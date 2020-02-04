賞美景兼運動！全台7大「自然系絕美打卡秘境」　年後健康旅行清單快收藏

新年吃好吃滿，年後是時候來個健康旅行了吧？今天為大家蒐集了全台7大森林系仙境，只要走走步道或登個山，既能賞美景又能運動，簡直一舉兩得，快來看看這個出遊清單吧！

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台北：虎山親山步道

如果想要暖暖身體但又不想跑太遠，位於信義區的虎山親山步道就是最佳選擇啦！台北除了象山，還有這裡可說是又近又好走，還有網友發現適合打卡的拱橋，只要導航「四獸山市民森林碑」，就能看見美景囉！

地址：臺北市信義區福德街251巷慈惠堂登山口

虎山親山步道。圖／IG@ygt1016授權 分享 facebook

台北：七星山登山步道

位於北投區的七星山有多個登山口，建議大家可以先從最短程的小油坑步道入手！沿途景觀非常有魅力，還有機會賞火山美景，只要從小油坑停車場旁邊的登山口開始攀爬，約一個多小時即可攻上台北第一高峰，看更美的全景了！

地址：台北市北投區竹子湖路

陽明山小油坑。圖／IG@cindy_xu3ejo3授權 分享 facebook

新北：報時山觀景台步道

輪到新北瑞芳，不得不推薦堪稱只需要輕鬆步行，既能抵達的超美觀海步道！隱藏在金瓜石的景點，搭配去年新蓋的階梯，好走又好拍，山景海景統統映入眼簾，絕對是CP值超高的踏青好去處！

地址：新北市瑞芳區祈堂路53號（導航「勸濟堂」；基隆客運1062、788也能抵達）

報時山觀景平台。圖／IG@ygt1016授權 分享 facebook

新北：無耳茶壺山

位於九份的無耳茶壺山，因外觀像沒有壺耳的茶壺而有了這個名字，是近年熱門登山地點。這裡能夠一次俯視陰陽海、基隆山及整個金瓜石美景，蠻適合登山新手，但爬過的人也提醒「劍龍稜」相對陡峭，若想要看到無敵海景可能就要克服懼高啦！

圖／取自IG@chyi826 分享 facebook

地址：新北市瑞芳區金瓜石

無耳茶壺山。圖／取自IG@chyi826 分享 facebook

宜蘭：林美石磐步道

除了溫泉，其實宜蘭礁溪也有充滿仙氣的森林步道「林美石磐步道」，還有人比喻這裡是小太魯閣，是個非常療愈的大自然景點！全長2公里，其中最美的亮點就是位於中段的棧道，喜歡的朋友別忘了留下紀念啦！

圖／IG@ssss19991009授權 分享 facebook

地址：宜蘭縣礁溪鄉林美村

宜蘭林美石磐步道。圖／IG@ygt1016授權 分享 facebook

宜蘭：抹茶山聖母山莊國家步道

除了去年再度開放的「林美石磐步道」，宜蘭礁溪近期最火紅的絕美登山景點，就是去年被曝光後掀起打卡熱潮的「抹茶山」。一大片抹茶色的山丘隱身於礁溪五峰旗山，朝聖之餘也確實是個健行的好去處哦！

抹茶山聖母山莊。圖／IG@jennifer_tu授權 分享 facebook

地址：宜蘭縣宜蘭市延平路42巷6號

抹茶山聖母山莊。圖／IG@jennifer_tu授權 分享 facebook

台中：鳶嘴山

如果北部健行清單都一一清空了，那就為大家加碼台中超狂景點！位於台中的鳶嘴山，是頗具挑戰性的中級山，若想要攻頂需要經歷刺激的攀岩縱走，一次訓練體力和膽力！克服這一切之後，360度的世界美景都會在你眼底下啦！

地址：台中市和平區大雪山森林遊樂區

台中鳶嘴山。圖／IG@cindy_xu3ejo3授權 分享 facebook

有了這七大仙境，年後想來趟健康之旅，完全不怕沒地方去啦！但也提醒大家拍美照之餘，別忘了安全為上，才能賞到最完美的風景囉！

台中鳶嘴山。圖／IG@cindy_xu3ejo3授權 分享 facebook

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