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春節還能去小7！台北特色711超強聯名門市回顧　樂事、可樂、還有超跑瑪莎拉蒂？

2020-01-25 11:00聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

台灣的超商密度全球第二高，每走幾步就有便利商店，而超商龍頭小七除了萬事皆能處理，早已開始不定時推出特色主題7-11門市。其中台北就有不少複合型態的「品牌聯名店」，裝潢亮眼，成為打卡新去處。今天就來為大家一一介紹，如果過年在台北也能到特色小7拍照呢！

圖／取自官方FB粉絲團
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可口可樂聯名店：7-11威京門市

圖／取自官方FB粉絲團
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與可口可樂合作推出的「7-11台北威京門市」，店內一抹鮮艷的紅色配色，春節時期到訪更是特別喜洋洋。門市外牆及樓梯都搭配「可口可樂曲線瓶」造型，也展示了許多來自全球的可口可樂紀念瓶及收藏品，難怪有可口可樂博物館之稱。

由上百個瓶蓋製成的可樂長桌非常吸睛。圖／取自官方FB粉絲團
由上百個瓶蓋製成的可樂長桌非常吸睛。圖／取自官方FB粉絲團
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樂事聯名店：7-11 鑫樂昇門市

圖／取自官方IG@7eleventw
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這家門市就位於台北鬧區西門，去年暑假剛整修完畢，悄悄攜手「Lay’s樂事」，以品牌聯名店的全新姿態為消費者服務。結合樂事與百事可樂品牌形象，鮮明的亮黃色及藍色裝潢為店面增添對比的活力。除了有汽水自助和休息區，店內還設有彈珠檯、手足球桌等立體遊戲機，替大家增添休閒娛樂。下次到西門町，別忘了去瞧一瞧這家可愛的聯名店哦！

圖／取自官方IG@7eleventw
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店內還有售賣樂事抱枕。圖／取自官方IG@7eleventw
店內還有售賣樂事抱枕。圖／取自官方IG@7eleventw
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瑪莎拉蒂聯名店：7-11日內瓦門市

圖／取自7eleven日內瓦門市FB粉絲頁
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圖／取自7eleven日內瓦門市FB粉絲頁
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品牌聯名中就屬日內瓦門市「瑪莎拉蒂聯名店」最狂，直接把小7打造成超跑精品店。門市空間寬敞舒適，綜合品牌的藍、白代表色，地板也採用賽車格圖案，店面設計非常氣派。也有網友笑稱設計神似車行，但酷炫的整體設計及店內珍貴的展示品，仍吸引不少人特別前往朝聖。

圖／@uu0927授權
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可口可樂聯名店：7-11威京門市

地址：台北市松山區八德路四段151號

樂事聯名店：7-11 鑫樂昇門市

地址：台北市萬華區武昌街二段114之3號、4號

瑪莎拉蒂聯名店：7-11日內瓦門市

地址：台北市內湖區瑞光路76巷59號1樓

圖／取自7eleven日內瓦門市FB粉絲頁
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