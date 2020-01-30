時尚混搭最高境界　新開店美食一間不漏全吃遍！

從法式料理混搭南洋風，到美式風格台菜，加上浮誇系拉麵來台，以及質感家居餐酒館引爆視覺美學，整個月充滿了驚奇且創意不斷，令人目不暇給，趁著假日與好友相約，一起在絕美餐廳敘舊打卡，讓新的一年元氣滿滿！

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★瑪黑餐酒CANTINE MARAIS

微風南山又迎來一間高質感網美系餐廳，這次要進駐的是歐系生活選物品牌「瑪黑家居」，所打造的全新餐飲品牌「瑪黑餐酒CANTINE MARAIS」，為信義區帶來視覺饗宴。瑪黑家居選物首次跨足餐飲界，在整體裝潢視覺上以深色牆面、大理石桌面及高雅的古銅金凸顯了大人味，質樸的餐具選擇讓美食躍然亮眼，延續了品牌精神。 料理除了法系餐酒小菜之外，為貼近在地，也以融合中西文化的方式推出「油封鴨腿蔥塔可」、「蟹肉塔塔」及「地瓜麵疙瘩」等創意料理，讓人感受全新的料理美學。

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【店家資訊】

地址：台北市信義區松智路17號3樓（微風南山艾妥列）

電話：（02）2722-1987





★鉄火牛排＆燒肉（高雄統一夢時代）

以頂級和牛燒肉起家的「樂軒」， 在南台灣正式推出一人燒肉品牌「鉄火牛排＆燒肉」，無需揪團，隨時想吃不必等朋友的個人化新選擇，打算將燒肉控一網打盡。「鉄火牛排」首次插旗高雄，提供牛排、燒肉複合式用餐的模式，堅持供應高品質肉品，以套餐形式推出，加上附餐無限吃到飽，包含牛滷肉飯、咖哩飯、各類湯品、甜點等，絕對是肉控朋友的必去新選擇。高CP值原塊肉品，只要240元就能大口開吃，連沾醬都毫不馬虎的推出6 種，加上台式鐵板牛排的烹飪方式，完全擊中每個人的胃啊！

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【店家資訊】

地址：高雄市中華五路789號B1（統一夢時代購物中心）

電話：（07）813-3311





★魂麵

這一年來信義區的美食話題不斷，睽違一年強勢回歸的「魂麵」，帶來了九州經典拉麵，強勢進軍信義區，預料將把日系美食的聲勢帶向高峰。8小時的大火熬煮之下呈現乳白色的濃郁豚骨湯，加上使用獨門12道工法製成Ｑ彈又有嚼勁的麵條，原汁原味保留日系拉麵的精隨。此次特別推出台灣限定「魚子醬宮崎和牛拉麵」，每日限量30碗，一定會讓想要嚐鮮的拉麵饕客趨之若鶩啊！

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【店家資訊】

地址：台北市信義區松高路16號B2（微風松高）

電話：（02）6636-5118





★Come True Coffee 成真咖啡S門市

擅長以創意視覺及美味舒芙蕾打響話題的「成真咖啡」，在台北東區再度以新風貌概念店搶占話題版面。呼應上班族快速、時尚、美味的需求，研發出舒芙蕾堡，每一款百元有找，高CP值讓人躍躍欲試。這次推出的5種鹹食，每樣都創意滿點、美味十足。最推薦的「台灣配配豬」更是張大了嘴才能入口；下午茶4款甜點舒芙蕾堡搭配一杯冠軍咖啡，讓人整個午後心滿意足。

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【店家資訊】

地址：台北市大安區忠孝東路四段60號

電話：（02）2740-2268





★KAFNU Restaurant & Bar

「KAFNU Restaurant & Bar」以 全新型態的美式台菜作為出發，強勢插旗台北時尚約會餐廳一席之地。結合團隊「人與人之間的互動」想法，以迷人黑色調搭配明亮的落地玻璃，加上開放式酒吧吧台、透明廚房的呈現，讓人感受到全新、不受拘束的餐酒館空間。在主廚Timothy的創意下，大膽結合東西方元素，以西式烹調手法巧妙融入台灣在地食材，顛覆一般人對餐酒館的想像。從主廚推薦「全素手工鵝肝派」到「炸宮保花椰菜」、「義大利車輪餃」等料理，都能感受其將飲食文化的跨界結合玩得徹底。

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【店家資訊】

地址：台北市松山區民生東路三段101號

電話：0974-515-503





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