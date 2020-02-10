滿開的櫻花海太夢幻！盤點「北部十大賞櫻仙境」 春天的粉嫩旋風來襲

新一波櫻花盛開的季節又來臨囉，最近被台中賞櫻勝地「武陵農場」的照片洗版嗎？先別羨慕，北部就有超多足以讓你少女心爆發的賞櫻景點，現在就來一起去挖掘！

1.內湖樂活公園

樂活公園。圖／IG@yuan__117授權

搭個公共交通、走點路就能賞櫻也太方便！台北樂活公園周邊的櫻花步道長達3公里，目前寒櫻已滿開，絕對是最佳賞櫻期！而已經開跑的內湖樂活夜櫻季，每日晚上5點45分到10點都會亮燈，夜晚一字排開的櫻花樹，別有一番風味！

樂活公園。圖／IG@ryan_hsiang授權

地址：內湖區康樂街61巷（捷運文湖線東湖站3號出口、公車「東湖社區」站）

2.汐止康誥坑溪

汐止區康誥坑溪旁種植了超過200株的櫻花，前段時間山櫻已盛開，今年也首次設置球型燈飾，晚上會亮起「溪澗夜櫻」，沿著岸邊賞櫻，想想就浪漫！

汐止康誥坑溪。圖／IG@redant930928授權

地址：新北市汐止區汐碇路14巷2弄11號

3.陽明山平菁街櫻花步道

台北陽明山是非常熱門的賞櫻勝地，1月初提早盛開後至今仍陸續綻放，成為許多人必去的景點！想要欣賞粉嫩的櫻花，到山上準沒錯啦，但也提醒大家人潮眾多，建議先想好最佳拍攝角度啦！

陽明山平菁街。圖／IG@sky_kuei授權

地址：台北市士林區平菁街42巷

4.淡水無極天元宮

位於天元宮後山的三色櫻上個月底已滿開，大家可以先列入口袋名單，一起期待三月新一波吉野櫻盛開！而花期間（預計截至3/31）多個路口都將實施交通管制，想要出遊追櫻，別忘了多查詢相關即時資訊。

淡水天元宮。圖／IG@sky_kuei授權

地址：新北市淡水區水源里北新路三段36號

管制時間：假日08:00-20:00；平日07:00-19:00（截至3/31）

5.淡水滬尾櫻花大道

位於北四線公路的淡水滬尾櫻花大道，是不少賞櫻旅客必訪之處。每當道路兩側的山櫻花怒放，形成的粉色隧道都顯得特別漂亮。雖然因應櫻花開花期，但受到低溫影響，目前櫻花大道尚未完全盛開，喜歡的旅客記得卡好時間衝一波！

淡水滬尾櫻花大道。圖／IG@rosycloudband授權

6.捷運竹圍站

跟大家偷偷分享台北秘境！位於捷運竹圍附近的仁濟安老所門口，有棵非常搶眼的櫻花樹，站在櫻花樹下也超級好拍。但提醒大家這並非公共區域，若剛好在附近想拍照，記得務必先經過園主同意喔！

捷運竹圍附近的仁濟安老所門口。圖／IG@rosycloudband授權

7.烏來情人步道

冷冷的天氣，到了烏來卻只想到泡溫泉嗎？前往烏來瀑布區的情人步道，可有個一舉兩得的景點！在烏來的瀑布山水間，欣賞妖艷的緋紅山櫻花，世外桃源就是此刻了吧？

烏來。圖／IG@sky_kuei授權

地址：新北市烏來區瀑布路

8.新竹：萬里山園

新竹尖石的萬里山園，有一大片粉白相間的櫻花美景，近年躍升為當地賞櫻秘境。目前昭和櫻、霧社櫻花況良好，預計這兩周內滿開，完全適合大拍特拍！不過據說採預約制，想要前往旅客可以先聯絡園主哦。

新竹萬里山園。圖／IG@rosycloudband授權

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村馬美8鄰

門票：入園收清潔費每人150元，小孩10歲（含）及以下免費

新竹萬里山園。圖／IG@rosycloudband授權

9.宜蘭大同：棲蘭達漾咖啡莊園

林口可以在星巴克邊喝咖啡邊賞櫻，在宜蘭也能做到！莊園後山種植了一大片桃紅色的「八重櫻」，也有「牡丹櫻」的別稱，滿開時超級壯觀，如果計劃到太平山森林遊樂區玩樂，也可到此一遊，喝喝咖啡賞賞花啦！

棲蘭達漾咖啡莊園。圖／IG@3more_hi4授權

地址：宜蘭縣大同鄉林森18之1號（台7線84.4公里往明池方向）

時間：10:00-17:00（免費入園參觀）

10.宜蘭冬山：安農溪分洪堰風景區

位於宜蘭冬山，有道非常粉嫩的櫻花隧道，比起一般常見的鮮艷櫻花樹，高度更加平易近人，坐著蹲著都能拍出美照。但這其實是一片種滿「枝垂櫻」的私人園地，若成功獲得允許拍攝的話，也記得好好保護這些垂落的櫻花，別攀折到花枝哦！

宜蘭分洪堰風景區。圖／IG@3more_hi4授權

地址：導航安農溪分洪堰風景區

新竹萬里山園。圖／IG@alan_yc_yang授權

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