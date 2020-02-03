寒流一來立馬衝！全台最紅的十間汕頭火鍋店

難怪愛不釋手！

有著鮮美扁魚湯頭和各家特製沙茶味的汕頭火鍋，本就是許多人寒冷天裡的最愛，再加上2020總統大選甫落幕，韓國瑜不僅選前吃、選後不惜放鳥國際媒體也要開嗑，讓汕頭火鍋瞬間爆紅！

美味的汕頭火鍋有三大特質，首先牛肉一定要是本土牛，沾醬必須獨門，最重要的是湯頭得夠鮮，而且沙茶味必須是本體。

今天《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》調查，來看看跟著韓市長一起變成熱門關鍵字的汕頭火鍋，全台排行最好吃的前十名是哪幾家！

image source:pixabay

第10名：二月牌沙茶爐

吃過二月牌沙茶爐的網友們都對他們家的湯頭讚譽有加，因為不只濃郁還有滿滿的蝦米和鰹魚，感受得到老闆的用心熬煮，再來就是他們家的金門溫體牛又嫩又好吃，海鮮也是新鮮又甜美，蝦蟹肉實飽滿鮮甜，火鍋料中必點的就屬墨魚卵，餐後湯底煮成粥讓這汕頭鍋完美詮釋海鮮鍋三餐的最高境界。

第9名：牛大福

到屏東潮州必吃「牛大福」，無論是現點現炒的全牛料理，還是他們家正宗沙茶火鍋，這在地60多年家傳三代的老口味可是許多人熟悉的家鄉味，更是外地人來到潮州一定要品嚐的佳餚，他們家選用每日新鮮現切的台灣本土牛肉，家傳秘方的風味傳統道地，難怪被譽為潮州必吃三寶之一啊！

第8名：潮州-新潮園汕頭火鍋

這家也是赫赫有名的在地老店，來這一定要點牛肉，他們家的手切牛肉盤都是限量完售，經常開賣30分鐘就被老饕們一掃而空，店裡的手炒汕頭沙茶醬可以無限取用，火鍋湯底則是有著芹菜、蝦米、扁魚的濃郁香氣，肉感厚實的手切牛下鍋燙個15秒就可以半熟享用，越嚼越有味，很適合喜歡豪爽嗑鍋吃肉的老饕啊！

第7名：深紅（昇鴻）汕頭鍋物

這家主打的除了鮮美湯頭之外，就屬澎湃新鮮的海鮮了，不少吃過的網友都認為他們家的肉品肉質不錯，還有多變組合可選擇，海鮮種類更是多得不像話，還有讓人愛到不行的「卜卜鍋」，一定要事先預訂才能享用啊！煮過海鮮的湯頭十分鮮甜，暖心又暖胃！

第6名：小豪洲沙茶爐

小豪洲是許多人到台南必吃的沙茶爐，海鮮、肉類、丸餃與蔬菜沾上他們家自製的沙茶醬，有股淡淡的花生香，簡直美味無比，古早味的湯頭有扁魚還加了芹菜和濃味沙茶，涮著台灣豬和台灣牛，好吃又澎湃，最被激推的就是老闆用料有夠實在啦！

第5名：清香廣東汕頭沙茶火鍋

對許多汕頭鍋老饕而言，有著熟悉傳統好味的的莫過於台北萬華的清香沙茶火鍋了，他們家的肥腸和花枝丸超好吃必點，還有越來越少見的豬腦可以涮著吃，而且一定要多喝幾碗湯，據傳他們家濃縮著肉、海鮮、蔬菜的湯頭，可是有著讓人不顧膽固醇和熱量也想喝個精光的魅力。

第4名：泰山汕頭火鍋

泰山是一家40年來汕頭老味不變的正統汕頭鍋，老闆用古法將扁魚和大骨熬湯，完全不添加任何雞湯粉，因而獲得「扁魚湯頭專家」的封號，除了自熬的湯頭讓老饕多年來不變心之外，他們家自製的秘方沙茶醬，更是許多人懷念的好味道，被封為高雄第一鍋是很正常的一件事啊！

第3名：山頭牛火鍋料理專賣店

他們家主打招牌是溫體牛肉和新鮮海鮮，老闆每天從東港直送海鮮，外加每日限量的萬丹溫體牛，現點現切吃得到最新鮮的美味，鍋類湯底有魚翅、汕頭、麻辣三種可選擇，網友一致力推來這裡一定要嚐嚐萬丹溫體牛，咀嚼的時候滿口腔都是牛肉的鮮甜味，鮮嫩口感更是讓人一吃成主顧，入鍋輕涮3-5秒就可享用。

第2名：祥富水產

從台中起家一路紅遍南北的祥富水產，店家最必點的就是波斯頓龍蝦、野生大干貝、日本A5級和牛雪花、美國無骨牛小排、西班牙伊比利豬等高檔食材，將新鮮的蔬菜肉品放進以澎湖魷魚乾、雲林蝦仁乾、高雄扁魚乾、日本柴魚熬煮的台式沙茶火鍋湯底熬煮享用，讓不少網友直呼是鍋界最高cp值的享受。

第1名：汕頭泉成沙茶火鍋

近期因為韓國瑜「放鳥國際記者會也要吃」而爆紅的，就屬高雄這家有著70年歷史的「汕頭泉成沙茶火鍋」，這家可是許多高雄人從小吃到大的家鄉味，以扁魚、冬菜、豬大骨、蝦米、雞骨熬煮而成的湯頭，加入獨門秘製的重口味沙茶醬，大大提升湯頭的美味。

涮幾片牛肉大口吃下，那美味讓人瞬間明白韓市長為了一選完就不顧一切地想嗑，除了汕頭火鍋之外，他們家的「麻辣鴛鴦火鍋」也受到不少人的喜愛，尤其可以無限續加的鴨血豆腐，吃過不想念都難。

image source:fb/汕頭泉成沙茶火鍋

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月16日至2020年01月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『汕頭火鍋』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。