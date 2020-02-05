12星座適合去哪玩？2020「全台旅遊勝地」大公開

編輯：Lemon@ReadyGo、Alice@ReadyGo

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連續假期的到來總是讓人既期待又煩惱，期待的是可以好好放鬆，煩惱的是不知道該去哪玩？ReadyGo來為大家揭密12星座「全台旅遊勝地」，2020你適合去哪玩？去哪玩才可以開運又對味！跟著ReadyGo往下看就對了！保證讓你出遊不必煩惱行程，還可以玩得盡興！

牡羊座｜司馬庫斯、武界部落

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天生獨立、熱愛探險與追求刺激的牡羊座最適合自助旅行，比起排隊、等待，更喜歡新地方與新體驗，ReadyGo推薦的旅遊行程便是「登山」。不論是前往隱身雲霧間的新竹「司馬庫斯」體驗泰雅原鄉部落生活，至世界最美小路「見晴懷古步道」感受美景，或是去雲的故鄉「武界部落」跋山涉水尋找一線天峽谷，刺激又有彈性的行程最適合牡羊座朋友。

金牛座｜阿里山、禮納里部落

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享受生活與深愛大自然的金牛座，品質與美食是旅遊不可或缺的元素，ReadyGo推薦的旅遊景點是「阿里山、禮納里部落」。說到阿里山，除了雲海、日出、小火車，更有豐富的原住民部落與文化，在感受大自然美好的同時，還能體驗特有的部落美食。禮納里部落則是位在屏東阿朗壹古道附近，可以先至「阿朗壹」體驗一下原始海岸線的秘境古道，再至部落享用美味的紅藜特色餐、小米酒。ReadyGo要另外推薦「Hamoana星空帳篷」也是不錯的選擇，屋主的無菜單料理肯定能滿足金牛座朋友的胃口。

雙子座｜鐵道自行車、錐麓古道

圖/IG@huiying801z 分享 facebook

雙子座對於一成不變、走馬看花、老梗行程是入不了眼，要能獲得新知又特別的行程，ReadyGo推薦「鐵道自行車」之旅。全新的旅遊模式，不論是北海岸線的Rail Bike，在欣賞山海壯麗的美景之餘，還能體驗漁村、礦村文化，或是苗栗舊山線鐵道自行車，遊玩之餘還能體驗客家古城美景，都很適合雙子朋友。花蓮的「錐麓古道」既是史蹟保存區，更是太魯閣峽谷最壯麗的景觀。垂直陡立的大理石峭壁是錐麓古道最為驚人的特色，唯有克服內心恐懼才能欣賞到壯麗的風景。

圖/揪食．愛玩 分享 facebook

慵懶的巨蟹座們對於「水」卻是情有獨鍾，不喜歡緊湊的行程，輕鬆自在、三五好友一起旅行是最好不過，ReadyGo推薦「屏東墾丁、小琉球」，屏東與小琉球可是最熱門的海邊景點，不只可以體驗獨木舟的海上冒險，還有好玩有趣的SUP立槳水上活動，或是尋找尼莫的浮潛，甚至是探索潮間帶都很適合喜歡水的巨蟹座。

獅子座｜遊樂園、高雄

圖/IG@yuga_lin_ 分享 facebook

獅子座最喜歡與好朋友出遊，不管去哪，只要行程多采多姿，有得玩又有得吃，就可以啦！首先推薦的是「遊樂園」，不論是增添新園區的九族文化村還是有超美Outlet Mall的麗寶樂園，都很適合獅子座與他的朋友們！「高雄」也是不錯的旅遊選擇，不只有豐富的美食、超人氣夜市，在高雄港還有不少有趣的展覽與活動，保證行程很精彩！

處女座｜大稻埕、南投

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對萬事都高要求的處女座在旅行前一定要做好「事前準備」，確保擁有高品質的旅行享受。樸質卻充滿創意思維的「大稻埕」頗適合處女座朋友，兼具新舊風華的大稻埕商圈，每間店面各有特色，逛逛商圈之餘還能享受大稻埕夕陽餘暉美景，不用太多事前準備就能享受高品質的一天。「南投」也蠻適合喜歡靜靜獨處的處女座，「禪機山仙佛寺」營造出日本神社般的意境，唐式殿堂建築讓人感受莊重禪意，是個遠離塵囂、適合放鬆的景點。

天秤座｜苗栗、嘉義

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對於旅行，天秤座的要求就是「質感」，只有吃吃喝喝買土產的觀光行程肯定NG！深度體驗或藝術之旅很適合天秤座，ReadyGo蠻推薦苗栗，苗栗是個值得深度體驗的城市，在「焱之藝」可以體驗柴燒(自然環保的燒陶)，製作屬於自己的陶藝品；在「日新茶園」則可以品茗。嘉義「碧湖山觀光茶園」除了可以品茗、體驗茶農生活，還能將雲海美景盡收眼底。

天蠍座｜鼻頭角步道、松蘿湖、淡蘭古道坪溪段

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喜歡嘗鮮、神祕事物的天蠍座如果不是與最親密的友人旅遊，便是自助旅行。台灣的自然風景總是神秘，例如「鼻頭角步道」，沿著步道行走便能將海天一線美景收藏，若是自由探險，會在某些洞穴裡發現別有洞天的景致。超適合探索的「淡蘭古道坪溪段」非常適合天蠍座與幾個朋友相約露營。素有十七歲少女的眼淚的「松蘿湖」也是不錯的選擇，想要欣賞絕佳美景，除了翻山越嶺更要有堅忍不拔的毅力，最適合天蠍座了。

射手座｜奇萊山、南台灣、台東

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精力旺盛的射手座不喜歡綁手綁腳的行程，可以說是天生的探險家，最推薦的景點莫過於素有黑色奇萊之稱的「奇萊山」，想要成功登頂欣賞絕佳美景可是需要消耗不少體力，同時要有堅韌的毅力，頗適合射手座挑戰。熱情有勁的南台灣也是不錯的選擇，體驗南台灣特有文化與民俗可定能讓喜歡新奇事物的射手朋友大開眼界、玩到瘋。無拘無束的射手座也很適合台東的步調，一望無際的海景、放慢的步調、遼闊的田野，怎麼看都適合射手朋友。

摩羯座｜宜蘭、花蓮

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最高原則「實在」的摩羯座如果要旅遊一定要是物超所值的行程，比起逛連鎖店，更適合去有當地特色的景點或行程。宜蘭跟花蓮都是頗適合摩羯座的旅行選擇，說到宜蘭，除了溫泉特色，還有各式好吃又便宜的美食都值得列入口袋名單，溫泉泡夠了還能去山區體驗大自然、欣賞美景。花蓮則是除了湛藍海洋，最值得體驗的莫過於阿美族文化，細細品嘗當地民俗與美食，保證旅行值回票價！

水瓶座｜部落體驗、台中

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熱愛自由、追尋自我的水瓶座喜歡隨心所欲、自在且舒適的旅行。比起一堆人，更適合一個人旅行，想到哪就走到哪，並且盡情地融入當地生活。對於這樣的水瓶，「部落體驗」是不錯的旅行選擇，台灣有許多部落分散四處，每個部落都值得去細細品嘗其獨特的文化。每個月都能挖掘出新景點的「台中」也很適合水瓶朋友，風光明媚的景色、多元豐富的城市、特有的人情文化，絕對能讓崇尚自由的水瓶朋友挖掘到所追尋的旅行意義。

雙魚座｜淡水、台中市區、新竹

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重視感覺的雙魚座，最棒的旅行一定要有「浪漫」的元素，半自助的旅遊很是適合，如果在旅行中添入海景、藝術等行程更是加分。淡水或許是個老牌行程，但是久久來一次乘坐渡輪往返八里、淡水，體驗河上風景、感受悠閒的氛圍、品嘗在地小吃，何嘗不是種浪漫？說到藝術，就不能錯過新竹，不論是簡約清新風的「竹東文創藝術村」、眷村回憶的「眷村博物館」，亦或是淒美感廢墟「十二寮天主堂」，擁有多種面貌的新竹很是適合雙魚朋友。台中的「萬坪公園」、「沐心泉休閒農場」、「台中國家歌劇院」也是不錯的選擇喔。

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