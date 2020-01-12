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春節走春、228賞櫻！台灣連假旅遊推薦玩法 即早安排更充實

2020-01-12 09:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

隨著年末來到，也宣告2020年要開始了！加上今年農曆過年非常早，所以從一月開始就有連假可以放，現在就跟著小編一起來去看，農曆春節、228連假、清明及端午節連假如何安排，無論是戶外健行、賞櫻、親子活動、玩水活動通通有！小編一次推薦給你，保證讓今年連假過得充實又有趣！

台灣連假旅遊推薦

▲台灣連假旅遊推薦-澎湖老街。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣連假旅遊推薦-澎湖老街。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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台灣連假旅遊推薦

台灣連假旅遊推薦＃1

農曆春節－戶外走春

▲台灣連假旅遊推薦-宜蘭玉蘭茶園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣連假旅遊推薦-宜蘭玉蘭茶園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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一家大小團圓的日子就快到了，除夕圍爐吃年夜飯、過年走春、回娘家除此之外，2020台灣連假旅遊能跟家人一起去哪玩呢？農曆春節的7天連假，不要只待在家休息，好好把握與家人的共處時光，一起到台灣各來趟春節旅遊吧！不用怕難規劃，小編將一次把春節旅遊推薦景點介紹給你。

＊連假期間：1/23（四）~1/29（三）

台灣連假旅遊推薦＃2

228賞櫻推薦－櫻花野餐

▲台灣連假旅遊推薦-阿里山隙頂賞櫻茶席。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲台灣連假旅遊推薦-阿里山隙頂賞櫻茶席。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說到228連假，最適合的玩法就是賞櫻啦！但是櫻花看來看去就是那樣，到底還能玩出什麼新花樣呢？跟著小編看下去就對了，今年多處台灣賞櫻景點都有規劃「櫻花野餐」的活動，能夠沐浴在初春溫煦的陽光之中，被粉紅夢幻的落櫻繽紛給包圍，一邊享用使用在地食材製成的餐盒，是不是很不一樣的台灣連假體驗呢？

＊連假期間：2/22（六）~3/1（日）

台灣連假旅遊推薦＃3

清明連假－賞木棉花

▲台灣連假推薦-木棉花。（圖／Pixabay）
▲台灣連假推薦-木棉花。（圖／Pixabay）
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許多人對於阿里山的印象，應該都是櫻花季或雲海，其實每年三月底～四月初，正是木棉花開的季節，在阿里山公路上，有著一條短短的木棉花道，轉眼即過，卻讓人謹記在心，春天時經過阿里山，不妨注意一下周遭的風景。

除了阿里山之外，台南的白河林初埤、彰化的竹塘的木棉花稻田也都是十分有名的賞木棉花景點，如果台灣連假不想要跟大家在知名景點人擠人，不妨可以去找尋木棉花秘境，獨享浪漫囉！

＊連假期間：4/2（四）~4/5（日）

台灣連假旅遊推薦＃4

端午連假－離島跳島去

▲台灣連假旅遊推薦-澎湖虎井嶼。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣連假旅遊推薦-澎湖虎井嶼。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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夏天正是玩台灣離島最適合的季節，台灣離島澎湖的跳島玩法非常多，從最常見的南海四島、南方四島、東海七島跳島巡禮、秘境無人島浮潛，或是悠閒自在的SUP體驗，都能感受到夏日正開始的活力，也是最適合台灣連假的玩法！

＊連假期間：6/25（四）~6/28（日）

台灣連假旅遊推薦＃5

中秋連假－賞雲海

▲台灣連假旅遊推薦-阿里山雲海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣連假旅遊推薦-阿里山雲海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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中秋節烤肉賞月是定番活動，不過其實秋季也是非常登高賞雲海的季節，雲海的夢幻感及美麗是無法依靠照片完整呈現的，親眼看到絕對會感動的！在中秋連假與三五好友相約，讓身子動一動去健行賞雲海，還能順便追日出與欣賞開闊的高山風景，是不是很不錯呢？

＊連假期間：10/1（四）~10/4（日）

台灣連假旅遊推薦＃6

國慶連假－古道健行

▲台灣連假旅遊推薦-阿里山特富野古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣連假旅遊推薦-阿里山特富野古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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隨著天氣漸漸變涼，也是適合走出戶外健行的時侯啦！其實台灣有不少值得一訪的登山健行古道，它們不像玉山、雪山那般難行，卻同樣擁有綠意盎然的山巒景色，或是深度的歷史與文化背景，在台灣連假親自以雙腳去走一走，相信你會獲得美景以外更多的健行體驗！

＊連假期間：10/9（五）~10/11（日）

台灣連假旅遊推薦＃7

跨年元旦－追曙光

▲台灣連假旅遊推薦-東河日出獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣連假旅遊推薦-東河日出獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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每年年末最期待的除了聖誕節之外，就是跨年活動啦！近年來除了看演唱會倒數之外，也多了很多戶外玩法，像是跨年露營、跨年登山、跨年獨木舟，各種不同的跨年玩法，都能體驗台灣跨年最美最震撼的風景，迎接最熱血、最好玩跨年，有個美好的結束語開始吧！

＊連假期間：10/9（五）~10/11（日）

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連假跨年春節

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