這些地方都因電視劇而爆紅！ 精選2019最夯台劇打卡拍攝景點

Shelly@ReadyGo

首圖：arica1207、hsuan0711

追劇總是一集接著一集停不下來嗎？完結篇之後還繼續沉浸在劇情裡，幻想自己跟女主角一樣能碰到夢中情人？今天ReadyGo要帶你重溫經典場景，揭密這些2019年熱門的台劇拍攝場景，這些景點全因電視劇而爆紅成了最新打卡熱點，快跟著ReadyGo來趟經典台劇打卡之旅，順便二刷經典台劇！

【想見你】

小半樓

《想見你》除了劇情引起話題，場景也造成熱議，其中主景「32唱片行」原來近在咫尺，正是位於台南中西區、市府文化局歷史老屋修繕經營補助案例之一的「小半樓」！「小半樓」原為西藥房老屋，已有近70年歷史，2014年臺南資深茶人兼陶藝創作家方啟文老師，以「小半樓」為陶藝文創館，目前作為方老師與學生共同展示作品的空間。

圖/IG@hxxpxxkai

圖/IG@irenexdiary

地址│台南市中西區民權路一段199巷7號

龍泉冰店

台南麻豆中央市場內的百年老店「龍泉冰店」正是《想見你》劇中莫俊傑與李子維坐下來聊天喝啤酒的冰店，也是莫奶奶所開設的古早味冰店，店家使用了現在極少見的傳統老舊復古刨冰機，所有配料食材都是當天現做的，價格也超親民，下次去台南別忘了去品嘗看看。

圖/IG@wan_chun1111

地址│台南市麻豆區平等路2-4號

營業時間│7:00~19:00

好物 SPIRIT 咖啡

圖/IG@hsuan0711

圖/IG@niiicoleliao

柯佳嬿在《想見你》中忘不了許光漢飾演的過世前男友王銓勝，不斷傳訊息給他，某一天這些訊息卻突然都顯示「已讀」，追查發現原來是1998年的李子維，而他所在的地方，就是陳韻如舅舅開的32咖啡館，這間32咖啡館的真實位置就是位於台北大安區的「好物 Spirit 咖啡」，店內裝潢採英式風格結合台式美食，搭配大片的落地窗，播出後戲迷們紛紛到此打卡。

地址│台北市大安區安和路二段189巷17號

營業時間│週一至週五 10:30~21:00 六日10:00~20:00

【用九柑仔店】

用九柑仔店

超人氣電視劇《用九柑仔店》的拍攝地就位於嘉義！「每間柑仔店，都收藏著一整個城鎮的故事。」原本是間中藥行的用九柑仔店，因拍戲而搭建的場景在殺青後保留下來，意外爆紅成了戲迷們的打卡熱點，旁邊還有間300年歷史的慶和商店，懷舊復古的氛圍讓人憶起童年，不禁反問自己「長大後的我們，除了工作，還記得什麼？」，只可惜用九柑仔店只有假日開放內部參觀，平日只能跟建築物外觀或到二樓陽台拍拍照。

圖/IG@sunny_8069

圖/IG@liana82916

地址│嘉義縣六腳鄉166縣道77號旁(或google搜尋慶和商店)

【我們與惡的距離】

水楠洞漁港

《我們與惡的距離》中大芝與李曉明的父母為了躲起來，搬到漁港開始新生活，而吳康仁飾演的王律師親自到此拜訪，這個漁港便是水湳洞漁港，在播出後爆紅成了戲迷們朝聖的景點。在水湳洞漁港的後方還藏著一處天然形成的岩石。左邊的是比較小的是一隻小綿羊，發揮你的想像力，就可以看到小綿羊的耳朵、鼻子、嘴巴和肥嫩的脖子；而右邊則是一隻呲牙咧嘴的大野狼，乍看之下好像要把小綿羊吃掉一樣。

圖/我們與惡的距離FB

圖/IG@rexdog_photo

圖/IG@elena_0921

地址│新北市瑞芳區水湳洞台2線濱海公路約81公里處

小確幸三明治合作社

應思悅在《我們與惡的距離》中經營的「小確悅飲料店」，其實就是位於天母的「小確幸三明治合作社」，在現實生活中更是一間主打現烤吐司、紅茶牛奶的IG打卡美食，店面由日系木頭屋搭建而成，文青簡潔的風格從裡到外都能感受應思悅與大芝互動的氛圍，即使戲已經完結，戲迷們朝聖的熱潮依舊持續燃燒中。

圖/IG@vicjht

圖/IG@arica1207

圖/小確幸三明治合作社FB

地址│台北市士林區天母西路3之67號

營業時間│週一至週日 8:30~16:30

【網紅的瘋狂世界】

雙溪河濱公園

看到這幕大家應該都不陌生吧？副總與羅莎相約跑步的地點就是士林福林國小附近的雙溪河濱公園，位於福林國小正門的斜對面，河堤下有個彩虹白鷺廣場，彩虹階梯是鮮少人知道的隱藏版打卡點，其實不只《網紅的瘋狂世界》，許多電視劇、八點檔都曾在這個河堤拍戲。

圖/三立華劇官方FB

地址│台北市士林區福志路75號(福林國小正門斜對面)

玖柱海鮮熱炒

一看到這片黑板就知道是位於天母士林區開幕一年多的玖柱海鮮熱炒，黑板前面還有一個保存海鮮的冰櫃，旁邊就是免費吃到飽冰淇淋，而台灣戲劇《網紅的瘋狂世界》便是在這裡拍攝的，除此之外藝人坤達、歐漢聲也曾光臨，還有不少網紅在此聚餐，各位粉絲們快去朝聖啊~

圖/三立華劇官方FB

圖/玖柱海鮮熱炒FB

地址│台北市士林區德行東路172號

日本小倉城

《網紅的瘋狂世界》特地飛日本九州取景拍攝，女主角林安安更在日本街頭上演喝醉戲碼，再由男主角游元樂背回家。而小倉城也是其中一個取景電影。小倉城和日本其他的天守閣不太一樣，在第四、五層之間沒有屋簷，是特別的唐建式建築，一旁的小倉城庭園則有濃厚的武士風格。在小倉城周邊也有許多條商店街可以逛，來這邊可以好好享受小鎮的悠閒時光。

圖/IG@_pippi16_

圖/IG@no.007yasuyasu2019

營業時間│9:00-18:00

景點位置│福岡縣北九州市小倉北區

交通方式│JR西小倉站徒步約10分

官方網站│看這裡

【俗女養成記】

金德興藥鋪

「陳嘉玲的家在哪裡？」來到台南菁寮老街(無米樂社區)的遊客總是會這麼問。菁寮老街上有各行各業的店舖，許多店家都早已超過百年，街上可以一次買齊辦好所有結婚用品，因而還有嫁妝街的別稱，而台劇《俗女養成記》中女主角陳嘉玲的家便是台南清領時期建造的百年古蹟「金德興藥舖」，劇中的各個場景也成為後壁、新營的打卡景點，讓遊客走入劇中的經典場景。

圖/IG@cd_yue

圖/IG@audrey_s.f

圖/IG@ann.0823

地址│台南市後壁區墨林里菁寮191號(無米樂社區)

【月村歡迎你】

北門井仔腳瓦盤鹽田

說到鹽田你會想到哪裡？當然是台南！台劇《月村歡迎你》劇中阿健和小禮長大的地方─月村鹽田，就是台南北門井仔腳瓦盤鹽田，是北門的第一座鹽田，也是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，除了可以體驗傳統曬鹽、挑鹽的樂趣，鹽田的夕陽景色更是出了名的美不勝收。

圖/IG@arielhu218

圖/三立華劇官方FB

地址│台南市北門區西南郊井仔腳復育鹽田

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