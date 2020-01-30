親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

武漢肺炎列國際公衛緊急事件？規定怎麼說？

家人因疫情遭隔離 17歲腦癱兒獨自在家6天死亡

時尚混搭最高境界　新開店美食一間不漏全吃遍！

2020-01-30 12:01Taipei Walker

從法式料理混搭南洋風，到美式風格台菜，加上浮誇系拉麵來台，以及質感家居餐酒館引爆視覺美學，整個月充滿了驚奇且創意不斷，令人目不暇給，趁著假日與好友相約，一起在絕美餐廳敘舊打卡，讓新的一年元氣滿滿！

分享

★瑪黑餐酒CANTINE MARAIS

微風南山又迎來一間高質感網美系餐廳，這次要進駐的是歐系生活選物品牌「瑪黑家居」，所打造的全新餐飲品牌「瑪黑餐酒CANTINE MARAIS」，為信義區帶來視覺饗宴。瑪黑家居選物首次跨足餐飲界，在整體裝潢視覺上以深色牆面、大理石桌面及高雅的古銅金凸顯了大人味，質樸的餐具選擇讓美食躍然亮眼，延續了品牌精神。 料理除了法系餐酒小菜之外，為貼近在地，也以融合中西文化的方式推出「油封鴨腿蔥塔可」、「蟹肉塔塔」及「地瓜麵疙瘩」等創意料理，讓人感受全新的料理美學。

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：台北市信義區松智路17號3樓（微風南山艾妥列）

電話：（02）2722-1987


★鉄火牛排＆燒肉（高雄統一夢時代）

以頂級和牛燒肉起家的「樂軒」， 在南台灣正式推出一人燒肉品牌「鉄火牛排＆燒肉」，無需揪團，隨時想吃不必等朋友的個人化新選擇，打算將燒肉控一網打盡。「鉄火牛排」首次插旗高雄，提供牛排、燒肉複合式用餐的模式，堅持供應高品質肉品，以套餐形式推出，加上附餐無限吃到飽，包含牛滷肉飯、咖哩飯、各類湯品、甜點等，絕對是肉控朋友的必去新選擇。高CP值原塊肉品，只要240元就能大口開吃，連沾醬都毫不馬虎的推出6 種，加上台式鐵板牛排的烹飪方式，完全擊中每個人的胃啊！

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：高雄市中華五路789號B1（統一夢時代購物中心）　

電話：（07）813-3311


★魂麵

這一年來信義區的美食話題不斷，睽違一年強勢回歸的「魂麵」，帶來了九州經典拉麵，強勢進軍信義區，預料將把日系美食的聲勢帶向高峰。8小時的大火熬煮之下呈現乳白色的濃郁豚骨湯，加上使用獨門12道工法製成Ｑ彈又有嚼勁的麵條，原汁原味保留日系拉麵的精隨。此次特別推出台灣限定「魚子醬宮崎和牛拉麵」，每日限量30碗，一定會讓想要嚐鮮的拉麵饕客趨之若鶩啊！

分享

分享

【店家資訊】

地址：台北市信義區松高路16號B2（微風松高）

電話：（02）6636-5118


★Come True Coffee 成真咖啡S門市

擅長以創意視覺及美味舒芙蕾打響話題的「成真咖啡」，在台北東區再度以新風貌概念店搶占話題版面。呼應上班族快速、時尚、美味的需求，研發出舒芙蕾堡，每一款百元有找，高CP值讓人躍躍欲試。這次推出的5種鹹食，每樣都創意滿點、美味十足。最推薦的「台灣配配豬」更是張大了嘴才能入口；下午茶4款甜點舒芙蕾堡搭配一杯冠軍咖啡，讓人整個午後心滿意足。

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：台北市大安區忠孝東路四段60號

電話：（02）2740-2268


★KAFNU Restaurant & Bar

「KAFNU Restaurant & Bar」以 全新型態的美式台菜作為出發，強勢插旗台北時尚約會餐廳一席之地。結合團隊「人與人之間的互動」想法，以迷人黑色調搭配明亮的落地玻璃，加上開放式酒吧吧台、透明廚房的呈現，讓人感受到全新、不受拘束的餐酒館空間。在主廚Timothy的創意下，大膽結合東西方元素，以西式烹調手法巧妙融入台灣在地食材，顛覆一般人對餐酒館的想像。從主廚推薦「全素手工鵝肝派」到「炸宮保花椰菜」、「義大利車輪餃」等料理，都能感受其將飲食文化的跨界結合玩得徹底。

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：台北市松山區民生東路三段101號

電話：0974-515-503


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

拉麵牛排咖啡

延伸閱讀

台中超浮誇早午餐霸氣龍蝦法式吐司 激情選過更...

美食砸千萬 打造新品牌

滿滿草莓配超浮誇火山鮮奶油 5公分厚舒芙蕾咬...

頂呱呱插旗遠百信義！首賣「舒芙蕾鬆餅」、「調...

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

相關新聞

暖身又暖心！ 全台免費「溫泉泡腳池」 優質足湯非泡不可

2020-01-29 12:01

城堡尖塔、異國莊園、白色教堂　盤點５大浪漫歐風景點 拍到手軟也不想停

2020-01-28 10:01

走春去看米奇、卡娜赫拉！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

避開走春人潮 好評餐廳嘗鮮去

2020-01-27 00:01

人氣依舊不滅！全台五大熱門「彩繪村」IG打卡景點超好拍～

2020-01-26 11:01

春節還能去小7！台北特色711超強聯名門市回顧　樂事、可樂、還有超跑瑪莎拉蒂？

2020-01-25 11:00

2020發財行大運！過年走春必打卡全台 最靈驗財神廟TOP8

2020-01-25 10:02

賞櫻、逛燈會、暢玩遊樂園！全台10處走春好去處

2020-01-25 00:01

小孩放風，大人放鬆！全台北、中、南10大親子出遊好去處

2020-01-24 09:59

櫻花季快朝聖！ 全台灣賞櫻景點特輯

2020-01-23 11:58

過年走春遠離人潮就這樣玩！北部春節旅遊景點推薦

2020-01-22 12:02

春節南下旅遊看過來！ 精選22個南部縣市景點推薦

2020-01-20 11:01

鼠年當道！2020犯太歲生肖整理、「安太歲廟宇」推薦

2020-01-20 10:01

過年必拜！全台6大廟宇推薦 大年初一就來這踏青

2020-01-17 11:02

2020過年踏青景點懶人包！中部海陸空通吃

2020-01-17 10:02

梅花撲鼻香！ 全台10處「賞梅景點」懶人包

2020-01-16 11:58

2020全台走春景點大集合！ 加碼高CP值東部景點精選

2020-01-15 11:02

「春遊不塞車」懶人包／16條旅遊線、116個景點 超實用遊程推薦

2020-01-15 10:26

新的一年就是要看美景！2020全台走春景點懶人包

2020-01-13 12:03

春節走春、228賞櫻！台灣連假旅遊推薦玩法 即早安排更充實

2020-01-12 09:00

過年去哪裡玩 看血型就知道！4大血型最適合旅行地大公開

2020-01-09 12:00

2020去哪裡？1月活動月曆帶你全台走透透

2020-01-08 10:00

你征服了嗎？ 「台灣五嶽三尖一奇」登山人一生必挑戰

2020-01-05 11:02

就是要吃到新鮮草莓才算數！5家2019冬季限定以台灣草莓入餡的「草莓季甜點」

2020-01-02 11:52

寒流來襲怎麼玩？ 盤點全台10家特色溫泉推薦！

2020-01-01 10:00

吃大餐啦！ 美日韓系新開店美食清單 跨年聚餐沒煩惱

2019-12-28 10:00

全台各地絕美夕陽！ １０大「觀夕景點」懶人包

2019-12-27 12:02

2019聖誕節限定８家打卡系甜點出列！ 聖誕帽蛋糕、雪人甜甜圈、巧克力倒數日曆都融入滿滿耶誕氣息

2019-12-25 11:02

暖冬旅遊這樣玩！ 台灣南部景點推薦玩法10選

2019-12-22 10:00

秋天限定落羽松！免出國也能感受異國風情 北部橘紅漸層色落羽松景點輯

2019-12-20 10:02

聖誕節約會告白好地方，全台10大浪漫系餐廳！

2019-12-18 09:03

實境解謎遊戲×團隊合作大挑戰！　戶外實境遊戲體驗５選

2019-12-18 08:03

聖誕跨年住宿Top12　看101煙火不用人擠人！

2019-12-13 10:01

聖誕跨年睡跑車上、住麻將房！16間特色民宿飯店推薦

2019-12-12 11:12

秋冬美景怎麼拍？7招美拍技巧大公開 ft.落羽松 薰衣草

2019-12-11 12:01

2019聖誕打卡特輯！全台耶誕節活動總整理

2019-12-08 12:03

享受自由配！ 走進3間「客製化」料理餐館　想吃什麼全由你決定

2019-12-07 11:57

螞蟻族天堂！ 全球10大熱門「巧克力聖地」 台灣人必收藏

2019-11-28 12:13

都會狂歡、冒險迎新… 全台5處最適合跨年的好地方！

2019-11-22 10:03
看更多

熱門文章

過年走春遠離人潮就這樣玩！北部春節旅遊景點推薦

2020-01-22 12:02

春節何處去？新蘇花改公路通車後　串出9處東部鮮景點

2020-01-27 11:33

別只會去陽明山！2020北部走春超精選 想熱血打棒球還是當網美？

2020-01-28 12:30

鼠年當道！2020犯太歲生肖整理、「安太歲廟宇」推薦

2020-01-20 10:01

影／萬朵玫瑰花燈海、七彩水舞！「2020花在彰化」溪州公園登場，晚上拍更美

2020-01-22 07:56

必看～淡水天元宮三色櫻終於綻放了！警方啟動交通管制措施

2020-01-23 14:08

在地人的大飯廳　基隆廟口夜市過年不打烊

2020-01-24 16:13

春節去哪玩？ 21個桃竹苗走春打卡好去處推薦

2020-01-22 11:26

台東變歐洲！鹿野二層坪水橋「波斯菊花海」綻放　網友狂讚：絕美仙境

2020-01-24 19:43

滿天都是柑仔糖！鹿港桂花巷夢幻「糖果燈籠海」來襲 新春繽紛打卡聖地快搶拍

2020-01-20 11:31

走春去看米奇、卡娜赫拉！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

台北過年能去哪？2020走春看展去 超Q袖珍博物館、奇幻北美館捷運就能到

2020-01-26 10:00

宜蘭街頭出現「燈海天幕」！員山燈節主燈亮相，湧泉意象主燈超夢幻

2020-01-22 07:36

藏老公寓2樓！古藥櫃前吃牛肉麵配威士忌

2020-01-27 10:57

台南新春這樣玩！2020白河關子嶺、東山 來趟湯泉咖啡美食小旅行

2020-01-23 09:37

賞櫻不用去日本！蘭陽電廠周邊櫻花大爆發

2020-01-29 14:37

2020過年踏青景點懶人包！中部海陸空通吃

2020-01-17 10:02

必逛必看必吃必拍 金鼠年「台南行春6大玩法」懶人包大公開

2020-01-16 12:47

過年必拜！全台6大廟宇推薦 大年初一就來這踏青

2020-01-17 11:02

無敵月老夜景！台中最新地標「科湳愛琴橋」 越晚越美成IG熱門打卡點

2020-01-24 14:40

台中一日遊規劃　特搜台中熱門餐廳、景點，看完就出發啦！

2020-01-28 09:03

不輸國外的絕美好風光！4大峨眉必玩必拍「神仙系」景點

2020-01-26 09:02

不可錯過雲屯霧集，隱藏陽明山山中博覽綠意的靜謐暖湯

2020-01-09 11:01

31公頃花田根本是歐洲！高雄杉林超大向日葵圖騰迷宮超好拍

2020-01-20 00:02

收藏山裡氣味！嘉義「空氣圖書館」 以高山蔬菜入菜

2020-01-25 14:05

影／搶錢母！紫南宮除夕排隊逾1公里 第1名阿伯帶棉被睡3天

2020-01-24 18:49

2020年來一趟台南美食旅遊吧！景點＆美食行程攻略大公開

2020-01-03 14:27

櫻花季快朝聖！ 全台灣賞櫻景點特輯

2020-01-23 11:58

年假哪裡玩？討論度爆表的新竹動物園　還沒去就落伍啦

2020-01-24 12:36

露營也能泡湯！苗栗集合戶外體驗的溫泉之旅正夯

2020-01-28 11:04

就是要吃到新鮮草莓才算數！5家2019冬季限定以台灣草莓入餡的「草莓季甜點」

2020-01-02 11:52

人氣依舊不滅！全台五大熱門「彩繪村」IG打卡景點超好拍～

2020-01-26 11:01

2020發財行大運！過年走春必打卡全台 最靈驗財神廟TOP8

2020-01-25 10:02

小孩放風，大人放鬆！全台北、中、南10大親子出遊好去處

2020-01-24 09:59

2020嘉義就要這樣玩！精選13個嘉義高人氣景點 加碼一日遊行程推薦

2020-01-16 10:01

228三天連假怎麼玩？北區Top12 旅遊行程推薦

2020-01-14 12:01

逛燈節不怕餓！「2020台灣燈會在台中」精選8家周邊在地美食必嚐

2020-01-23 11:00

屏東霧台花海公路　二月底前賞花來找60年「櫻花王」

2020-01-29 17:26

整理包／找50元以下銅板點心任務 跟著部落客吃台南4家隱藏美食

2020-01-22 16:58

2020國道打卡新亮點！全台首座東部休息站「蘇澳服務區」 春節返鄉休息站景點再+1

2020-01-23 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top