過年走春遠離人潮就這樣玩！北部春節旅遊景點推薦

編輯：Lemon@ReadyGo、Shan@ReadyGo

首圖：IG @jyhsan @chiayu_01 @ydongwei.1205

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你正在煩惱好不容易放假的春節假期即將到來，想要出門走春卻到處人擠人，到底該帶家人去哪裡嗎？ReadyGo製作了2020北部走春的景點推薦，讓你成功避開可怕人朝，新的一年走春順利。

｜基隆走春景點推薦

走春景點#1 祈堂老街

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依山而建的城市，古老的老宅與交錯不斷的階梯形成祈堂老街的特色。沒有九份老街的熱鬧，這裡只有幾間咖啡館、雜貨店與老宅。走在街道上，可以感受曾經繁華的街道如今變得如此寧靜。手持一杯咖啡，漫步在階梯上，細細品嘗房子與街到的歷史，真正的老街是值得花時間探索的。

走春景點#2 正濱漁港

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繽紛的色彩總是吸引人群聚集，不論是義大利威尼斯彩色島、韓國甘川洞文化村都是如此。基隆的正濱漁港在今年也悄悄披上彩虹的繽紛外衣，成為IG打卡新亮點。基隆市政府精心推動的色彩計畫，讓原是平凡的漁港搖身蛻變成讓人如同置身國外般的驚豔感。擺脫對基隆的灰舊印象，來繽紛的七彩小屋享受正港的海風吧！

走春景點#3 阿根納造船廠

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日治時代運砂船遺跡的阿根納造船廠，可以說是國際知名的景點，「美國隊長」男星克里斯艾文（Chris Evans）也曾赴此拍攝廣告，而李英宏aka DJ Didilong 與 蛋堡、紀培慧合作的MV《什麼時候她》亦取景於此。去年被怪手拆除部分，然而剩下的斷垣殘壁，高聳而裸露的外觀，使景色看起來格外蒼涼。

走春景點#4 佛手洞

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位於基隆港口邊仙洞巖旁的佛手洞是天然的海蝕洞，為方便行走，政府在洞內鋪設碎石步道並加設燈光。在燈光若有若無的的照射下搭上洞中濕冷的空氣迎面而來，那略為昏暗的氣氛讓人有探險的樂趣。在最遠的洞內石壁上有天然風化形成的岩石像節理，唯妙唯肖有如佛手印，故得齊名，也讓人讚嘆大自然的鬼斧神工。

走春景點#5 和平島公園

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和平島的周圍是一片無邊的海洋，島上的地形因為受到長期的風化侵蝕與浪濤衝擊，因此形成了蕈狀石、豆腐岩、海蝕洞與海蝕平台等奇特的地質景觀，宛如上天親手雕刻的傑作。走進和平島，彷彿走入奇幻世界，奇岩怪石和無邊海景盡收眼底，是一大享受！

走春景點#6 鼻頭步道

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出去旅遊時，上山還是下海，對於選擇障礙的朋友永遠很難。但是別擔心，ReadyGo推薦一個瑞芳超美地方，有山有海有步道，三重好禮通通都有的感覺。彷彿是台灣的長城，連綿的山稜線配上無際的大海，雖步道長的累人，但看到眼前的美景保證會感到一切又值得了。

｜新北走春景點推薦

走春景點#1 銀河洞瀑布

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鬼斧神工的百年古蹟宛如脫離世俗的人間仙境，新店的銀河洞瀑布是新店區具代表性的歷史人文山徑。傾流直下的飛瀑搭上綠樹成蔭的景緻，還有宛若水濂洞的莊嚴廟宇，作為走春景點再適合不過，還能順路去碧潭享受晚餐與夜景。

走春景點#2 林口水牛坑

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荒蕪的黃土峭壁彷彿來到美國大峽谷，水牛坑位置在西濱公路邊，一座高聳的山壁將公路、海岸與荒漠的特殊地景分隔成兩個世界，不論在地表貼近金黃色凹凸不致的峭壁，或是登上至高點眺望整片小山丘和鄰近的海岸線，都有各自的奇特景致，在這裡運氣好的時候還可以看見越野車和成群的水牛出沒喔。

走春景點#3 青立方休閒農場

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具有特色的紅磚外牆佇立在新店青山綠水中，宛若是宮崎駿筆下的天空之城，在城內沒有束縛，有的只是從綠海裡獲得的能量，還有從咖啡中獲得的寧靜。在大魚大肉的新年之後，最適合穿著一身休閒、攜著親愛的家人流連在這深山圍繞的城內享受大自然的能量。

走春景點#4 南子吝步道

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位於南雅漁港旁，南子吝步道是個十分隱密的景點，全長約九百多公尺，越往上一步，所看到的風景越是美麗。不輸鼻頭角海岸，這裡有絕美的360度環海美景，還在煩惱走春不知到哪裡去的朋友，帶著家人來這走走放鬆，也是不錯的選擇。這裡交通沒有想像中的複雜，只要在瑞芳火車站搭乘856黃金福隆線，或是886公車到南雅南新宮站即可。

走春景點#5 無耳茶壺山

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山與海的遼闊要實際踏過每步階梯、每個坡道才能真正體驗。讓人屏息的美景盡在無耳茶壺山上，環顧360度海景，遠眺帶太平洋與眾山巒，雖沿途僅有海與山林，但帶給人的是豐富的心靈之旅。不妨在這充飽電繼續朝新的一年努力吧！

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如果你覺得無耳茶壺山登山步道欣賞的景色還不夠過癮，或是想要來點更刺激有趣的挑戰，那你一定要試試往無耳茶壺山更深更高的劍龍稜來趟冒險，一步步穿越山林，緊拉繩索攀上險峻的岩壁，山稜線和無際海洋漸漸映入眼簾，天氣晴朗甚至能和遠處的龜山島相望，劍龍稜一帶堪稱是新北最美山稜線，而且不需提前申請入山十分方便，但還是提醒大家若是身心狀況不佳或是懼高千萬不要逞強嘗試喔。

走春景點#6 石碇筆架山連峰

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這次過年期間每天還是過著熬夜狂歡又大魚大肉的行程嗎，不妨拉著身邊三五好友或是帶上家人來趟登山健行之旅，爬上刺激、陡峭且接近垂直的岩壁，一步步像闖關似的抵達最高點，不但能消除一下過年吃太多的罪惡，更是全新一年挑戰自己的好方法，過年期間就來完成第一個新年新目標吧。

走春景點#7 石碇千島湖、鱷魚島

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千島湖原先其實是座小村莊，在翡翠水庫建立後集水而淹沒，因一座座翠綠山頭和清澈湖水形成狀似中國浙江千島湖的樣貌而成為近年熱門景點，在更高處隱密的小徑上眺望更會看見如鱷魚般的特殊景象，也因此有了「鱷魚島」之稱，不過由於此處的道路較難抵達，提醒大家駕車前往務必注意安全，來到石碇千島湖飽覽山水景色後也可以到附近的石碇老街、八卦茶園散散步，非常適合全家大小在新年時來趟石碇一日遊，順便逃離市區的壅塞人潮。

｜台北走春景點推薦

走春景點#1 望古瀑布

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擺脫你對台北壅塞的印象！在平溪線的小站「望古車站」可是隱藏了空靈感十足的秘境瀑布，喜歡欣賞瀑布又不喜歡吵雜的朋友，不妨驅車前往這偏僻又人煙稀少的小站，你肯定會愛上這裡的幽靜！快帶著家人來這感受大自然中的寧靜吧！

走春景點#2 陽明山二子坪步道、夢幻湖

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位於陽明山國家公園西側的二子坪步道道路平坦、地勢寬廣，最適合不太會爬山的朋友了！由於位於背風面，這裡常有雲霧籠罩，景色秀麗，宛若進入蒼山深谷的幽境。享受完芬多精的洗禮後，帶著家人一起為新年努力吧！

走春景點#3 藝大咖啡館

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沿山而建的台北藝術大學擁有得天獨厚的視野，而開設在其中的藝大咖啡館更能眺望關渡平原翠綠平坦的美。不想辛苦的登山，不妨帶著家人來趟藝大咖啡館，享受咖啡的濃醇之餘還能眺望關渡平原的美景。

走春景點#4 四四南村

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四四南村，是台北第1個眷村，國共內戰時期，大陸青島聯勤四十四兵工廠的員工和眷戶們，迫遷來台居住而得名。在信義區土地開發後，眷村改建時本要拆除，是在居民和文化界人士努力下，才得以列為「歷史建築物」保存！此外，這裡常常有許多市集，很適合下午來走走逛逛唷~

走春景點#5 剝皮寮

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剝皮寮聚落，成形於清代早期，橫跨清代、日治、民國三個時代，混合了不同時期的建築風格與人文風貌，成為一條足以代表艋舺特色的市街，帶著家中長輩來到這，必能勾起他們對過去的情懷，駐足於此久久不能離去阿！

最後，走春哪裡去？不管是哪一個景點，能不能避開人潮，最重要的還是與親朋好友團聚的時刻！好好把握春節美好時光，ReadyGo也祝大家新年快樂，新的一年還請大家多多指教。

延伸閱讀>>【2020春節】農曆春假哪裡玩？18個走春景點過年南部避冬去！

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