暖身又暖心！ 全台免費「溫泉泡腳池」 優質足湯非泡不可

冷颼颼的冬天出遊，好想讓身體心靈都暖呼呼的，該去哪兒呢？ 讓遊客暢遊的同時，又能舒緩疲累的雙腿，選擇「泡腳池足湯之旅」就對啦，一下子暖意就從腳部傳遞至全身，為大家整理全台五處著名的溫泉泡腳池，週末、春節假期就相約去泡湯吧！

宜蘭礁溪湯圍溝公園

「湯圍溫泉溝」舊名燒水溝，是台灣少見之平地溫泉，園內設有男女公共浴室、戶外泡腳池、檜木風呂的湯屋、親吻雙腳的溫泉魚等各種設施，提供民眾歇息泡腳的多元化休閒空間。

宜蘭縣部分地區，昨天傍晚已降至攝氏10度以下，礁溪的湯圍溝公園有民眾在寒風中冒雨泡腳。 記者廖雅欣／攝影 分享 facebook

每到冬天，礁溪湯圍溝公園擠滿泡腳遊客，感受泡湯樂趣。 本報資料照片 分享 facebook

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99-11號

電話：03-9874882

磺港公共浴室(黃金之湯)

在日本有「黃金之湯」美譽的"鐵泉"，在台灣金山區也能泡得到，源泉湧出時為透明無色，泉中的鐵離子經接觸空氣氧化後呈金褐色泉質，是在地人最愛的黃金湯。

新北市金山磺港公共浴池男裸湯區內時鐘被偷走，讓泡湯的民眾感到傻眼。 圖／北海岸全民聯盟公社提供 分享 facebook

磺港公共溫泉，有全臺唯一金、銀雙湯溫泉，在溫潤的地熱溫泉中好好放鬆，消除疲勞。圖／金山區公所提供 分享 facebook

地址：新北市金山區磺港路208號(磺港大橋旁涼亭下方)

電話：02-2498-5965

硫磺谷溫泉泡腳池

硫磺谷內有許多火山硫氣噴氣孔和人工地熱溫泉，「硫磺谷泡腳池」位於陽明山國家公園硫磺谷地熱景觀區內，去年擴建泡腳池至今年元旦正式完工開放，硫磺谷溫泉含有豐富的硫化物等磺物質，水質呈黃白色、有硫磺味，是一處免花錢就能享受具有療效的白磺溫泉。

北投區硫磺谷地熱景觀區的溫泉泡腳池也吸引不少遊客體驗。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

北投區硫磺谷地熱景觀區的溫泉泡腳池旁就是硫磺谷風景。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

地址：台北市北投區泉源路77號對面硫磺谷地熱景觀區內

時間：週二至週日 8：00～18：00

谷關温泉公園泡腳池

谷關是中橫必經之處，921曾一度道路中斷，經由市府這幾年花費心思重塑谷關的型象商圈，尤其是谷關溫泉風景區，有著免費泡腳放鬆身心的谷關溫泉公園，清山綠水大樹林蔭，是一處旅人都可以身心靈得到滿足的好地方。

谷關溫泉公園讓遊客免費進入，能在溫泉魚池泡腳。記者程遠述／攝影 分享 facebook

地址：台中市和平區博愛村東關路一段102號

四重溪溫泉公園

四重溪溫泉公園榮登四重溪溫泉區的重要打卡地標，洋蔥是車城鄉在地的農特產品，公園入口即有5公尺高的可愛蔥寶吉祥物迎賓，四重溪溫泉屬碳酸泉，無色無臭，「2019四重溪溫泉季」將持續至2020年2月9日止，每晚6時至10時浪漫燈海不間斷，連泡腳池也有特殊的燈飾投影，即使國境之南氣溫較高但在這裡泡腳仍是一件愉悅的事，更是近年來頗受遊客好評的免費景點！

屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年4月1日封園整修，昨天起重新開放，為年底的四重溪觀光溫泉季暖身。 記者潘欣中／攝影 分享 facebook

屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園楓紅燈海昨晚點燈。記者潘欣中／攝影 分享 facebook

地址：屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號

時間：24小時戶外景點，足湯周二不放水

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