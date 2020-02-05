全台二月超狂景點懶人包！放天燈、看煙火、賞花一次體驗

剛放完春節連假，新的一年又要繼續奮鬥了，覺得很厭世嗎？還好今年二月份台灣有好多旅遊活動可以參加，尤其元宵節也在二月，北中南東都有燈會或慶祝活動延續著過年的節慶氣氛，周末可以出門走走感受一下，先跟小編一起來看看有哪些活動吧！

二月旅遊活動月曆。 圖／FunTime 分享 facebook

新北市平溪天燈節（2/1、2/8）

新北市平溪天燈節 圖／Wikimedia 分享 facebook

去平溪放天燈不稀奇，但同時有100盞天燈在夜空中夠震撼吧！這樣壯觀的畫面獲得國外媒體一致推薦「平溪限定」的幸福與感動，而且平溪天燈節是被《國家地理雜誌》列入「全球10大最佳冬季旅遊」的推薦選項，也曾被《讀者文摘》列為「40歲前要完成的40項旅遊清單」之一，每年都吸引許多外國遊客前來朝聖，生在台灣的我們怎麼能錯過呢！

日期：

平溪國中：2020/2/1

十分廣場：2020/2/8

地點：

平溪國中：新北市平溪區靜安路二段295號

十分廣場：新北市平溪區南山坪136號

臺灣慶元宵—鹽水蜂炮（2/7、2/8）

臺灣慶元宵—鹽水蜂炮。 圖／IG, howaygo 分享 facebook

說到元宵節活動就絕對絕對不能漏掉鹽水蜂炮！這個在台灣家喻戶曉的元宵慶典由鹽水武廟主辦，與平溪天燈有合稱「北天燈、南蜂炮」民俗慶典的美名。今年鹽水蜂炮以「鼠年行大運」為主題，將會建造許多座大型炮台在鎮內還有LED蜂炮城主炮花燈會在鹽水國中操場施放，配合當地各項藝文活動和月津港燈節，讓慕名而來的國內外觀光客在體驗蜂炮的同時，也能認識鹽水昔日的風華。想體會「越炸越旺」的快感，一定要穿戴好防護道具喔！

日期：

繞行鎮內：2020/2/7

繞行鎮外：2020/2/8

地點：台南市鹽水鎮

神轎出發：鹽水武廟（台南市鹽水區武廟路87號）

LED蜂炮城主炮花燈：鹽水國中（台南市鹽水區三福路63號）

苗栗火旁龍系列活動（2/1-2/10）

苗栗火旁龍系列活動。 圖／IG, lyon_1126 分享 facebook

或許膽大的你已經體驗過鹽水蜂炮，那麼今年就到苗栗過元宵節吧！火旁龍一開始是中國的舞龍文化，經過時代的變遷，部分客家族群移居台灣，將舞龍的文化帶來台灣之後，加入燃放鞭炮。「火旁」也有「炸」的意思，也就是炸龍，據說鞭炮炸得越多，來年就會越旺！2020年的苗栗火旁龍已屆21年，苗栗累積了「龍」的無形文化資產，成為最有氣勢的「龍城」，而火旁龍已然是台灣客家族群每年最熱鬧也最特別的活動了！除了2/8元宵節當天的火旁龍之夜，期間也有相關的系列活動，可以到官網看看喔！

日期：2020/2/1-2020/2/10

地點：苗栗縣苗栗市

2020太平洋燈會（1/18-2/16）

2020太平洋燈會。 圖／IG, idolrun1837 分享 facebook

蘇花改於2020年1月已經全線通車，到花蓮遊玩更方便啦！花蓮的太平洋燈會現在已經熱鬧展開囉，今年設置在東大門夜市的主燈以可愛的花栗鼠為造型，結合花蓮當地物產，搭配聲光秀，營造「花鼠開運」的意象，另外還有花田、洄瀾及原住民文化的燈區，展現花蓮在地特色。另外鯉魚潭展區的紅面鴨家族今年也強勢回歸，15米高的「幸福紅面鴨」帶領小鴨群們陪伴大家迎新春！

日期：

2020/1/18-2020/2/16（除夕休息）

東大門燈區：18:00-22:00

鯉魚潭展區：9:30-17:30

地點：

東大門夜市（花蓮縣花蓮市中山路50號）

鯉魚潭（花蓮縣壽豐鄉）

2020鹿耳門聖母廟煙火節（2/8）

2020鹿耳門聖母廟煙火節。 圖／ IG, kim.12.30 分享 facebook

台南鹿耳門聖母廟一年一度的元宵煙火節，每年都吸引許多信徒和攝影迷朝聖，而且高空煙火一年比一年精采，去年的煙火已經是在頭頂開花那種，相信大家一定很期待今年煙火節的風采。2020鹿耳門聖母廟煙火節適逢週六，想必一定是熱鬧滾滾，攝影迷們可以趕快先想好要在哪裡拍攝，才能拍出最絢爛的煙火！

日期：2020/2/8

地點：台南市安南區城安路160號

武陵農場櫻花季（2/8-2/29）

武陵農場櫻花季。 圖／IG, tw.lian_yu 分享 facebook

櫻花一向是國人最喜歡追的花，每年一到櫻花季，武陵農場總是滿滿人潮。2020武陵櫻花季開始的日期剛好落在2/8元宵節當天，為了提供追櫻旅客的賞櫻品質和交通安全，在櫻花季這段期間將會實施交通管制，旅客上山需要武陵農場的通行證才能入園，而這個通行證在1/21起已經在官網開放下載囉！只要選好入場日期、填妥資料，就可以準備開開心心上山賞櫻啦！

日期：2020/2/8-2020/2/29

地點：臺中市和平區武陵路3-1號

桃園戀戀魯冰花（2/8-3/1）

桃園戀戀魯冰花。 圖／IG, sherryhsueh 分享 facebook

不管論是小說、電影還是歌曲，你一定都聽過「魯冰花」，但是你知道真正的魯冰花長什麼樣子嗎？桃園龍潭大北坑休閒農場結合在地客家文化，除了擁有觀光茶園、庭園步道和古厝之外，每年二、三月間還有滿園綻放，一串串像風鈴一樣的魯冰花，是非常有特色的休閒農場，休假時不妨前來走走，欣賞盛放的魯冰花喔！

日期：2020/2/8-2020/3/1

地點：桃園市龍潭區大北坑街1998巷8號

TIFA台灣國際藝術節（2/21-4/26）

TIFA台灣國際藝術節。 圖／ IG, rock_and_ashley 分享 facebook

看了這麼多戶外活動，來看看室內有什麼好玩的吧！一年一度的TIFA台灣國際藝術節是國內最重要的藝術節慶，將於2月展開。「T、I、F、A」分別指滿溢的藝術才華（Talent）、具創意啟發的內容（Inspiration）、世界之趨、未來之勢（Foresight），將驚艷（Amazing）每一位參與者。期間除了有各式音樂及戲劇表演，還有結合科技的體驗設計，大家可以依照自己的喜好選擇參觀或欣賞展演，來場藝文盛宴吧！

日期：2020/2/21-2020/4/26

地點：國家兩廳院（台北市中正區中山南路21-1 號）

除了元宵節系列活動外，二月也是即將脫離冬天的月份，各地陸續有花季展開，也有一些藝文活動可以參與，拋開憂鬱的心情，出門迎接春天吧～

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