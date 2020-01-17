2020過年踏青景點懶人包！中部海陸空通吃

過年快到了7天假期不好好把握嗎？上班上課疲憊的身心靈需要放鬆，來去台中、南投鬆一下！上山、下海、天上飛，來場不一樣的旅行。出外踏踏青體驗SUP划槳、刺激的飛行傘、看浪漫的夕陽，升溫家人的感情。犒賞一下自己，我們出發囉~

過年踏青景點推薦

過年踏青景點#1

台中 彩虹眷村

▲過年踏青景點-台中彩虹眷村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

這個眷村早年是由幾位老兵自籌的建物，因此在產權的定義上十分模糊，面臨拆遷的風險。創作者黃永阜爺爺並未正規的學過畫畫，但也因為這樣不受限制的創意畫作保住了原本要被拆除的命運。此外彩虹眷村更是躍上國際版面，成為英國旅遊網站的10大打卡景點。活潑且大膽的用色，有各式人像、花卉、動物和祝福語，風格溫暖可愛，是適合過年佳節全家大小的過年踏青景點。

過年踏青景點#2

台中 審計新村

▲過年踏青景點-台中審計新村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

網美打卡的必去景點，有各式好拍好吃的餐廳，也有文創市集可以逛。原是台中市台灣省政府的宿舍，於精省後荒廢。多年之後重新整頓、招商，讓這些老建築增添新風貌，充滿文青氣息。

過年踏青景點#3

台中 高美濕地

▲過年踏青景點-台中高美濕地(圖／Pixabay) 分享 facebook

位在大甲溪出海口的高美濕地，豐富的生態資源孕育了多元的生態系統，可以看到彈塗魚、螃蟹、雁鴨成為賞鳥人的好去處，室外的踏青景點一掃工作的氣氛，美麗的夕陽餘暉更是溫馨又浪漫，如天空之鏡一般與家人一同拍下剪影和倒影照吧！

過年踏青景點#4

台中 綠川

▲過年踏青景點-台中綠川。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

整治後的綠川舒適美麗，過年除了吃年夜飯放鞭炮，也可以選擇去綠川散散步，附近有遠近馳名的宮原眼科冰店值得一試。

過年踏青景點#5

南投 虎頭山

▲過年踏青景點-南投虎頭山飛行傘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

飛行傘屬於無動力極限運動，跑到山崖邊緣一躍而下再透過氣流的支撐飛翔上升，讓你有過年新氣象，新的一年一飛衝天。虎頭山飛行傘的活動，皆有專業的教練帶領，渴望飛行的你也來場翱遊天際的奇幻體驗。

過年踏青景點#6

南投 桃米紙教堂

▲過年踏青景點-南投紙教堂。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

921後埔里屬重災區，居民渴望恢復桃米這個精緻又充滿生命力的聚落。這座紙教堂原位於日本神戶，在阪神大地震時由建築師坂茂所設計。

921後運來埔里，教堂象徵著心靈寄託，而居民的一同重建也凝聚了向心力。台灣潮濕的氣候適合青蛙生存，桃米社區擁有台灣最多種的蛙類，喜愛生態的朋友不可錯過的寶地，適合親子、家人、情人踏青同遊的好去處。

過年踏青景點#7

南投 日月潭

▲過年踏青景點-南投日月潭SUP立槳。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

SUP是stand up paddle的縮寫，源於夏威夷是從衝浪板改良過來的水上運動。一人一板於潭水上自在滑行，該活動有教練的教導輕鬆好上手，兒童可與成人共板，享受日月潭的湖光山色。結束水上活動後可前往伊達邵大啖邵族美食或著前往向山遊客中心喝杯惠蓀咖啡。

過年踏青景點#8

南投 東埔溫泉

▲過年踏青景點-東埔溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

鄰近玉山國家公園的東埔溫泉坐落在南投縣信義鄉，海拔約1200公尺，沉浸在寒冷過年的高級享受。這裡是山巒美景環繞的布農族部落，也是八通關古道的起點，吸收山林的芬多精，讓辛苦一年的你(妳)煥然一新。

看完以上的過年踏青景點，想好今年農曆春節要去哪裡玩了嗎？除了和家人一起圍爐吃年夜飯，不妨也趁著春節連假期到戶外走走，把握與親友的相聚時光，來趟中部之旅放鬆一下，來吧！帶上行李Let's Go！

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