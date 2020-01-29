親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

家庭關係失和又懷疑姊從中挑撥 竟縱火洩憤釀一死一傷

獨家／「我搭上首班撤僑班機」揮別武漢父母 心情複雜沉重

暖身又暖心！ 全台免費「溫泉泡腳池」 優質足湯非泡不可

2020-01-29 12:01聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

冷颼颼的冬天出遊，好想讓身體心靈都暖呼呼的，該去哪兒呢？ 讓遊客暢遊的同時，又能舒緩疲累的雙腿，選擇「泡腳池足湯之旅」就對啦，一下子暖意就從腳部傳遞至全身，為大家整理全台五處著名的溫泉泡腳池，週末、春節假期就相約去泡湯吧！

宜蘭礁溪湯圍溝公園

「湯圍溫泉溝」舊名燒水溝，是台灣少見之平地溫泉，園內設有男女公共浴室、戶外泡腳池、檜木風呂的湯屋、親吻雙腳的溫泉魚等各種設施，提供民眾歇息泡腳的多元化休閒空間。

宜蘭縣部分地區，昨天傍晚已降至攝氏10度以下，礁溪的湯圍溝公園有民眾在寒風中冒雨...
宜蘭縣部分地區，昨天傍晚已降至攝氏10度以下，礁溪的湯圍溝公園有民眾在寒風中冒雨泡腳。 記者廖雅欣／攝影
分享

每到冬天，礁溪湯圍溝公園擠滿泡腳遊客，感受泡湯樂趣。 本報資料照片
每到冬天，礁溪湯圍溝公園擠滿泡腳遊客，感受泡湯樂趣。 本報資料照片
分享

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99-11號

電話：03-9874882

磺港公共浴室(黃金之湯)

在日本有「黃金之湯」美譽的"鐵泉"，在台灣金山區也能泡得到，源泉湧出時為透明無色，泉中的鐵離子經接觸空氣氧化後呈金褐色泉質，是在地人最愛的黃金湯。

新北市金山磺港公共浴池男裸湯區內時鐘被偷走，讓泡湯的民眾感到傻眼。 圖／北海岸全...
新北市金山磺港公共浴池男裸湯區內時鐘被偷走，讓泡湯的民眾感到傻眼。 圖／北海岸全民聯盟公社提供
分享

磺港公共溫泉，有全臺唯一金、銀雙湯溫泉，在溫潤的地熱溫泉中好好放鬆，消除疲勞。圖...
磺港公共溫泉，有全臺唯一金、銀雙湯溫泉，在溫潤的地熱溫泉中好好放鬆，消除疲勞。圖／金山區公所提供
分享

地址：新北市金山區磺港路208號(磺港大橋旁涼亭下方)

電話：02-2498-5965

硫磺谷溫泉泡腳池

硫磺谷內有許多火山硫氣噴氣孔和人工地熱溫泉，「硫磺谷泡腳池」位於陽明山國家公園硫磺谷地熱景觀區內，去年擴建泡腳池至今年元旦正式完工開放，硫磺谷溫泉含有豐富的硫化物等磺物質，水質呈黃白色、有硫磺味，是一處免花錢就能享受具有療效的白磺溫泉。

北投區硫磺谷地熱景觀區的溫泉泡腳池也吸引不少遊客體驗。記者翁浩然／攝影
北投區硫磺谷地熱景觀區的溫泉泡腳池也吸引不少遊客體驗。記者翁浩然／攝影
分享

北投區硫磺谷地熱景觀區的溫泉泡腳池旁就是硫磺谷風景。記者翁浩然／攝影
北投區硫磺谷地熱景觀區的溫泉泡腳池旁就是硫磺谷風景。記者翁浩然／攝影
分享

地址：台北市北投區泉源路77號對面硫磺谷地熱景觀區內

時間：週二至週日 8：00～18：00

谷關温泉公園泡腳池

谷關是中橫必經之處，921曾一度道路中斷，經由市府這幾年花費心思重塑谷關的型象商圈，尤其是谷關溫泉風景區，有著免費泡腳放鬆身心的谷關溫泉公園，清山綠水大樹林蔭，是一處旅人都可以身心靈得到滿足的好地方。

谷關溫泉公園讓遊客免費進入，能在溫泉魚池泡腳。記者程遠述／攝影
谷關溫泉公園讓遊客免費進入，能在溫泉魚池泡腳。記者程遠述／攝影
分享

地址：台中市和平區博愛村東關路一段102號

四重溪溫泉公園

四重溪溫泉公園榮登四重溪溫泉區的重要打卡地標，洋蔥是車城鄉在地的農特產品，公園入口即有5公尺高的可愛蔥寶吉祥物迎賓，四重溪溫泉屬碳酸泉，無色無臭，「2019四重溪溫泉季」將持續至2020年2月9日止，每晚6時至10時浪漫燈海不間斷，連泡腳池也有特殊的燈飾投影，即使國境之南氣溫較高但在這裡泡腳仍是一件愉悅的事，更是近年來頗受遊客好評的免費景點！

屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年4月1日封園整修，昨天起重新開放，為年底的四重溪觀...
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年4月1日封園整修，昨天起重新開放，為年底的四重溪觀光溫泉季暖身。 記者潘欣中／攝影
分享

屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園楓紅燈海昨晚點燈。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園楓紅燈海昨晚點燈。記者潘欣中／攝影
分享

地址：屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號

時間：24小時戶外景點，足湯周二不放水

延伸閱讀：

2020過年踏青景點懶人包！中部海陸空通吃

春節南下旅遊看過來！ 精選22個南部縣市景點推薦

溫泉

相關新聞

城堡尖塔、異國莊園、白色教堂　盤點５大浪漫歐風景點 拍到手軟也不想停

2020-01-28 10:01

走春去看米奇、卡娜赫拉！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

避開走春人潮 好評餐廳嘗鮮去

2020-01-27 00:01

人氣依舊不滅！全台五大熱門「彩繪村」IG打卡景點超好拍～

2020-01-26 11:01

春節還能去小7！台北特色711超強聯名門市回顧　樂事、可樂、還有超跑瑪莎拉蒂？

2020-01-25 11:00

2020發財行大運！過年走春必打卡全台 最靈驗財神廟TOP8

2020-01-25 10:02

賞櫻、逛燈會、暢玩遊樂園！全台10處走春好去處

2020-01-25 00:01

小孩放風，大人放鬆！全台北、中、南10大親子出遊好去處

2020-01-24 09:59

櫻花季快朝聖！ 全台灣賞櫻景點特輯

2020-01-23 11:58

過年走春遠離人潮就這樣玩！北部春節旅遊景點推薦

2020-01-22 12:02

春節南下旅遊看過來！ 精選22個南部縣市景點推薦

2020-01-20 11:01

鼠年當道！2020犯太歲生肖整理、「安太歲廟宇」推薦

2020-01-20 10:01

過年必拜！全台6大廟宇推薦 大年初一就來這踏青

2020-01-17 11:02

2020過年踏青景點懶人包！中部海陸空通吃

2020-01-17 10:02

梅花撲鼻香！ 全台10處「賞梅景點」懶人包

2020-01-16 11:58

2020全台走春景點大集合！ 加碼高CP值東部景點精選

2020-01-15 11:02

「春遊不塞車」懶人包／16條旅遊線、116個景點 超實用遊程推薦

2020-01-15 10:26

新的一年就是要看美景！2020全台走春景點懶人包

2020-01-13 12:03

春節走春、228賞櫻！台灣連假旅遊推薦玩法 即早安排更充實

2020-01-12 09:00

過年去哪裡玩 看血型就知道！4大血型最適合旅行地大公開

2020-01-09 12:00

2020去哪裡？1月活動月曆帶你全台走透透

2020-01-08 10:00

你征服了嗎？ 「台灣五嶽三尖一奇」登山人一生必挑戰

2020-01-05 11:02

就是要吃到新鮮草莓才算數！5家2019冬季限定以台灣草莓入餡的「草莓季甜點」

2020-01-02 11:52

寒流來襲怎麼玩？ 盤點全台10家特色溫泉推薦！

2020-01-01 10:00

吃大餐啦！ 美日韓系新開店美食清單 跨年聚餐沒煩惱

2019-12-28 10:00

全台各地絕美夕陽！ １０大「觀夕景點」懶人包

2019-12-27 12:02

2019聖誕節限定８家打卡系甜點出列！ 聖誕帽蛋糕、雪人甜甜圈、巧克力倒數日曆都融入滿滿耶誕氣息

2019-12-25 11:02

暖冬旅遊這樣玩！ 台灣南部景點推薦玩法10選

2019-12-22 10:00

秋天限定落羽松！免出國也能感受異國風情 北部橘紅漸層色落羽松景點輯

2019-12-20 10:02

聖誕節約會告白好地方，全台10大浪漫系餐廳！

2019-12-18 09:03

實境解謎遊戲×團隊合作大挑戰！　戶外實境遊戲體驗５選

2019-12-18 08:03

聖誕跨年住宿Top12　看101煙火不用人擠人！

2019-12-13 10:01

聖誕跨年睡跑車上、住麻將房！16間特色民宿飯店推薦

2019-12-12 11:12

秋冬美景怎麼拍？7招美拍技巧大公開 ft.落羽松 薰衣草

2019-12-11 12:01

2019聖誕打卡特輯！全台耶誕節活動總整理

2019-12-08 12:03

享受自由配！ 走進3間「客製化」料理餐館　想吃什麼全由你決定

2019-12-07 11:57

螞蟻族天堂！ 全球10大熱門「巧克力聖地」 台灣人必收藏

2019-11-28 12:13

都會狂歡、冒險迎新… 全台5處最適合跨年的好地方！

2019-11-22 10:03

2020瘋跨年活動推薦！ 一定要追的８種最HIGH跨年玩法

2019-11-21 11:04
看更多

熱門文章

過年走春遠離人潮就這樣玩！北部春節旅遊景點推薦

2020-01-22 12:02

春節何處去？新蘇花改公路通車後　串出9處東部鮮景點

2020-01-27 11:33

影／萬朵玫瑰花燈海、七彩水舞！「2020花在彰化」溪州公園登場，晚上拍更美

2020-01-22 07:56

鼠年當道！2020犯太歲生肖整理、「安太歲廟宇」推薦

2020-01-20 10:01

別只會去陽明山！2020北部走春超精選 想熱血打棒球還是當網美？

2020-01-28 12:30

宜蘭街頭出現「燈海天幕」！員山燈節主燈亮相，湧泉意象主燈超夢幻

2020-01-22 07:36

滿天都是柑仔糖！鹿港桂花巷夢幻「糖果燈籠海」來襲 新春繽紛打卡聖地快搶拍

2020-01-20 11:31

必看～淡水天元宮三色櫻終於綻放了！警方啟動交通管制措施

2020-01-23 14:08

春節去哪玩？ 21個桃竹苗走春打卡好去處推薦

2020-01-22 11:26

在地人的大飯廳　基隆廟口夜市過年不打烊

2020-01-24 16:13

台東變歐洲！鹿野二層坪水橋「波斯菊花海」綻放　網友狂讚：絕美仙境

2020-01-24 19:43

走春去看米奇、卡娜赫拉！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

台北過年能去哪？2020走春看展去 超Q袖珍博物館、奇幻北美館捷運就能到

2020-01-26 10:00

藏老公寓2樓！古藥櫃前吃牛肉麵配威士忌

2020-01-27 10:57

台南新春這樣玩！2020白河關子嶺、東山 來趟湯泉咖啡美食小旅行

2020-01-23 09:37

過年必拜！全台6大廟宇推薦 大年初一就來這踏青

2020-01-17 11:02

2020過年踏青景點懶人包！中部海陸空通吃

2020-01-17 10:02

必逛必看必吃必拍 金鼠年「台南行春6大玩法」懶人包大公開

2020-01-16 12:47

無敵月老夜景！台中最新地標「科湳愛琴橋」 越晚越美成IG熱門打卡點

2020-01-24 14:40

不輸國外的絕美好風光！4大峨眉必玩必拍「神仙系」景點

2020-01-26 09:02

31公頃花田根本是歐洲！高雄杉林超大向日葵圖騰迷宮超好拍

2020-01-20 00:02

「馬大九」到台北永康街知高飯外送便當 大塊肉皮Q油光看了好餓

2020-01-21 19:26

2020年來一趟台南美食旅遊吧！景點＆美食行程攻略大公開

2020-01-03 14:27

不可錯過雲屯霧集，隱藏陽明山山中博覽綠意的靜謐暖湯

2020-01-09 11:01

收藏山裡氣味！嘉義「空氣圖書館」 以高山蔬菜入菜

2020-01-25 14:05

影／搶錢母！紫南宮除夕排隊逾1公里 第1名阿伯帶棉被睡3天

2020-01-24 18:49

整理包／找50元以下銅板點心任務 跟著部落客吃台南4家隱藏美食

2020-01-22 16:58

2020嘉義就要這樣玩！精選13個嘉義高人氣景點 加碼一日遊行程推薦

2020-01-16 10:01

年假哪裡玩？討論度爆表的新竹動物園　還沒去就落伍啦

2020-01-24 12:36

櫻花季快朝聖！ 全台灣賞櫻景點特輯

2020-01-23 11:58

露營也能泡湯！苗栗集合戶外體驗的溫泉之旅正夯

2020-01-28 11:04

高雄也能玩到雪！科工館現常溫雪景極地情境兒童樂園

2020-01-22 09:16

人氣依舊不滅！全台五大熱門「彩繪村」IG打卡景點超好拍～

2020-01-26 11:01

就是要吃到新鮮草莓才算數！5家2019冬季限定以台灣草莓入餡的「草莓季甜點」

2020-01-02 11:52

2020發財行大運！過年走春必打卡全台 最靈驗財神廟TOP8

2020-01-25 10:02

小孩放風，大人放鬆！全台北、中、南10大親子出遊好去處

2020-01-24 09:59

台中一日遊規劃　特搜台中熱門餐廳、景點，看完就出發啦！

2020-01-28 09:03

逛燈節不怕餓！「2020台灣燈會在台中」精選8家周邊在地美食必嚐

2020-01-23 11:00

饕客首選！北屯高CP值”異國風”早午餐　平價大份量最划算

2020-01-20 15:26

2020國道打卡新亮點！全台首座東部休息站「蘇澳服務區」 春節返鄉休息站景點再+1

2020-01-23 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top