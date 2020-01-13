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新的一年就是要看美景！2020全台走春景點懶人包

2020-01-13 12:03FunTime旅遊比價

農曆新年又開始倒數了，無論去年過得如何，過了除夕，一切都是新的開始，這時最適合安排旅行來放鬆、沉澱啦！如果來不及訂機票，沒關係，台灣還是有很多好地方可以去走訪，以下就來看看，有哪些適合放入走春行程口袋名單的景點吧！

北部

台北｜陽明山草山玉溪

台北｜陽明山草山玉溪。 圖／ IG, chiapinghsu0209
台北｜陽明山草山玉溪。 圖／ IG, chiapinghsu0209
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位在士林區的草山玉溪Garden91，是一名企業家的私人博物館，館內有許多精細的石雕收藏，在潔白的建築空間下顯得更有靈性之美。「草山」是陽明山的舊稱，而「玉溪」是館主用來紀念父母的名字，開放這樣幽靜的地方提供大眾欣賞藝術品與獨特景致，參觀時的心情也會更為珍惜吧！地段非常有優勢的草山玉溪，可以一覽北投地區的景致，從觀音河山到淡水河都能盡收眼底，夜晚時閃爍的燈光也格外迷人。家裡若是有怕吵的長輩，不妨帶他們來這個幽靜之地，欣賞高雅文物、感受秘境裡的閒情逸致，是最適合不過的走春景點了！

地點：台北市士林區仰德大道二段91號

門票：

一般 150元

青年 120元（20-30歲）

幼童 70元（6歲以下）

身障 70元

身障陪同一人 70元

80歲以上長者 免票

營業時間：10：00-18：00（週一休）

交通資訊：

捷運劍潭站1號出口，搭乘紅5、303、小15、小16、小17

開車至仰德大道二段100巷（永明寺），於巷中停車

新竹｜頭前溪豆腐岩

新竹｜頭前溪豆腐岩。 圖／Flickr
新竹｜頭前溪豆腐岩。 圖／Flickr
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發燒很久的豆腐岩，位在新竹北部的頭前溪旁，排排並立的岩塊像豆腐一樣方正，無論是在晴朗的白天、接近日落的傍晚時分，或是燈光旖旎的夜晚，拍起來都讓人欲罷不能！來到新竹走春時，別忘了來頭前溪豆腐岩看看風景、吹吹風，享受岸邊的愜意風光。不過建議在天氣晴朗、退潮時前往，景觀較佳、也較安全；還有記得拍照時要小心腳下空隙及隨身物品，以免照片中的笑臉變哭臉！

地點：新竹縣竹北市頭前溪

交通資訊：下楊梅交流道後接公道五路，於117縣道左轉、千甲路右轉（附近有空地可停車）

新北｜石碇鱷魚島

新北｜石碇鱷魚島。 圖／IG, baosu_phone_shooting
新北｜石碇鱷魚島。 圖／IG, baosu_phone_shooting
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石碇鱷魚島位於翡翠水庫集中區、北勢溪中游碧山村遺址的山頭，由高處往下看，水中的島嶼就好像一隻大鱷魚，因此得名鱷魚島。這裡從前算是一個秘境景點，現在已經越來越夯，成為新北必去打卡景點之一！不過想要一賭這樣壯闊的景致，必須要先爬一段上坡路，因此也很適合喜歡健行的朋友，過年放假爬爬山，也消耗一些年夜飯吃太飽的熱量啦！

地點：新北市石碇區

交通資訊：捷運新店站搭乘綠12，至小格頭站（碧山派出所）下車，沿竹坑道路走約20~30分鐘

中部

南投｜九份二山

南投｜九份二山。 圖／Flickr
南投｜九份二山。 圖／Flickr
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每年一月追梅花的勝地：九份二山，曾是台灣921地震撼動最強烈的地方，大自然的印記永遠紀錄了深刻的記憶。位在九份二山周邊的地震紀念園區，保留了奇特的地質景觀，包含震爆點、大滑坡、兩座堰塞湖，在這裡可以感受到土地巨大的力量以及大自然的奇妙可畏，對於許多新生代的孩子們來說，是最好的教材。而九份二山層巒疊嶂的山峰和平靜翠綠的湖水在破壞的痕跡當中孕育出美景，讓人感受到相當強韌的生命力；新的一年，就來向大自然致敬吧！

地點：南投縣中寮鄉合興村與國姓鄉南港村交界處

交通資訊：

國道3號→國道6號→國姓交流道→台14線→投147線→九份二山

台中｜外埔忘憂谷

台中｜外埔忘憂谷。 圖／Flickr
台中｜外埔忘憂谷。 圖／Flickr
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有大地拼布之稱的忘憂谷，占地逾100公頃，隨著稻作的時節時而翠綠、時而金黃；而早春時則是浪漫粉紅的波斯菊！波斯菊是農民在稻作休耕時的替代作物，除了養地、還能提供優美景觀，數大便是美的道理來這裡完全能體會，無論是徜徉在花海裡、在高處俯瞰都超幸福，標準走春行程來這就對啦！而免費參觀的花田也吸引大量遊客，不過要愛護他們，才能讓更多人欣賞這處充滿忘憂魔力的美景~

地點：臺中市外埔區五穀路

交通資訊：國道3號→164大甲交流道→三環路→五穀路

苗栗｜大湖天空之城

苗栗｜大湖天空之城。 圖／IG, ryacoool
苗栗｜大湖天空之城。 圖／IG, ryacoool
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童話一般的天空之城鄰近鯉魚潭水庫，沿著小路蜿蜒而上就可以來到有著濃濃歐洲風味的小山城，在一片靜謐綠林裡漫步十分悠閒，喜歡拍照的朋友也能找到各種最佳背景。城內一幢佈滿綠色藤蔓的古堡是天空之城的主要景點，同時也是一間景觀餐廳及禮品屋；古堡前方有一大片青翠草皮，超適合帶著小孩在草皮上奔跑，玩累了就到餐廳吃吃下午茶、逛逛禮品店，完全就是假期該有的模式啊！

地點：苗栗縣大湖鄉新開村十份33號

門票：

一般 200元，可抵消費

未滿120公分 免票

營業時間：週一至週五10：00-19：00、ˋ週六週日9：00-19：00

交通資訊：

國道1號→台13線→苗52線，至天空之城全長1.3KM，唯道路狹小，部分路段為單線道，敬請小心慢行，注意來車。

導航請設定「苗栗鯉魚潭水庫管理局」。

南部

雲林｜雅聞峇里海岸

雲林｜雅聞峇里海岸。 圖／IG,jill_199066
雲林｜雅聞峇里海岸。 圖／IG,jill_199066
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你能想像南洋景緻出現在雲林嗎！雅聞峇里海岸位在斗六石榴班百年火車站，是一個既可悠閒渡假又可大肆採購的地方，而且入園不須門票，20人以上的團體還能預約導覽；園區內有大規模的茅草屋群、棕櫚樹以及明媚的海岸沙灘風景，彷彿直接來到渡假天堂峇里島，不用出國也能拍出滿滿南洋風情啦！

地點：雲林縣斗六市榴北里中興路333號

營業時間：8:30~19:00

交通資訊：國道3→斗六交流道下→往西斗六方向→約3分鐘車程，遇左邊福懋加油站時右轉進入振興路直走，過榴北地下道後約300公尺，左邊即是雅聞峇里海岸

台南｜台江國家公園

台南｜台江國家公園。 圖／Flickr
台南｜台江國家公園。 圖／Flickr
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台江國家公園占地廣，周邊景點多元，安排個一天都走不完，適合闔家充實的走春~而讓它知名度大開的就是台江遊客中心，清一色純白的建築體，搭配異國感的的磚面，以及立在水中的高腳屋形式，夢幻場景彷彿走入畫中！

台南｜台江國家公園。 圖／Flickr
台南｜台江國家公園。 圖／Flickr
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綠意滿點的四草紅樹林隧道，也是來台江國家公園必訪之地，乘著小船在生態豐富的隧道穿梭，茂密林景、幽靜湖面上下融為一體，對稱的畫面超療癒！遊船後再到安平老街尋覓美食，就能輕鬆為一天畫下完美句點！

地點：台南市安南區四草大道118號

門票：免費，搭船等民營處需收費

營業時間：

戶外空間：08:30-17:30

遊客中心：9:00~17:00（每週一及除夕休館）

交通資訊：

搭至高鐵台南站，搭乘高鐵臺南站－臺南市政府線至興南客運台南站，轉乘臺灣好行99台江線，於四草大橋西站下車

開車南下由國道1號/國道3號→轉國道8號臺南支線→接安吉路（17甲）→右轉台江大道（17乙）→左轉北汕尾三路→左轉鹿耳門大道一段直走→四草大道→台江國家公園管理處

高雄｜前鎮之星

高雄｜前鎮之星。 圖／Flickr
高雄｜前鎮之星。 圖／Flickr
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高雄前鎮之星位在高雄捷運站旁，交通便利，為一處多功能自行單車道，原來設置用意是為了人車分道，然而流線型的白色圍欄、幾何構造和磚紅車道，映上高雄熱情的藍天格外的好看，吸引許多遊客前往拍照，是個適合闔家大小遊玩、賞景的走春好去處！而夜晚時登上賞景台，看著來往的車流和燈火通明的市區也相當好興致！

地點：搭乘高雄捷運紅線至凱旋站，1號出口。

交通資訊：高雄市前鎮區中山三路

東部

台東｜油菜花田

台東｜油菜花田。 圖／Flickr
台東｜油菜花田。 圖／Flickr
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花東縱谷的精華地帶是台灣稻米的重要栽種區，而從台東的鹿野、關山、池上一帶，在稻作休耕期間都會種上滿滿油菜花，黃澄澄一片的花海，配上遠方山景和台東獨有的悠閒氣氛，放鬆指數滿點！而知名景點伯朗大道，在年初時也披上一層嫩黃外衣，筆直的大道旁有著油菜花的點綴，繽紛可愛，討喜的走春景點非此莫屬！

地點：台東縣池上鄉

交通資訊：

搭乘公車鼎東客運山線8161、8163、8165、8166，於池上站下車。

於台9線轉入197縣道，約2.5公里處轉入東6鄉道。（車輛不能進入）

花蓮｜石梯坪

花蓮｜石梯坪。 圖／Flickr
花蓮｜石梯坪。 圖／Flickr
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花蓮石梯坪位在東部海岸國郭風景區，渾然天成的景觀相當壯麗，迎向湛藍的海洋，無論何時前往都能被這樣的美景融化！排列如階梯的白色岩石，周圍壺穴、單面山、馬鞍藤等豐富的自然景觀，營造出開闊景觀。附近設有露營區，也很適合愛遊玩的一家子露營過夜，感受與大自然共處最純粹的時光。

地點：花蓮縣豐濱鄉

交通資訊：

搭乘北迴線鐵路至花蓮舊火車站，轉搭花蓮客運往靜浦的班車，於石梯坪站下車

國道1號→汐止系統交流道→國道5號→雪山隧道→蘇澳交流道→台9號→吉安鄉後→台11線→石梯漁港

宜蘭｜梅花湖

宜蘭｜梅花湖。 圖／Flickr
宜蘭｜梅花湖。 圖／Flickr
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梅花湖是「蘭陽十八勝」中的「鑑月湖」，因為湖的形狀像梅花的五片花瓣而得名。園區入口有許多賣食物飲料的小攤販和租借自行車的店面，可以買個小吃一邊沿著湖邊的木棧道散步，一路走到湖心的小島親近大自然，或騎乘自行車環湖，一邊觀賞波光粼粼的梅花湖和湖中優雅的天鵝。湖邊也有一些美麗的民宿，清晨在湖邊醒來，一整天都覺得很放鬆！

地點：宜蘭縣冬山鄉得安村

交通資訊：

國道5號→羅東交流道→台7丙→廣興國小→梅花湖風景區

於羅東後火車站搭乘281首都公車至梅花湖風景區

春節不發胖，就從旅行開始！可以跟親友培養感情、好好的運用相處時光，還能更認識腳下的這片土地~快筆記好這些走春景點，新年給自己一個充實的開始吧！

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走春國家公園梅花湖

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