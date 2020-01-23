櫻花季快朝聖！ 全台灣賞櫻景點特輯

賞櫻可以說是老中青都愛的一項活動，飛出國賞櫻除了旺季可能比較貴以外，還有可能滿滿人潮比櫻花多，因此除了去日韓賞櫻外，別錯過台灣也有很多超讚的賞櫻地點！今天小編正要來告訴大家全台現在正夯的櫻花景點，包含三峽、拉拉山、苗栗、奧萬大、嘉義、高雄、台南等地區，趁著櫻花季結束前，好好去探路一番！

新北三峽

熊空茶園旁腹地 滿坑滿谷滿櫻花

新北三峽。 圖／IG, sey2107 分享 facebook

行駛在新北三峽的竹崙路上，會經過一片很大的山地，這廣大的腹地雖是私人土地，但地主超佛心的種植了上萬株櫻花，而且還免費開放來追櫻的旅客！熊空櫻花林裡的品種有吉野櫻、河津櫻、八重櫻和昭和櫻等等超多種可以欣賞，賞完花之餘還能到不遠出的熊空茶園泡茶聊天，簡單的半日遊就get啦！

賞花期限：~四月初

賞花地點：新北市三峽區竹崙路226號（109縣道7公里處）

營業時間：09:00~17:00(夏季營業時間會視情況延長)

金瓜石黃金博物館

遊九份也能賞櫻花

金瓜石黃金博物館。 圖／Flickr 分享 facebook

春天季節來臨時，九份金瓜石博物館內的杜鵑花以及櫻花會逐漸綻放，各種品種櫻花紛紛開花，浪漫的櫻花替博物館增添了許多色彩。去九份遊玩時不再只有吃芋園逛老街了！可以到金瓜石博物館感受歷史薰陶又能享受到如此美麗的景緻。

賞花期限：三~四月

交通方式：

1.火車

從臺北搭乘東部幹線往宜蘭、花蓮火車，在瑞芳站下，再步行約100公尺至 瑞芳警局旁區民廣場搭乘基隆客運(788)前往金瓜石。

2.公車

(1)臺北-金瓜石：可自臺北捷運忠孝復興站2號出口搭乘基隆客運(1062)，經瑞芳、九份到金瓜石車站下車。

(2)基隆-金瓜石：可自基隆火車站搭乘基隆客運(788)，經九份到金瓜石車站下車。

桃園拉拉山

海拔一千六百公尺 櫻花滿高山

桃園拉拉山。 圖／IG, alstonphoto 分享 facebook

說到拉拉山，被人熟悉的是那一顆顆粉紅飽滿的水蜜桃，但到了櫻花季這裡的櫻花可是更吸睛哦！在恩愛農場裡，不同品種的櫻花紛紛綻放，包括富士櫻、千島櫻等等，老闆很用心栽培每株櫻花樹，可以在這住一晚、吃一餐，享受被英花環繞的感覺，農場裡一棵棵茂密的櫻花樹帶給你前所未有的驚喜！拉拉山上的櫻花大概從二月底開到四月中，想欣賞的抓緊假日去看看吧！

賞花期限：2/10~3/25

地址：桃園市復興區華陵村巴陵143之1號

開放時間：09:00–21:00

電話：03 391 2335

門票：100元 （228連續假期1人200元）

苗栗獅潭

宮廟前綻放 綻放櫻花秘境

苗栗獅潭。 圖／IG, jinlittle 分享 facebook

苗栗縣獅潭鄉，算是個較少人知道的賞櫻小秘境所在地！獅潭鄉內的協雲宮有一處櫻花林，可以沿著宮廟旁的小徑走，一旁都是花團錦簇的樣貌，超美麗~除此之外還可以登到協雲宮的二三樓，望下去的櫻花林風景絕對印象深刻。

賞花期限：~四月初

賞花地點：苗栗縣獅潭鄉協雲宮

武陵農場

四季皆有不同驚喜的武陵農場，怎能錯過絕美櫻花！

武陵農場。 圖／Flickr 分享 facebook

武陵農場四季皆有不同美景，今年將在2月開始為期一個月的櫻花季，大量應花期花綻放600多公頃土地，漫步在櫻花步道讓你沉浸於整作粉紅森林般，好浪漫！因為今年暖冬氣候影響，武陵農場又處於高海拔山上，已經有部分櫻花樹開花囉~如果想趁年前去賞櫻也是沒有問題的啦！

賞花期限：2月8日~2月29日

賞花地點：台中市和平區平等里武陵路3-1號

南投奧萬大

不只賞楓佳 賞櫻更動人

南投奧萬大。 圖／IG, niuui 分享 facebook

台灣楓葉哪裡賞？南投奧萬大絕對榜上有名，不過在楓葉季過了之後，接至而來的櫻花季必也會帶給大家驚豔。奧萬大國家森林遊樂區內開著各式各樣的花種，有山櫻花、八重櫻、霧社櫻，其中霧社櫻還是台灣的特有櫻花種，因為繁殖不容易，所以特別珍貴呢！

賞花期限：~三月底

賞花地點：奧萬大森林遊樂區

嘉義阿里山櫻花季

鐵路旁櫻花季 推薦必走路線

嘉義阿里山櫻花季。 圖／IG, hung.jack.1217 分享 facebook

初春到來，最被人注目之一的櫻花當然就在阿里山啦！粉嫩到不行的櫻花在阿里山開得滿坑滿谷，遊樂區內以吉野櫻、台灣山櫻花開得最多，合計起來有三千多株，尤其看到小火車開在櫻花林間的模樣，美的像幅畫！

賞花期限：~四月初

賞花路線

第一條：阿里山賓館→梅園→阿里山派出所→祝山登山口

第二條：沼平火車站→沼平公園→姊妹潭→受鎮宮、→雲寺→高山博物館→樹靈塔→香林國中→三代木→象鼻木→阿里山賓館

台南官田

烏山頭櫻花公園 數百櫻花盛放

台南官田烏山頭櫻花公園。 圖／IG, beckhamhong66 分享 facebook

在台南的官田區也有櫻花哦！官田區裡的烏山頭水庫風景區，有條著名的香榭大道，道路兩旁的南洋櫻已經漫漫的開花了起來，不僅如此，水庫內的櫻花公園數百棵的河津櫻、八重櫻也已經露臉了！到4月4日前，嘉南農田水利會配合櫻花綻放也舉辦了和風祭活動，超適合全家大小或情侶朋友好好去玩一下，不用大老遠跑去國外！

賞花期限：~四月中

賞花地點：烏山頭水庫風景區、八田與一紀念園區

高雄桃源

賞梅也賞櫻 藤枝二集團滿櫻花

高雄桃源。 圖／IG, oh_ohnooo 分享 facebook

通常聽到的櫻花熱門景點多集中在北中部，其實高雄的山區每到春季正值不同花種的花期，除了有梅花、李花可以看外，櫻花也在桃源區的路旁及櫻花公園綻放；藤枝二集團所在區域更是許多人前往賞花的好地方，非常美麗！

賞花期限：~四月中

賞花地點：桃源櫻花公園、藤枝寶山二集團

想賞櫻，不用再特別跑到國外啦！原來台灣有那麼多賞花的好地方，並不只侷限在常聽見的阿里山、陽明山等等，每年花期皆會因氣候天氣影響而不同，所以出發前記得查好每個地點櫻花開放時間喔~愛追櫻的你好好把握一個春天花開的時間，向這些櫻花景點朝聖吧！

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