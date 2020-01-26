人氣依舊不滅！全台五大熱門「彩繪村」IG打卡景點超好拍～

春節出遊少不了開心拍照打卡，任誰都想讓隨身3C吃照片吃得飽飽地，出發前安排路線時絕不可錯過的必去景點，就非「彩繪村」莫屬啦！ 全台各地不斷隨著時間推陳出新，一個個有特色彩繪村新景點冒了出來，優先能從社群IG熱門打卡分享景點看出，近期最熱門不敗的「彩繪村」IG打卡景點是哪些呢？就讓我們推薦五大熱門人氣「彩繪村」，快來跟著踩點打卡吧～

海盜村景觀彩繪園區

南投不靠海的縣市居然出現海盜村？這是南投竹山最新網美景點，所在地原為「竹屋部落」民宿，現在除了提供住宿外，園內有童話小屋、異國造景、中世紀街景、巨大海盜船、陽光氣墊樂園、網美系旋轉木馬、還有3D、4D彩繪、小火車、大沙坑等兒童設施，3D彩繪4D場景每個角度都充滿驚奇，還有童話小屋夢幻極了保證拍到手軟。

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海盜村景觀彩繪園區

地址：南投縣竹山鎮東鄉路1之67號

電話：(049)263-9161

時間：平日10：00~20：00、假日09：00~20：00（週二、三公休）

價格：平日全票150元、優待票150元/假日全票200元、優待票100元

台南小雄維尼彩繪村

台南市下營區由一群在地年輕人開啟聯手創作，身為維尼粉的網友們可別錯過了台南小熊維尼彩繪村，大面彩繪牆活靈活現的新畫作讓小鎮村又再次活了起來，在社群IG熱門度不減，依然是台南非常受歡迎的景點，維尼粉的好友們來台南一定要來玩耍哦～

圖／IG：min990226授權 分享 facebook

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小熊維尼彩繪村

地址：台南市下營區前里文明街45巷26號 (附近彩繪圖)

彰化縣立萬興國小 3D彩繪牆

在這學校上學的孩子們真是幸福！位於二林鎮的這所萬興國小已成了網路流傳非常熱門的3D彩繪牆打卡景點。海洋風彩繪司令台是校內的首幅作品，能欣賞到一望無際的海洋及海底世界，司令台的一旁有一面充滿科幻場景八大行星彩繪牆，若於平日時段造訪還能找到位在教室走廊角落，一處超逼真侏儸紀恐龍世界彩繪。是一處非常用心營造美感且處處藏驚喜的美麗校園。

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萬興國小

地址：彰化縣二林鎮永興里中央南街2號

電話：04-868-2759

時間：週一~週五 16:00-17:00、假日全天開放

永康復興彩虹眷村

永康復興彩虹眷村，又名復興老兵文化園區，位在台南復興里是個被眷村包圍的社區，因周遭的眷村一個個改建，被包圍的復興老兵文化園區更顯得有特色，成為永康區的榮民文化保留地。許多幅繪畫呈現了眷村情景，一筆一劃把眷村的懷舊味給永遠保留下來，有彩色圍牆、和平小鹿等創意畫作，甚至還有帥氣國父和隱形翅膀等隱藏版景點，最令人驚喜的千元大鈔場景，成了村內最受歡迎的拍照背景！

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永康復興彩虹眷村(復興老兵文化園區)

地址：台南市永康區復興路423巷內(台南榮總旁)

時間：全天開放

埤頭繪本公園

以在地繪本畫家馬哈創作的《很久很久以前，有一座三合院》為公園主題，和文創工作者廖森茂將書中畫面化為真實場景，打造出雲林縣第一座「立體繪本公園」。充滿童趣和想像空間的埤頭繪本公園，雖不大卻好好拍，西瓜田、巨大貓咪、大鯨魚、貓咪椅、老屋彩繪是幾處必追的立體彩繪場景，雖然公園不大但拍出來卻很可愛生動！

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埤頭繪本公園

地址：雲林縣西螺鎮埤頭里埤頭77號

電話：05-5862442

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