過年去哪裡玩 看血型就知道！4大血型最適合旅行地大公開

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首圖：bebehsu8、sirius_chao

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迎接2020的到來，當然希望壞運可以隨著2019的結束跟著煙消雲散，隨著春節假期的到來，不少朋友已經開始規劃旅遊！但是到哪裡都人擠人，塞車塞得好嚴重，到底走春該去哪裡玩才能玩的盡興呢？ReadyGo要來公開4大血型最適合旅行地，祝你能找到適合自己的旅遊勝地！

#A型

A型血的人對生活特別務實，奢求不大，雖然去旅遊會很開心，但他們知道生活還有很多事情要做，不會老想著出去玩。A型血的朋友在旅遊前總是會費心的規劃好一切事宜，在旅行中總是能顧全大局，照顧身邊的人，富有犧牲精神。ReadyGo要推薦給A型朋友的旅行地是：

新竹｜青蛙石天空步道

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賽德克巴萊的電影場景之一的「青蛙石天空步道」以生態步道和森林浴為主軸，能欣賞那羅部落多樣生態，感受如太魯閣般壯闊的景致。站在透明的玻璃天空步道上，最能感受到大自然真實的美好。

新竹｜新豐紅樹林生態保護區

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綠葉如茵、樹海壯觀是新豐紅樹林生態保護區最好的形容詞。漫步在木棧步道上，座擁於水筆仔之間，除能近距離探索大自然的奧秘，更能觀賞美麗的風景。

新竹｜峨眉細茅埔吊橋

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堪稱治癒系美景的「峨眉細茅埔吊橋」，除了可一覽峨眉湖的粼粼波光，還能遠眺獅頭山、五指山、鵝公髻山，極佳的風景可說是治癒人心。

花蓮｜大石鼻山步道

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座落於豐濱鄉的台11線上，沿著木棧步道向上，15分鐘便能攻頂，將海天一色之美景盡收眼底。

花蓮｜雲山水

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有著夢幻湖與落羽松森林的花蓮壽豐雲山水，碧藍的湖泊搭上無垠的藍田白雲與綠色熱帶植物造景，遠方還有群山巒的相襯，除了湖泊美景，更有落羽松森林，這裡的美景值得你來探尋。

宜蘭｜頭城濱海公園

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擁有50年的歷史，若不是廢墟八角瞭望台，或許沒人會知道宜蘭有這麼美的地方。復古的風格帶著些許滄桑感，站在瞭望台上還能欣賞海景，甚是享受。

#B型

B型的朋友天真浪漫、熱情外向，屬於為享受生活而生活的人，非常喜歡旅行，只要有時間就會想走出去。在旅行中，若是有B型朋友相伴，將能為旅途帶來許多樂趣與歡笑，但同樣的跟他們出遊要非常傷腦筋，他們的團隊意識不強，只要看到自己感興趣的事物就容易跑偏了，需要時刻注意看緊他們。玩心超強的B型適合能邊探索文化、邊玩的行程，最適合B型朋友的旅行地是：

桃園｜台灣地景花園

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位於中壢的台灣地景花園擁有眾多種類的花海，還有富有童趣的遊樂設施，最是適合B型朋友！園區最大亮點首推溪流上架設的網狀鞦韆！躺坐在麻繩編織的圓形網上，耳畔傳來淙淙水聲，頗是刺激。

苗栗｜四方鮮乳牧場

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一進入牧場就能看見牛棚裡的牛兒們在發呆，在這個牧場裡除了能體驗鄉村的樂趣，還能自行DIY手作披薩、奶酪、彩繪乳牛等。園區裡還有規劃滑草區、烤肉區、露營區、漆彈場等，豐富多元的套裝行程很適合愛玩的B型朋友。

苗栗｜火炎山

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如鋸齒般矗立火炎山，有凌雲般的氣勢。尤其在夕陽映照下，裸落的紅土岩層山峰會像由地表竄出的火焰，讓整座山群彷彿燃燒起來，每每經過總會不經令人讚嘆！雖然海拔不高，但爬起來也是挺累人的。

新竹｜好客好品希望工場

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隱身在樹林間，穿過外觀是城堡造型的地下道便能抵達這個文創園區。園區裡藏著的是許多藝術作品。復古的窗櫺與木屋裡展售的是閃閃發亮的金屬飾品，如果想要打造屬於自己的飾品，不能錯過虎帽金工。在這擁有多扇小窗戶木屋旁的古早三合院裡則是各種裁縫機展示，更為有趣的是，來這裡還能體驗裁縫呢！

雲林｜農博生態園區

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前身是雲林農業博覽會，展期結束後仍保留下來給大家繼續參觀，目前不定期會舉辦各種活動。農博類似台北的花博園區，少了都市的喧囂繁華，多了一份鄉村的樸實清淨。園區內的植物和樹木種類很豐富，如果認真逛，至少花上3個小時。除了著名稻草系列打卡景點，這裡還有可愛的稻草迷宮，好玩又好拍，適合作為走春景點。

#O型

O型的朋友不拘小節、熱情奔放、個性隨和，擁有強烈的自我表現能力，注重感官上的享受。不論是大都市之旅還是小清新鄉村風旅遊，他們都能快樂的玩出屬於自己的風格。O型的朋友十分具有行動力，只要決定好，背個包包就能立刻出走旅遊。O型的朋友適合去需要團隊合作的地點旅行，齊心協力看到期待的美景時是最棒的時候了，因此ReadyGo推薦的旅行地是：

花蓮｜二子山溫泉

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恰堪溪(Chyakan)，擁有美麗的原住民名字，卻在國民政府時期被日本人改成「壽豐溪」，這裡是花蓮的祕境，走在溪河流域抬頭可以看見層層山巒，恰是愜意，但是想見到如此美麗的景緻，可是需經過一番的努力才能抵達。

台北｜南港山攀岩步道

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南港山攀巖步道分為五條攀岩路線，每條的難度不一，難度最高為第2、3號路線，時常需要手腳並用充滿挑戰。不過所有路線皆需要戴手套爬，才能避免受傷喔。

台北｜五寮尖登山步道

屬低海拔的郊山，但是全長約7公里，路程偏長且全程刺激、驚喜不斷，沿途時常需要倚賴繩索攀爬，非常適合喜愛挑戰的朋友嘗試。登頂後還能俯瞰三峽區景，與三五好友一同前往定能留下難忘的回憶。

台東｜栗松溫泉

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栗松溫泉被評為全台灣最美的野溪溫泉，綠白色彩交織就如同翡翠般動人，不過想親眼看這美景路程可不簡單。位於山上標高約1547公尺，全程必須用雙手緊抓繩索，甚至須小心翼翼的手腳並用，因此建議來栗松野溪溫泉的人要在行前訓練一下體能。

新北｜桃源谷步道

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隱藏在山海裡的廣大草原，號稱北台灣第一美草原，千變萬化的氣勢可是比擎天岡還豐富，沿著稜線漫步，望著遼闊的大海，是一大享受呀！

#AB型

AB型的朋友可以說是世界第一的浪漫空想主義者，偶爾喜歡沉浸在自己建構的虛幻世界裡。AB型喜歡與人相處、認識不同的人，因為覺得能聽到不同人的故事實在太有意義了。捉摸不定的AB型總是讓人充滿驚喜，因為不知道下一刻的他會是怎樣的人。AB型的朋友屬於「旅行有計劃但沒有耐性」的人，「說走就走的旅行」最是適合他們的一句話。按照自己方式生活的AB型，最適合去有文化積澱的浪漫城市，ReadyGo推薦的旅行地是：

澎湖｜二崁古厝

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二崁村於民國90年經內政部指定成為國內第一個傳統聚落保存區，近年來完成修復的古厝交由「二崁村聚落協進會」充分利用，發展成為具有在地文化特色的各項小型展覽館等。看完二崁古厝，也可至變身文創園區的篤行十村走走，感受老眷村景致、體驗早期純樸簡單的生活。

宜蘭｜羅東運動森林公園

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羅東運動森林公園現在落羽松正燦爛之際，在陽光剛剛好的剎那，營造出如外國場景般，優美而浪漫。在逛完林業文化園區之餘，不妨來看看這金黃浪漫景色。

苗栗｜天空之城

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就像是埋藏在森林裡的天空之城，讓人流連忘返。進城可以散步、欣賞美景、感受設計者巧妙又具玩心的設計、吸收大自然芬多精之餘，還能在古堡餐廳享受美好的午茶點心，又或者是去鳥v.s人享受不同的餐點，度過一個愜意的午茶時光。

台南｜月津港

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「月津港燈節」一直是台南新年與元宵期間最美的河岸藝術盛事，以在地文化為觀光特色的台南，將藝術文化融入地方社區與傳統燈會，打造出充滿創意又結合在地文化與自然景觀的大型燈節活動。不妨趁著今年春節，來趟月津港小旅行，從燈節中體會對自然環境的珍惜。

台中｜毓繡美術館

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台中是個極富浪漫元素與現代化的城市，在喧擾都市生活這麼久的AB型朋友，不妨趁著連假到來，來趟台中小旅行，帶點禪意的後現代感，極簡空靈的「日式清水模建築」會是不錯的選擇喔。

台中｜沐心泉休閒農場

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說到浪漫，怎能少了花的元素，沐心泉休閒農場的美麗花海可是不容小覷。每到繡球花開、金針花燦爛之際，總是吸引大批人潮前往，這裡也是一年四季能欣賞到不同的花海，美麗景致總讓人留下燦爛的笑容與回憶。

不管是什麼血型，只要出門能帶著好心情，哪裡都是最適合你的旅行地。2020跟著ReadyGo繼續探索台灣吧！

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