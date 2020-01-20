春節南下旅遊看過來！ 精選22個南部縣市景點推薦

編輯：Lemon@ReadyGo、Alice@ReadyGo

首圖：IG@idunfaylin、packy_117

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農曆新年又開始倒數，無論今年過得如何，過了除夕，一切都是新的開始，這時最適合安排旅行來放鬆、沉澱一下2019的壞心情！春節的到來總是寒冷的天氣，但台灣還是有很多好地方可以去走訪，這次跟著ReadyGo南部避冬去！精選22個南部走春景點，包含雲林、嘉義、台南、高雄以及屏東景點，讓你拋開城市的壅擠、充飽電迎向2020的到來！

｜雲林走春景點推薦

走春景點#1 椬梧滯洪池

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擁有「小日月潭」之稱，原先為台糖農場的甘蔗林，但因颱風的來襲，讓原本的樹林變成湖泊，意外造就了椬梧濕地的景觀，這裡是雲林最大的人工湖。這裡免門票，設有環池自行車道也擁有美麗的湖口風光，喜歡賞湖的朋友可以把這裡做為走春景點喔。

走春景點#2 雅聞峇里海岸

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大家一定想不到在雲林這座以農林為主的城市裡竟然還有一個迷你海岸，雅聞峇里海岸最讓人驚豔的正是它神似峇里島的宜人景致，這片擁有陽光、沙灘、棕櫚樹和茅草屋的園區充滿南洋度假風情，用心整理的室內外環境和愜意的氛圍總讓來訪的旅客想待上一整天，而且園區還是免費參觀喔

走春景點#3 成龍溼地

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雲林縣口湖鄉擁有一大片濕地，原是一片農田和魚塭的村落，因地層下陷、海水倒灌問題而形成這片溼地。由於近年來政府積極地投入生態復育，讓成龍溼地搖身一變成為水鳥的天堂。雲林成龍溼地到了暑假會有”國際環境藝術節”活動，近幾年的藝術作品推動，也讓許多旅客慕名前來拍攝。

走春景點#4 馬鳴山鎮安宮五年千歲祖廟

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馬鳴山鎮安宮是雲林當地著名的廟宇，據說目前也是全台最大的寺廟主題公園，雖說是公園但實際走完一趟可能得要花上一個半小時到兩個小時，公園內有非常多具有特色的造景，從起點到終點需經歷73個關卡，其中吸引許多人前來朝聖的就是栩栩如生的超巨大恐龍以及一座高聳繽紛的彩虹橋，走在充滿特殊造景的公園裡就像在迷宮探險般，建議家長們可以帶上小孩來趟體力大挑戰喔

走春景點#5 林內舊庄役場

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如果你想走懷舊異國風的走春行程，那林內舊庄役場可千萬別錯過。充滿知性美的日式建築，周邊還有大型紙漿槽供人拍照。喜歡拍照的朋友來雲林走春別錯過了~

｜嘉義走春景點推薦

走春景點#1 聖塔山-寒溪呢

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高海拔的聖塔山保持著山林的原始樣貌，聳立在雲霧間充滿靈氣，也因此流傳許多神話和傳說，更被尊稱為聖山和大佛山。進入園區一邊欣賞群山環繞，一邊漫步在人煙稀少的石階上，完全讓人感到身心平靜。

走春景點#2 太平雲梯

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太平雲梯是台灣最長海拔最高的景觀吊橋，可以居高臨下感受整座山脈的壯觀，運氣好的話也能一覽夕陽、晚霞和雲海，甚至還能遠眺嘉南平原和台灣海峽呢。提醒大家因現場票券有名額限制，建議行前可先預約購票。另外2019年春節期間2/5至2/9，每天晚上18:00-20:00都會開放夜間登橋，大家可以在橋上欣賞到超高視角的山中百萬夜景！

走春景點#3 隙頂二延平步道

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隙頂二延平步道最著名的是仙境般的雲霧，漫步在步道俯瞰變幻莫測的雲朵，還能飽覽壯麗的日落夕照，這裡翻騰的雲海和雲瀑是眾多攝影人最鍾情的景緻。如果來嘉義避冬兼走春的話，別錯過這裡啊！

走春景點#4 太興岩步道

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與隙頂二延平步道同樣位在梅山的太興岩步道也是這裡的絕美景點，木棧道與滿山的茶園沿著山稜線綿延，無論萬里無雲的晴天或是帶點朦朧的雲海都是片讓人醉心的美景

走春景點#5 特富野古道

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每每拜訪阿里山，總是直奔奮起湖老街為了吃那美味的便當、看那美麗的雲海，殊不知每次都錯過了那埋藏在鐵道裡的迷霧森林-特富野古道。沒有人走過特富野古道不稱讚的，林木茂密、古木參天，與枕木相伴的是舊鐵道的回憶。沿著鐵道深入，瀰漫在空氣中的，除了濃霧，彷彿還有一絲日治時期存留下來的人文氣息。

｜台南走春景點推薦

走春景點#1 龍崎牛埔泥岩農塘

圖片來源：IG@megan.418 分享 facebook

彷彿墜入畫裏頭，這裡是一片幽靜的詩意，如癡如醉，夢幻湖正如其名。龍崎牛埔泥岩農塘可以說是台南隱藏版景點，翠綠的竹林搭上泥岩惡地地形，加上偏遠的地理位置，頗有仙境的感覺。

走春景點#2 尖山埤水庫(江南度假村)

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台南擁有台灣最多的水庫，其中有「小江南」之稱的便是柳營區的「尖山埤水庫」。清晨水上霧氣飄緲，有如水上宮殿造型的畫舫遊船，增添詩情畫意。沿著環湖步道，鳥語花香，欣賞湖畔風景之餘更能享受芬多精洗禮，走上大壩還可一覽湖光山色全貌。

走春景點#3 橋頭海灘公園

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既紓壓又能拍出美照的地方在哪？答案就是「橋頭海灘公園」！除了別有一番意境的隱藏版枯枝小徑，這裡擁有獨特的地形景觀及豐富的自然資源，能欣賞到絕美海景與夕陽，還可以釣魚、飽覽四草內海潮間帶自然生態，難怪成為旅客最愛景點之一。

走春景點#4 雙春濱海遊憩區

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充滿綠蔭的雙春濱海遊憩區有小忘憂森林之稱，是台南市最北端的海濱，白色的木麻黃枯木與水面交織而成的倒影，吸引不少人來此拍攝浪漫美照。擁有豐富的生態環境，適合全家一起來走春喔~

｜高雄走春景點推薦

走春景點#1 田寮一線天(大崗山-盤龍峽谷)

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田寮可說是大崗山的後山秘境，其中最引人入勝的莫過於宛如大峽谷般的田寮一線天。彷彿古裝電影場景，抬頭一看可能會有射手埋伏在此，一馬當先的勇士則駕著戰馬穿越殺敵。只能說大自然的鬼斧神工總是令人驚嘆。

走春景點#2 小崗山雲仙境悠然部落

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遠離塵囂如仙境般，正如其名，「雲仙境」是位在半山腰上的景觀餐廳，這裡適合來杯香純的濃茶，輕倚在欄邊，山嵐美景、絕美星海陪伴著你，帶你享受屬於高雄的慢生活。

走春景點#3 茂林國家風景區

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來到茂林國家風景區，可以體驗的是種探險的樂趣、尋寶的驚奇，廣大的風景區埋藏著許多大自然的禮物，綠意成蔭的新威森林讓你徜徉在浪漫桃花心木大道，或是可以漫步於龍頭山小長城步道欣賞大曲流景緻，甚至是踏上多納高吊橋享受群山環繞的優美風景。

｜屏東走春景點推薦

走春景點#1 水蛙窟生態社區

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水蛙窟位在台26線上，坐落於龍磐公園與風吹沙之間。想要脫離塵囂來這裡就對了，隱身在部落社區裡，相對靜謐許多，慢活氣息令人流連忘返。藍天白雲、白色的柵欄再加上一望無際的草原風光，宛如置身紐西蘭畫中。

走春景點#2 龍磐大草原

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在鵝鑾鼻及風吹砂之間，有一片廣闊的草生地濱臨浩瀚的太平洋，這就是龍磐公園！徜徉在遼闊的草原上，可遠眺曲折有緻的海岸、陡峭的崩崖，是住在都市的你難得見到的景象，令人心曠神怡。

走春景點#3 老七佳

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又被稱為失落的天空之城，老七佳是個隱藏在山谷之間的古老部落，是台灣規模最大也是最古老的石板屋聚落。這裡沒有電，只能靠山泉的水過活，是再原始不過的部落。趁著春節不妨放下沉迷的3C產品，來趟部落之旅體驗原始生活。

走春景點#4 哈尤溪七彩岩壁

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隱藏在屏東縣霧台鄉大武村的哈尤溪，屬北隘寮溪支流，由於當地有溫泉，又含豐富鐵質，在深山的溪谷之中形成壯麗的七彩岩壁，因此被稱為「雲豹之湯」，讓人驚艷不已。不過這裡因為平時溪水湍急，只有在每年12月至隔年3月枯水期才會對外開放。想看見這片美景是需要預約的，需要由當地人帶領進入參觀，每天都會管控人數，因此想前往的人記得先預約，千萬不要隨便闖入唷～

走春景點#5 滿州港口吊橋

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滿洲港口吊橋是該地最長的人行吊橋，遠遠就可以看見紅白相間的橋身橫跨港口溪的身影，兩側溪岸也被樹群妝點的綠意盎然。由於吊橋離出海口不遠，站上橋面就能眺見闊麗的洋灣。港口溪一帶除了景色宜人，還有獨木舟可以租借！

還沒規劃好春節旅遊的朋友就跟著ReadyGo一起過新年吧！ReadyGo祝你新年快樂，未來的一年事事順心！以後也請多多指教~

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