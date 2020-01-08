2020去哪裡？1月活動月曆帶你全台走透透

2019迎來尾聲，嶄新的一年就要開始了！今年台灣舉辦了許許多多的特色活動，讓我們的生活多了許多的樂趣，迎接2020！小編先奉上2020年一月活動月曆，讓我們一起來看看新的一年有甚麼新的活動迎接我們吧～

1月活動月曆。 分享 facebook

2020臺灣年味在臺北（1/10-1/23）

2020臺灣年味在臺北（1/10-1/23）。 圖／Flickr 分享 facebook

每逢過年的時候，熱鬧滾滾的春節氣氛將瀰漫著整個台灣，想要感受每個地方最道地的年節氛圍，年貨大街絕對是你的必去首選！說到年貨大街，台北人第一個絕對會想到的，便是「頂港有名聲；下港上出名」的迪化街拉，而今年迪化街除了會如同往年一樣，舉辦年貨大街的活動，台北市政府為了打造年貨大街品牌價值，推出「提升年貨大街商品年味及特色計畫」活動，相信將會提升整個年貨大街的品質，就讓我們拭目以待吧。

日期：2020/1/10-2020/1/23

地點：台北市大同區迪化街一段

2020世貿年貨大展（1/3-1/6）

2020年的世貿年貨大展將在1/3-1/6熱鬧登場拉，今年的規模更盛，將會有超過1000個攤位及350家國內外廠商共襄盛舉，這次還特別規劃了「人氣年菜區」、「超夯伴手禮區」、「果乾南北貨區」、「零嘴甜食區」、「開運好物區」、「年節寵愛用品區」等六大主題，每天還有不同的限時折扣活動，千萬不要錯過。

日期：2020/1/3-2020/1/6

地點：台北市信義區信義路五段5號（世貿一館）

2020天津年貨大街（1/9-1/23）

2020天津年貨大街（1/9-1/23）。 圖／IG,chen_hua1990 分享 facebook

中台灣規模最大、攤位最多、種類最豐富的年貨大街，絕對就非台中的天津年貨大街莫屬了。今年的天津年貨大街將一連舉辦15天，共計會有超過300個攤位，就是要讓民眾們可以逛得高興，買得盡興拉。

日期：2020/1/1-2020/1/23

地點：台中市北區天津路商圈

2020 高雄過好年-三鳳中年貨大街

2020 高雄過好年-三鳳中年貨大街。 圖／IG, __.erick_.1127 分享 facebook

年貨大街的戰爭，當然不能讓北部及中部專美於前，南部的三鳳中年貨大街可是南台灣最具代表性的年貨商圈呢！三鳳中街一帶約有100間老店，賣著山產、海產、中藥材、堅果、糖果、餅乾、零嘴等南北貨，而每到過年更會有許多年貨攤位進駐，讓整條三鳳中街熱鬧不已，來這裡採買年貨最能感受年節來臨的熱鬧氣息。

地點：高雄市三民區三鳳中街

2020月津港燈節（1/18-2/16）

2020月津港燈節（1/18-2/16） 圖／IG,b_y_77 分享 facebook

除了逛年貨以外，燈會當然也是一月份不容錯過的節目。位於鹽水區、由臺南市政府主辦的月津港燈節，每年都會有不同的主題，並邀請來自國際的藝術團隊參展，於水上、陸上皆會設置作品。2020年的月津港燈節以「海市蜃樓」為主題，英文「Mirage」源於拉丁文，意為「看見的奇景」，代表記憶中的月津港，在想像與現實交錯間，既創造出光學奇景「海市蜃樓」，也探索鹽水小鎮在時空軸線上的一體多面，讓民眾能更直觀的將作品與地方產生連結。來到月津港，也可以順道參訪位在一旁的橋南老街唷！

日期：2020/1/18-2020/2/16

地點：臺南市鹽水區月津港公園

2020桃園角板山梅花季（1/12、1/18、1/19）

2020桃園角板山梅花季（1/12、1/18、1/19）。 圖／IG, 3more_hi4 分享 facebook

桃園復興區角板山的梅花已經陸續綻放，為角板山行館園區上了雪一樣的新妝，而每年12月下旬至隔年1月是最佳賞梅的時期，桃園市政府於1月12日、18日、19日三個假日舉辦「2020角板山行館園區梅花季」的活動，以「藝文賞樂」為主軸，規劃草地遊戲、在地藝文樂賞、美味胖卡點心站、童趣互動表演區、賞梅揮毫迎新春、童趣紀念品DIY六大主題，邀請民眾攜家帶眷共襄盛舉。

日期：2020/1/12、1/18、1/19

地點：桃園市復興區角板山行館園區

淡水天元宮櫻花季（一月下旬至三月中）

淡水天元宮櫻花季（一月下旬至三月中）。 圖／Flickr 分享 facebook

一月也有櫻花！雖然大家印象中三、四月的春天才是櫻花綻放的季節，但是每年春節，天元宮總是吸引大批遊客前往賞櫻，因為天元宮後山的三色櫻正是在過年前後盛開，和三月盛開的吉野櫻花期不同，也因此天元宮從一月下旬至三月中都能賞櫻！春節放假不想逛街，但是又不想窩在家的話，不妨到淡水天元宮賞櫻喔。

日期：一月下旬至三月中

地點：新北市淡水區北新路三段36號

2020愛上鹿野-悠遊二層坪（1/25-2/2）

2020愛上鹿野-悠遊二層坪（1/25-2/2） 圖／IG,kupingchuan 分享 facebook

鹿野只有熱氣球？那你就錯啦！鹿野的二層坪水橋是台灣相當罕見的浮圳，仿古造型搭配周圍大面積的梯田、河岸地形與惡地景觀，融合特殊的景色，因此臺東縣政府選在此處舉辦「農村地景藝術節」，民眾除了能和絕美水橋以及可愛的裝置藝術拍照外，活動期間每日都有鄉村市集和花田音樂會，過年期間到東部玩耍的朋友們一定要去看看！

日期：

2020/1/25-2020/2/2

鄉村市集10:00~16:00

花田音樂會15:00~16:00

地點：臺東縣鹿野鄉瑞隆村坪頂路二層坪水橋

看了這麼多活動，是不是更感覺到過年氣氛的逼近了呢，今年過年比較早，大家要趕緊規劃過年前後的活動，好好體驗台灣的特色過年文化吧！

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