浪漫住宿為戀情加溫！2/14 西洋情人節 11間全台約會住宿推薦

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

你是否曾經問過他 / 她，今年的情人節要去哪裡玩呢？但為什麼情人節又要特別慶祝特別出去玩呢？開始上班之後，陪伴彼此的時間可能變少了，假日難得休假也只想賴在家耍廢，好不容易逮到一個可以把對方抓出門的日子，當然要好好把握呀！今年情人節剛好在禮拜五，只要請一天就能得到三天的兩人甜蜜時光，還不趕快跟老闆請假，準備出門放閃囉！

路境行旅 (FINDERS HOTEL)

這間旅店最吸引人的就是大廳這隻鹿，鹿給我的印象是童話故事中偶然出現的角色，牠有種神秘奇幻的意象，且隨時會轉身奔向森林裡去，就像這間旅店營造的氛圍，用綠色為主調，帶旅客彷彿暫時走入忘憂森林，放慢腳步休憩，即使暫時失去方向感也沒關係，過一晚又會有滿滿的能量繼續前進！另外，老闆貼心的在大廳準備餅乾點心和泡麵，且24小時無限量供應，都不用擔心半夜肚子啦！

(圖片來源：agoda)

(圖片來源：agoda)

地址：台北市中正區重慶南路一段86號

莎多堡奇幻旅館 (SATO CASTLE MOTEL)

外觀就像是一座城堡的莎多堡奇幻旅館，坐落在大直區，鄰近美麗華和百貨公司，「金色城堡」象徵著幸福、奇幻、浪漫，城堡裡共有51種房間風格，變化多端，從東方到西方，從原始到時尚，從浪漫到趣味，從卡通、音樂到電影，滿足從情侶、夫妻到家庭旅行，自助旅遊、觀光及商務洽公等各種需求，因為每次來住只會感受到1/51的風格，更引發人再次拜訪的衝動。

(圖片來源：agoda)
(圖片來源：agoda)
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地址：台北市中山區中山區敬業二路75號

大稻埕花園旅店D.G.HOTEL

大稻埕花園旅店座落在有濃厚復古色彩的迪化街上，滿街滿景的紅磚瓦片，襯托出了夕陽的暖霞，融入在這諧和溫暖的景色中，使得D.G.Hotel成為最獨特又耀眼的一角。驀然回首是因為他普羅旺斯的香氣，彷彿走在南法的鄉村街道上，整個旅店有別於大稻埕一貫的色彩，使用大膽而細膩的用色，環境設備更顯得華麗且愜意。

(圖片來源：agoda)

不只房間裝潢的美麗，大廳和環境也不忘用花草來點綴，坐在這欣賞大稻埕上人來人往的景象，不時想到今昔對比更顯突兀，樓下剛好是咖啡廳，那就點杯咖啡坐著享受一下吧！

(圖片來源：agoda)

地址： 台北市大同區迪化街一段334號

寗夏印象度假會館 (NING XIA INN)

「寗夏」是開始耕耘希望的種子。

民宿老闆最初的想像是打造一間和爸爸媽媽共同的家，所以他希望來到寗夏印象的人們，都能親身體驗大自然新鮮田園的空氣，聆聽蟲鳴鳥叫聲，伴隨著自己的呼吸節奏，全身沐浴在陽光下，完完全全放鬆自己的身心靈，就像在家一樣。

(圖片來源：agoda)

大方選用繽紛配色的有情門當作大門，搭配米羅柚木台灣在地家具品牌，房間則配上春夏秋冬的名字，讓旅客住進春夏，共度歡快明媚時光；或是躺入秋冬，窩在溫暖被窩裡悄悄談心；但無論哪間房，都能坐擁山光水色、無盡開闊的田野，坐擁一年四季的美好風光。

(圖片來源：agoda)

地址：宜蘭縣冬山鄉吉祥路617號

菈芙卡精品會館 (LAFIKA)

菈芙卡給人的印象是寬敞乾淨且大方，房間內擁有專屬的陽台，製造出更多自己的空間，放眼望去把綠地盡收眼底，一覽無疑讓自己瞬間變得渺小，心卻更寬大。多種房型有著多種風格，可以選擇自己喜歡的款式入住，和自己最愛的人享受最放鬆的狀態。

(圖片來源：agoda)

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地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路45號

I HOTEL中壢旗艦館 (I HOTEL ZHONGLI)

如果你的男朋友總是打電動打得很忘我，出去玩沒打遊戲不對勁的，來這裡就對啦！i hotel 是亞洲第一的電競旅館，可以看到房間裡備有兩台電腦，和高級的電競椅，就是要讓電動成癮的另一伴出去玩也能滿足他的需求。即便主打電競，房間設備也不隨便，整體打造簡約氛圍，在放鬆的地方才能好好休息，白天拍照逛街，晚上打LOL爭牌位！

(圖片來源：agoda)

(圖片來源：agoda)

地址：桃園市中壢區中美路一段18號5樓

星動銀河旅站 (MOVING STAR HOTEL)

喜歡浩瀚星海、銀河宇宙的情侶千萬不能錯過，一進到大廳就像太空人登入另一個星球，頭頂上的裝置藝術讓人也好想飛在天空，晃呀晃的進到房間，如同進入太空梭，和你的另一伴搭上通往宇宙的飛行船，並肩開啟宇宙世界的奇幻探險吧！

(圖片來源：agoda)

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地址：台中市中區自由路二段66號

星享道酒店 (TAICHUNG FENGJIA IN SKY HOTEL)

老夫老妻總覺得生活就這樣過嗎？那可不行，即便安穩也別忘了生活中的小浪漫不可少，趁著情人節把你的老伴帶出門。如果來台中不想走太多行程景點，這裡有泳池、有花園、有咖啡廳，滿足各式不同需求的人。對了，他的床很大，可以翻個720度都不怕掉下來呢！

(圖片來源：agoda)

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地址：台中市西屯區福星北路18號

鳥人創意旅店

2019年非常火紅的鳥人旅店，到了2020年怎麼能錯過，即便沒能住到洞穴房，旅店還有另外4種風格供你選擇，讓情人節的夜晚多了不同風味，距離逢甲夜市也只有不到10分鐘的路程，爆吃一頓再散步回旅店，多麼愜意呀~

(圖片來源：agoda)

(圖片來源：agoda)

地址：台中市北屯區經貿三路二段55號

窩好宅 (STAY NICE HOME)

文青系情侶的最愛，每一處都藏著驚喜，尤其二樓花磚房非常適合甜美系女友，為什麼叫好宅，大概是因為你會膩在房間不想出門，可能是身邊的伴侶，可能是房間太舒適，捨不得出門啦！

(圖片來源：agoda)

另外，這裡屬於自助式的旅店，入住時拿鑰匙的地方就在一樓房間外，好像回到家一樣。

(圖片來源：agoda)

地址：台南市中西區信義街108巷22號

向光旅行

植物有向光性，昆蟲也有趨光性，而人類當然也要朝著光的方向旅行！純白簡約的文青風，是整個旅店散發的氣息，諾大的玻璃讓室內採光極佳，還有復古浴缸保證底片不夠用！我最喜歡角落一隅，窩在椅子上看書，等著夕陽出現，光影的變化是最迷人的地方。

(圖 / IG @11.shush_)

還有頂樓天台，白天搭配藍天如同希臘一般，夜晚則會亮起燈，多了幾分浪漫，民宿老闆說無論是求婚或是辦派對都很歡迎唷！

(圖片來源：agoda)

地址：台南市安平區效忠街30-1號

延伸閱讀>>2020脫單大作戰！全台13間「最靈驗」月老廟 參拜全攻略

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