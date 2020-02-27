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櫻花季開跑囉！櫻花怎麼拍最好看？5招櫻花美拍技巧大公開

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

圖文/IG@stanley_pic

新春第一波的花季想必是櫻花囉～大家眾所皆知的櫻花都來自於日本，不管是山櫻花、吉野櫻還是寒緋櫻，正當我們準備迎接過年的同時，就在台北！陽明山的山櫻花已經悄悄地綻放。趕快拿起你的手機和相機，呼叫你的另一半和朋友及閨蜜們，趕在過年人山人海之前，準備出發！

台北 陽明山平菁街

地址：111台北市士林區平菁街42巷

開放時間：24hrs

5招櫻花美拍技巧，趕緊學起來！

#1構圖重點在櫻花，善用裁切

光圈F2.8

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Iso 800

TIPS ：構圖重點在櫻花，裁切至半身以上避開水溝蓋，利用眼神向上看，將畫面重點引導到櫻花樹上！

圖片授權：IG@stanley_pic

#2 拍全身照，將相機擺在地上

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Iso 400

TIPS ：若想拍全身，可以將相機擺放地面，由於低角度的關係，順勢遮蔽掉後方的水溝。

圖片授權：IG@stanley_pic

#3 利用PS印章工具， 櫻花與人取得平衡

光圈F4

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Iso 800

TIPS ：右方圍牆上缺一角櫻花，畫面不太平衡，利用PS印章工具，使得櫻花樹和兩人的合照取得平衡。

圖片授權：IG@jacqueline_1116

#4 櫻花枝葉當作前景，點綴畫面空缺

Shot by phone

TIPS ：利用自然垂落的櫻花枝葉當作前景，點綴畫面空缺，利用模特去遮擋街道上雜亂的人群！

圖片授權：IG@stanley_pic

#5 尋找適合的拍照元素

光圈F2.8

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Iso 125

TIPS ：喜歡日式清新的同學，除藍天與櫻花之外，搭配電線桿與柵欄也是不錯的拍照元素喔！

圖片授權：IG@stanley_pic

謝謝有這個機會與大家分享美照教學，也感謝大家耐心看完，未來也會陸續分享台灣各地的幾種拍法 ，記住幾個步驟，你就可以與另一半、朋友踏上旅途的同時，留下屬於你們獨特的回憶。

文章來源：IG @stanley_pic

延伸閱讀>> 【 2020櫻花季 】浪漫櫻花季登場！不能錯過的「全台20個賞櫻景點」大集合

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IG 櫻花季 陽明山

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