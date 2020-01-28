城堡尖塔、異國莊園、白色教堂　盤點５大浪漫歐風景點 拍到手軟也不想停

瞬間飛到國外的感覺能實現！ 趁著新年長假來一趟歐風情懷走春之旅，無論是王子公主夢境般的城保尖塔、白色系哥德式建築情調的教堂、還是充滿異國風情讓人十分嚮往的歐式下午茶莊園，在台灣通通不難實現，為大家盤點5大浪漫歐風景點，準備好相機手機的蓄電力，因為只會拍照拍到手軟也不想停下來！

無敵遼闊海景 海崖谷

位於花東海岸線的「海崖谷」露營休閒園區設有豪華帳篷，提供時下最夯的Glamping奢華露營，園內採歐風造景，純白歐風帳篷在藍天下特別醒目，也設置了多款造形椅、旋轉椅，還有月亮鞦韆任你拍，讓旅客在最前線欣賞海天一色、浪漫碧藍海景，想在花東海岸線前躺在舒適沙發上吹著海風，再加上甜美的下午茶，著實愜意不過了。

圖／IG @_hayaku授權 分享 facebook

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海崖谷​​露營休閒園區

地址：花蓮縣鹽寮村大坑51-5號 (遠雄海洋公園旁)

入園時間：10:00-17:30

入園費用：100元/人（可折抵消費）／國小以下免收費

歐風莊園 鷺鷥咖啡

一座充滿歐式風情的異國莊園藏身在擁有歐洲美景建築的民宿裡，這是雪雲城堡首度對外開放的下午茶景點「鷺鷥咖啡」，從花園迷宮、迷你小馬到玻璃咖啡屋等，隨手可得的歐洲情懷，彷彿讓人一秒就飛到國外。除了能與奇妙精靈屋合影，還有機會看見主人新飼養的迷你小馬在莊園裡悠遊走動，處處有驚喜等著你去挖掘。

圖／取自鷺鷥咖啡 Lucy Coffee粉絲團 分享 facebook

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鷺鷥咖啡

地址：花蓮縣鳳林鎮榮開路88號

營業時間：星期五、六、日中午12點到下午5點

哥德式教堂 琉璃仙境

位於彰化員林有處經典的哥德式「白色教堂」素雅的設計、浪漫的玻璃窗面，陽光投射進入後整個唯美到不行！除了白色教堂餐廳、峇里島風格的庫塔餐廳、3D婚紗牆，還有蓬鬆羊駝陪你打卡拍照。不論你是要約會或者用餐，走一趟彰化的「琉璃仙境」休閒農場，是個大人小孩都能滿足的一日遊景點。

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琉璃仙境休閒農場

地點：彰化縣員林市香山路87號之11（附免費停車場）

電話：8373888

門票：全票平日、假日皆200元；優待票100；100公分以下免費。

夢幻古堡 佛陀世界

新竹關西這座最早先是效仿迪士尼遊樂園、並且風光一時的「童話世界」遊樂園，後因石門水庫旅遊人氣退燒而歇業。20年前由來自高雄精舍的法師買下，加以建造寺廟與禪修院，打造成「佛陀世界」。但高聳的城堡建築仍隱身在山區裡，藍白色外牆與城堡風格尖塔，像是開啟了一場夢幻的古堡之旅。雖城堡內目前並沒使用，但城堡照片經由網路瘋傳後，每到假日人潮絡繹不絕，於是現在僅供星期六、日限制人數登記開放參觀。

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佛陀世界

地址：新竹縣關西鎮大竹坑23號

電話：03-5872616

交通：自行開車行駛台三線→關西高中路口接中山東路→轉竹28線行駛約20分鐘後即抵達

最美公家機關 台南移民署

不說還真不知道其實這裡是公家機關，白皙的外牆搭配淡藍圓錐造型的屋頂，濃濃的異國建築風格，市民來辦個入出國的證件，彷彿直接飛到了歐洲似的！號稱全台最美的公家機關實至名歸，而且浪漫歐風設計的台南移民署成了婚紗外拍的最愛，少了台南市中心熱鬧氛圍，倒是多了悠閒的氣息，不知情的話還以為是哪家民宿這麼地漂亮。

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台南移民署

地址：台南市中西區府前路二段370號

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