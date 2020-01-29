暖身又暖心！ 全台免費「溫泉泡腳池」 優質足湯非泡不可
冷颼颼的冬天出遊，好想讓身體心靈都暖呼呼的，該去哪兒呢？ 讓遊客暢遊的同時，又能舒緩疲累的雙腿，選擇「泡腳池足湯之旅」就對啦，一下子暖意就從腳部傳遞至全身，為大家整理全台五處著名的溫泉泡腳池，週末、春節假期就相約去泡湯吧！
宜蘭礁溪湯圍溝公園
「湯圍溫泉溝」舊名燒水溝，是台灣少見之平地溫泉，園內設有男女公共浴室、戶外泡腳池、檜木風呂的湯屋、親吻雙腳的溫泉魚等各種設施，提供民眾歇息泡腳的多元化休閒空間。
地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99-11號
電話：03-9874882
磺港公共浴室(黃金之湯)
在日本有「黃金之湯」美譽的"鐵泉"，在台灣金山區也能泡得到，源泉湧出時為透明無色，泉中的鐵離子經接觸空氣氧化後呈金褐色泉質，是在地人最愛的黃金湯。
地址：新北市金山區磺港路208號(磺港大橋旁涼亭下方)
電話：02-2498-5965
硫磺谷溫泉泡腳池
硫磺谷內有許多火山硫氣噴氣孔和人工地熱溫泉，「硫磺谷泡腳池」位於陽明山國家公園硫磺谷地熱景觀區內，去年擴建泡腳池至今年元旦正式完工開放，硫磺谷溫泉含有豐富的硫化物等磺物質，水質呈黃白色、有硫磺味，是一處免花錢就能享受具有療效的白磺溫泉。
地址：台北市北投區泉源路77號對面硫磺谷地熱景觀區內
時間：週二至週日 8：00～18：00
谷關温泉公園泡腳池
谷關是中橫必經之處，921曾一度道路中斷，經由市府這幾年花費心思重塑谷關的型象商圈，尤其是谷關溫泉風景區，有著免費泡腳放鬆身心的谷關溫泉公園，清山綠水大樹林蔭，是一處旅人都可以身心靈得到滿足的好地方。
地址：台中市和平區博愛村東關路一段102號
四重溪溫泉公園
四重溪溫泉公園榮登四重溪溫泉區的重要打卡地標，洋蔥是車城鄉在地的農特產品，公園入口即有5公尺高的可愛蔥寶吉祥物迎賓，四重溪溫泉屬碳酸泉，無色無臭，「2019四重溪溫泉季」將持續至2020年2月9日止，每晚6時至10時浪漫燈海不間斷，連泡腳池也有特殊的燈飾投影，即使國境之南氣溫較高但在這裡泡腳仍是一件愉悅的事，更是近年來頗受遊客好評的免費景點！
地址：屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號
時間：24小時戶外景點，足湯周二不放水
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