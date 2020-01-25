2020發財行大運！過年走春必打卡全台 最靈驗財神廟TOP8

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首圖：@ting_chuan、@irenejian、@a95036

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新的一年，總想揮別上一年的不順遂並迎來好運氣，俗語說：「有錢能使鬼推磨。」錢財雖然是身外之物，但不能否認沒有錢卻是萬萬不能，當然大家也不會希望自己「成世窮」，而錢財這種東西永遠不怕多，那到底要去哪間廟求最靈驗呢？ReadyGo幫大家整理全台過年走春必去的財神廟，讓你在一年的開始就能好運財運旺旺來！

｜北部

中和烘爐地

烘爐地位在新北市中和區南勢角後方的山區，是北部最有名的土地公廟及求財靈廟之一。若是白天上山，能清楚在沿路看到大型的恐龍雕像，據說恐龍是古時候武德神趙功明的護駕，而後引申有守財之意，才會在路上看見它的存在，還記得小時候去都會覺得很害怕呢！

這裡山區風景秀麗，白天大家會因為香火旺盛上來拜拜，晚上則是衝著大台北地區觀看夜景的著名地點前來，是個白天夜晚都值得去的好地方！

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地點：新北市中和區興南路二段399巷160-1號

桃園海福宮

海福宮最特別的就是那隻金雞，大年初一初二及每個月的初一十五都可以來拜拜求金雞母，只要連續擲到三個聖筊，就可以把金雞母帶回家擺在財位來招財！

拜完旁邊還有一整面的彩繪牆，畫著土地公跟土地婆，非常逗趣可愛。此外，這裡離竹圍漁港不遠，拜完順便去吃海產也不錯。

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地址：桃園市蘆竹區濱海路一段499號

金山五路財神

俗話說：北金山南竹山，就是這個「金山五路財神廟」，這裡著名的有「送窮迎富」、「求三寶、得三寶」，而三寶又分為五路開運金、財寶袋、財神銀行開戶存文武財氣三種，求財程序頗為繁複，內行人才知道拜法，那還不找時間去一趟，請廟裡請教師兄師姐。

廟宇位置是風水中「點金虎耳穴」所在，依山面海，有坐擁金山銀山之意，因此信徒眾多，香火鼎盛，在此還可眺望遠方大海，相當愜意。

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地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52-2號(備有免費停車場)

｜中部

竹山紫南宮

這座位在台灣正中央的紫南宮，名氣不小相信大家或多或少都有在報章雜誌上聽過他的名字，最特別的是可以向土地公借六百元的發財金，有需要的人在向土地公、土地婆、石頭公擲筊請示後，如果成功如願，紫南宮就會出借發財金。

通常在事業穩定後，當初借發財金的民眾比原來所借的發財金更多的謝禮來答謝，叫做「還金」。

除了求發財金之外，近年來每年的元旦假期,，還推出送錢母的活動，每年的招財錢母設計都別出心裁，春節期間也會不定時發送錢母，因此總是吸引大量人潮前往。

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地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號

武德廣天宮

台中的武德廣天宮是供奉歷史最悠久的財神爺神像金身，因為最老所以最靈，廣天宮主神為五路財神，所以每年農曆3月15日，五路財神千秋之日，都會有大批信眾湧入，希望能祈求好運和財運。

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過年期間若是不小心摔壞碗盤，通常會說個碎碎(歲歲)平安討吉利，在廣天宮過年特別舉辦一個活動「碎碎進財-好運酒」，信徒在喝下神明加持過的好運酒之後，再重重的把碗摔破，這寓意可以在新的一年喝財酒接財運，還同時可摔掉厄運、小人、貧窮、煩惱、晦氣，把過去一年不好的東西全部丟掉，讓新的一年可以紓解壓力、事事順利、財源廣進。

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地址：台中市北屯區遼陽五街131號

｜南部

車城福安宮

福安宮位在屏東縣最南端的車城鄉，號稱是全台最大的土地公廟，一直是恆春當地的信仰中心，這裡的土地公全身金碧輝煌，掛滿金牌，顯得威風凜凜，不僅如此，更是香火旺盛信徒不斷，想必是非常靈驗，福安宮位在去墾丁的路上，若是有經過一定要去朝聖一下！

(圖 / IG @xxiang0123) 分享 facebook

地址：屏東縣車城鄉福安路51號

關帝廟

關帝廟顧名思義，主神就是關聖帝君，跟前面幾間不同不是財神爺或土地公，卻還是因為香火旺盛每年吸引許多信眾前往參拜，在一樓財神殿有個大型金元寶和金牛，大年初一起每天都吸引許多人爭相搶摸，盼望能招財進寶財源滾滾來！

(圖 / IG @jeansda_jeans) 分享 facebook

地址：高雄市苓雅區武廟路52號

信仰的目的不是要讓我們許願就能一夜致富，而是能夠有個寄託帶來心靈上的力量，所以在拜完拜之後，大家還是要努力工作用功讀書，許的願望才有可能實現喔！

最後祝大家2020新年快樂~

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