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梅花撲鼻香！ 全台10處「賞梅景點」懶人包

2020-01-16 11:58健行筆記 健行筆記阿珠珠

賞梅景點懶人包12

又到了賞梅花的季節，看到大夥在FB和IG上面都PO出美美的照片來，真的好想去賞梅花，怎奈要到梅花最多的南投信義鄉賞花真是路途遙遠啊!最近阿珠珠身體欠安暫時無法四處趴趴走，只能望梅興嘆!只好在家整理歷年來全台賞梅的照片和資訊來分享給大家!

信義烏松崙賞梅18

說到賞梅大家想到的莫過於南投信義鄉~阿珠珠也是最喜歡到信義鄉來賞梅，因為這裡是梅的故鄉，每一株梅樹感覺都是上了年紀的老梅樹，走進梅園裡感覺就像是走進國畫裡一樣讓人充滿想像!還有那梅花撲鼻香的氣息讓人心曠神怡~

信義邱班長梅園2.JPG

(一)信義鄉邱班長梅園

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去年第一次到邱班長梅園，發現這裡有一株號稱台灣第一的梅王，這株台灣第一梅王年齡已經70歲囉!

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邱班長梅園梅樹下的油菜花也加分不少~

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(二)信義鄉柳家梅園

信義柳家梅園1.JPG

信義鄉柳家梅園是我逛過的梅園梅樹下整理得最好的梅園，梅樹下一整片的草地可以野餐要坐要躺都很可以~即便是梅花沒開也是美到不行~去年也是一月初(1/4)到訪花開才一成光禿禿的梅樹也挺有特色的!

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我喜歡梅園旁邊的白雪木開得挺漂亮的~

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柳家梅園5.JPG

柳家梅園6.JPG

柳家梅園15.JPG

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柳家梅園後山秘境也不要錯過!就當作健行一樣邊走邊拍也很不錯!由高處向下望整個山下的梅園景色也是無敵美的!

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柳家梅園賞梅小資訊 賞梅祕境一,於柳家梅園本部後門接牛稠坑林道上約300公尺,叉路左上右轉右下, 路面平緩,來回約一公里需30分鐘。賞梅祕境二,於柳家梅園本部後門接牛稠坑林道上約300公尺,經祕境一左上再左轉入竹林, 進入原始林檳榔園,三叉路右上沿水泥步道,即祕境二,繞左側山頭一圈左下山, 接三叉路,原路回程,水泥路面陡坡,來回約60分鐘。

柳家梅園34.JPG

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信義烏松崙石家梅園1.JPG

(三)信義鄉烏松崙石家梅園

信義烏松崙石家梅園6.JPG

我也超喜歡這個石家梅園，這裡的梅樹也是上了年紀的，最美的就是梅樹下黃澄澄的油菜花美翻天~ 

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石家梅園裡的這個水池也是好攝者的必拍地點~ 

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(四)信義鄉烏松崙沿路也超好拍

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有時候賞花也沒有特別的目的地，在信義鄉的山區裡沿路都是美景~看到美美的景就停下來欣賞~ 

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每每總是有行到水窮處坐看雲起時的氛圍~

烏松崙賞梅1.JPG

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這幾張照片是我第一次到烏松崙來賞梅拍的照片，有藍天的加持梅花更美了~

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烏松崙賞梅11.JPG

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烏松崙賞梅38.JPG

(五)南投日月潭梅荷園

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日月潭的梅荷園梅花也挺美的!除了梅花日月潭的每個景點都很美，這個季節去還可順道賞落羽松喔!

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日月潭30.JPG

(六)台中新社鮭魚葡萄 梅花隧道  

新社梅花隧道16.JPG

台中新社的梅園雖沒有像南投信義鄉的梅園這麼壯觀，但和許多地方比起來也算是優等生了，跟信義鄉的梅花比台中新社的梅花就像是個小品的梅花園也是很有看頭的!

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梅花隧道也是相當具有特色的!

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(七)角板山行館賞梅花

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角板山行館內的梅園應該可以算是桃園境內較大的梅園吧!花況好的話也是很有看頭的!

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還可順遊新溪口吊橋

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(八)關西錦山糯米橋旁

從角板山走到羅浮順著羅馬來到關西錦山的糯米橋(在統一健康世界對面，馬武督水岸旁邊)這也有幾株梅花就在路邊唷! 

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 (九)石門水庫溪洲公園，梅園

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石門水庫溪洲公園這兒有楓、有落羽松、還有幾株梅樹這個季節都很美。

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石門水庫楓紅了35.JPG

另外聽說梅園今年的花況也很不錯可以去走走看看喔!

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(十)阿姆坪生態公園

阿姆坪賞梅4.JPG

阿姆坪生態公園的碼頭邊也有幾株梅樹今年的花況還不錯!這裡也是我今天這篇文章為一是今年的花況了!來阿姆坪可以搭船遊薑母島我覺得是很不錯的行程喔!

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阿姆坪賞梅8.JPG

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除了梅花櫻花也跟嶄露頭角了! 

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阿姆坪賞梅2.JPG

阿姆坪旅遊拍攝日期2020/01/05※本篇照片只有阿姆坪旅遊拍攝日期是2020/01/05其餘都非現況，是阿珠珠歷年來賞梅的心得資料照片，實際賞梅花況請事先詢問相關梅園以免白跑一趟喔!現在網路發達很多資訊直接google就能搜尋到喔!

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梅園信義鄉公園

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