量有限，建議大家可以提早去。除此之外，壽山動物園內還設有「親水廣場」，夏天不用擔心逛園區逛得太熱，來這邊馬上就清涼消暑了！

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地址│高雄市鼓山區萬壽路350號

營業時間│週二至週日 09:00-17:00 (16:30 停止售票入園)、暑假每周六日開放至20:00，16:30-19:30進場享星光票優惠

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