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鼠年當道！2020犯太歲生肖整理、「安太歲廟宇」推薦

2020-01-20 10:01FunTime旅遊比價

每年最重要的農曆春節即將到來，今年喜迎鼠年，先在這邊祝大家「鼠年大吉」！在繁忙準備過節之虞，不免俗要遵從傳統中國習俗，看看今年有沒有犯太歲！

今年犯太歲的各位，記得要去安太歲喔！以下為您整理今年犯太歲的生肖，如果不知道要去哪安太歲的話，文中也將介紹幾所台灣知名廟宇及安太歲方法供大家參考。

2020年犯太歲生肖

2020年犯太歲生肖。 圖／Pixabay
2020年犯太歲生肖。 圖／Pixabay
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鼠：本命年值太歲

今年是屬鼠的本命年，就是所謂值太歲的一年，「太歲當頭坐，無喜便是禍」，生肖屬鼠的朋友今年將會感前所未有的壓力。

兔：刑太歲

刑太歲也算犯太歲的一種，因此屬兔的朋友們要小心拉！今年請多多注意你們的財運、健康與人際，工作和生活中可能會遇到小人，但請千萬不要與他們發生爭執！

羊：害太歲

屬羊的朋友們則要注意「害」有被陷害的意思，也就表示可能會遇上天災或人禍，今年較適合在家休息養身，不宜出門。

馬：沖太歲

今年屬馬的朋友們則要小心處理與人之間的各種關係，注意跟上司與下屬的關係外也要在家庭上用點心。但只要腳踏實地做好每件事，不管任何困難都能迎刃而解的！

安太歲廟宇介紹

台北──龍山寺

龍山寺。 圖／Wikimedia
龍山寺。 圖／Wikimedia
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在台北廣為人知的安太歲廟宇便是龍山寺，每年總是吸引眾多想要安太歲與點光明燈的人前來排隊，為了搶龍山寺的藥師燈，甚至有信眾提前1個月就開始排隊。龍山寺主祀神祇為觀世音菩薩，有一項特色則是殿前有一對在台灣獨一無二的銅鑄龍柱，廟宇外觀擁有彩繪、木刻、石雕及剪黏等多種精湛的工藝裝飾，相當氣派，可說是全台灣頗具威望的廟宇。

安太歲小提醒：台北龍山寺有提供線上查詢點燈進度的服務，必須先在現場排隊抽取號碼牌，可透過網站或QRcode確認進度。

台北──松山慈祐宮

松山慈祐宮。 圖／Wikimedia
松山慈祐宮。 圖／Wikimedia
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位於台北市饒河街夜市旁的媽祖廟──松山慈祐宮，建於乾隆十八年，從建宮至今已200多年。每年點燈數量約在24萬盞左右，因為過去幾年常常供不應求，所以近年來松山慈祐宮時常會增加光明燈的數量，供民眾點燈。民眾對藥師燈的需求也逐年增長，常常在2個月內就收滿。

安太歲小提醒：松山慈祐宮可以透過APP線上點燈申請，讓點燈變得更方便，也不用人擠人！下方連結點進去FB貼文會有IOS系統與Android系統連結安裝APP哦～官方也有提供客服LINE。

線上點燈：松山慈祐宮線上點燈FB

台中──大甲鎮瀾宮

大甲鎮瀾宮。 圖／Flickr
大甲鎮瀾宮。 圖／Flickr
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一樣也有200多年歷史的大甲鎮瀾宮，也是全台知名的媽祖廟之一。大甲鎮瀾宮的太歲廳供奉著太歲星君，也就是斗姥元君，神像是模仿自北京白雲觀。大甲鎮瀾宮全年香火鼎盛、信徒絡繹不絕，春節期間也有搶頭香，前年頭香得主可是獲得了價值1萬8千元的金媽祖。年節將至，許多人也會前來鎮瀾宮安太歲點光明燈，祈求一年平安順利。

安太歲小提醒：大甲鎮瀾宮多年來都有提供線上申請點燈的服務，在線上申請後，即可在殿中安奉，但通常線上點燈都有限制人數。

線上點燈：大甲鎮瀾宮線上點燈服務

安太歲費用：NT$520

彰化──鹿港龍山寺

鹿港龍山寺。 圖／Wikimedia
鹿港龍山寺。 圖／Wikimedia
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到鹿港龍山寺安太歲，會由寺務人員為其書寫名牌放置於龍山寺後殿太歲廳壁上祈求平安，而且每日會有齋姑信眾誦經祈福。鹿港龍山寺主祀觀世音菩薩，是現今全台保留最完整的清朝文物建築也是一級古蹟，在觀光界可是有台灣紫禁城之稱的美譽。

安太歲小提醒：至鹿港龍山寺安太歲還可以得到觀音菩薩保佑平安的護身符喔！

線上點燈：鹿港龍山寺線上點燈

安太歲費用：NT$500

雲林西螺──福興宮

福興宮。 圖／Wikimedia
福興宮。 圖／Wikimedia
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福興宮本殿供奉斗姥元君及六十位太歲，為了避免得罪太歲神，若是在沖犯太歲的那一年，都必須在新年開春期間拜祭太歲神，祈求新的一年平安順利。除了安太歲點光明燈外，福興宮在初一到初四也有民間習俗經典的搶頭香！搶得頭香除了祈求整年好運外，也能獲得許多大禮喔！

高雄──三鳳宮

三鳳宮。 圖／Wikimedia
三鳳宮。 圖／Wikimedia
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高雄三鳳宮主祀主神為中壇元帥哪吒太子，是國內歷史最悠久的三太子廟之一，因為得道升天的經歷先苦後甘，再加上腳上踩著風火輪，有幾分轉運的味道，所以成為信眾膜拜祈求轉運發財的神祇，至今也有300多年歷史了，在除夕當晚會有許多民眾到高雄三鳳宮拜拜求福一年順遂。

安太歲小提醒：高雄三鳳宮有提供線上點燈的服務，但是目前付款方式只限信用卡刷卡。

線上點燈：高雄三鳳宮線上點燈

安太歲費用：NT$300

今年犯太歲，想點一盞太歲燈嗎？，趕緊在年假期間去安太歲，點一盞平安燈祈求諸年諸事順利，不論選擇哪一間廟，祈福都是心誠則靈喔～台灣廟宇幾乎皆有百年歷史，各個建築雕刻都有其特色以及故事，除了安太歲、搶頭香外，不妨在春節走春之餘到廟裡祈求平安也順道享受一下歷史留下來的古蹟建築吧！

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龍山寺廟宇鹿港

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