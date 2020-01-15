2020全台走春景點大集合！ 加碼高CP值東部景點精選

編輯：Lemon@ReadyGo、Alice@ReadyGo

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過年的到來相信很多人的荷包一定因為紅包錢、壓歲錢而變得扁扁的，加上買新衣沾喜氣，戶頭肯定也少了一半，想到再來個春節出遊肯定眉頭深皺~BUT！誰說出遊一定花大錢？ReadyGo精選高CP值東部走春景點，帶你開心玩東台灣之餘，還能省下不少旅費！這些推薦景點很多都能帶著長晚輩同時去，既能促進家庭感情，還能犒賞辛苦一年的自己，你不心動嗎？

｜宜蘭走春景點推薦

走春景點#1 見晴懷古步道

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在2015年外國人評全球最美28條小路時，唯一台灣入選的步道就是見晴懷古步道，原為太平山運輸木材的鐵路，在廢棄後被修建為天然步道，煙霧迷漫雲霧繚繞是見晴懷古步道的特色。在整建時保留鐵道特色，因此沿路可看見歷史的痕跡，值得探索，來宜蘭走春可別錯過這個美麗的景點。

走春景點#2 明池森林遊樂區

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明池森林遊樂區利用原地貌特色打造不同的園區，不僅擁有豐富的林木景觀，還有許多可愛的小動物不時在林間穿梭帶給旅客意外的驚喜，是一值得花上半天遊樂的地方。走春不妨來這裡，吸收芬多精之餘還能陪小動物嬉戲，多麼有趣！

走春景點#3 林美石磐步道

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位於宜蘭礁溪的林美磐石步道是亞熱帶溪谷步道，全程寬敞平緩，林木蒼鬱成蔭，沿途有溪流瀑布相伴，還有特殊的峽谷地形。步道450m處為一U型峽谷地形，景觀壯麗，有「宜蘭的小太魯閣」美稱。除了是躲避烈日的好去處外，也是值得探索的一塊寶地。

走春景點#4 松蘿湖

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想在春節期間和三五朋友來場露營登山之旅，那麼松蘿湖是不錯的選擇。位於北部的松羅湖，有台北宜蘭兩處登山健行口，一般登山健行隊大多會選擇從宜蘭松羅村登山健行口進行。擁有「夢幻湖」、「十七歲少女的眼淚」美稱，松蘿湖被山巒包圍自成一個小盆地，山頭混生雜木及闊葉針樹林，林相豐富。沿路的爛泥登山路需要和伙伴一同合作，提醒大家要做好準備再來挑戰哦！

走春景點#5 聖母山莊抹茶山＆五峰旗瀑布

無論要去聖母聖地或聖母山莊都是要經過五峰旗瀑布風景區，但如果要去聖母山莊的人可以先略過瀑布區直接前往聖母聖地，只要經過4K的產業道路就可以看到通天橋，通天橋就是聖母山莊國家步道的起點哦！這裏的山景很奇特，層層山巒堆疊，因此被日本人稱之為「抹茶山」。空氣清新一點的時候，幾乎可以看到整個蘭陽平原。

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｜景點地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路91巷10號

走春景點#6 望龍埤

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位於員山鄉的望龍埤原為一座自然形成的湖泊，經政府修建後多了枕木登山步道、涼亭和九曲橋，夏季時在望龍埤四周的環湖步道散步感覺沁涼舒適，秋冬時步道邊的落羽松轉紅也為湖景增添色彩，幽靜的氛圍和清新的空氣吸引許多人假日前來健行休閒，在登山步道的高處還可俯瞰整座望龍埤的景緻，碧湖綠樹讓人心曠神宜。

走春景點#7 羅東運動森林公園

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羅東運動森林公園現在落羽松正燦爛之際，在陽光剛剛好的剎那，營造出如外國場景般，優美而浪漫。在逛完林業文化園區之餘，不妨來看看這金黃浪漫景色。

｜花蓮走春景點推薦

走春景點#1 錐麓古道

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錐麓古道是合歡越嶺古道殘存遺跡，更是太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區。幾乎全由大理岩構成，是太魯閣峽谷最壯麗的景觀。原路徑更僅有30公分，至1917年後才將小徑拓寬至1.5公尺。垂直陡立的大理石峭壁是錐麓古道最為驚人的特色，想要挑戰可是要擁有超級強心臟啊！趁著春節快來挑戰，新的一年就能更勇敢面對！

走春景點#2 大石鼻山步道

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想要趁著連假欣賞海天一色美景撫慰辛苦一年的心靈，那麼一定要來花蓮大石鼻山步道！沿著木棧步道向上，只要15分鐘便能攻頂，可是闔家歡樂的旅遊好選擇！美麗的景色是撫慰人心最好的藥劑，在這樣的美景下你還能心情不好嗎？

走春景點#3 花蓮海之聲

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近年全台各地出現了好幾處美麗的海之聲，這個花蓮版的海之聲是最近才有人挖掘到的隱藏版景點，不過其實它就位於大石鼻山的旁邊，這裡原為一處九孔養殖場，附近鮮少遊客出沒，如果想來欣賞迷你漁港的恬靜風光，請務必要先查清楚漲退潮的時間，避免在大浪來襲時靠近以免掉落大海喔！

走春景點#4 雲山水

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有著夢幻湖與落羽松森林的花蓮壽豐雲山水，可是花蓮不能錯過的必去景點。看那碧藍的湖泊搭上無垠的藍田白雲與綠色熱帶植物造景，遠方還有群山巒的相襯，度假放鬆真的不用花大錢，來雲山水就可以享受五星級的高級享受，春節假期不妨帶家人來走走，即使沒有入住裡面的民宿，能在這片美景下喝上一杯茶也是一大人生life goal吧！

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走春景點#5 3158 CAFE

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新的一年給自己設一個高目標！3158 Cafe是全台海拔最高的咖啡廳，位在合歡山遊客中心旁，僅提供戶外座位，宛如置身空中啜飲溫熱的咖啡，還能欣賞合歡山美景，多麼愜意！

走春景點 #6 新天堂樂園

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新天堂樂園位於花蓮南濱路上，建築物外觀呈現四方形，外牆上的馬賽克磁磚拼貼遠看就像一幅立體彩繪壁畫，因此受到金氏世界紀錄認證為最大瓷磚壁畫，其圖騰靈感源自於原住民文化，來到新天堂樂園，一定要先在外面跟整棟建築拍張照。

新天堂樂園

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號

營業時間：週一-週五 10:00-21:00、週六-週日 9:30-21:00

走春景點#7 洄瀾灣會館

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洄瀾灣會館其實是「花蓮日出山莊」的展售中心，位於新天堂樂園旁邊，是棟永續減碳的綠建築。白色三角形的建築，屋頂鋪滿綠色草皮，讓愛吃的我第一個連想到的就是抹茶蛋糕，這棟設計感十足的洄瀾灣會館還得過國際建築獎，掀起了IG打卡熱潮。

洄瀾灣會館

地址：花蓮縣吉安鄉華北二路6號

｜台東走春景點推薦

走春景點#1 嘉明湖

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嘉明湖不只是因為擁有清幽環境和天然美景而著名，更是因為它獨特的地理環境衍生出不少神秘的傳說與故事。嘉明湖海拔高，氣候瞬息萬變，時常會有雲霧環繞的狀況出現，如果想把這作為走春露營之旅，要做好行前準備喔！

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走春景點#2 台灣史前文化博物館

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台灣史前文化博物館收藏台灣各地史前的遺址考古文物及原住民早年生活器物，除了館區本身的收藏物品外，還有花崗石牆做為區隔的「造型迷宮」、四周圓形花牆的鳥鳴廣場以及可俯瞰四周的觀景小丘，是適合情侶家人一同前往的好景點。

走春景點#3 二層坪水橋

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位於鹿野的二層坪水橋，是全台灣唯一的景觀拱型水橋，除了外觀與古羅馬水道橋有幾分神似外，特別的還有因視覺落差而出現的「水往上流」景象，另外在春節期間四周還會開滿波斯菊，成為一處熱門賞花景點。

走春景點#4 台東森林公園

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享受完大魚大肉，是不是該來點運動？快來台東森林公園租借腳踏車，暢遊在美麗的山水風景中，成為畫裡的一抹倩影！公園內有許多美麗的景點，其中最為著名的是離正門口不遠的「琵琶湖」，清澈的湖水配上藍天白雲的倒影是眾人前往朝聖的原因，木棧道平台向湖水延伸，特別有置身仙境的感覺。快帶著家人來趟自行車小旅行！

走春旅遊其實不用花大錢就能玩的暢快！把握和家人相聚的時光，帶著他們來趟東部之旅！ReadyGo也祝你新年快樂，未來一年平安順利~

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