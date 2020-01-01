寒流來襲怎麼玩？ 盤點全台10家特色溫泉推薦！

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首圖：bonbonelephant

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泡溫泉是件放鬆的事情，浸泡在霧氣環繞的澡堂裡，可以暫時忘掉很多生活上的瑣事，只為了享受當下這一刻。台灣是一個溫泉寶島，擁有豐富的溫泉資源，全台這麼多地方，到底該去哪泡溫泉呢？ReadyGo蒐集了全台10家特色溫泉，除了泉質的不同，服務及風格也各有特色，有澡堂；有鍋盆；有檜木桶；還有海底溫泉及超美的View，甚至不用出國就能體驗道地的日式溫泉，快來看看在哪裡！

►蔥澡HOT SPRING ONION

「蔥澡」諧音來自於「沖澡」，是由一間位於宜蘭礁溪由老溫泉旅店重新改造的澡堂，結合台灣的藝術家、設計師將老旅店注入新靈魂，每一間都有不同的設計創作，而裝潢上都採文青簡約路線，白色磁磚襯托出畫作的清新，每個角落都好拍到不行，櫃台亦有提供黃色小鴨、撈魚等用具供大家拍照使用，晚上還有酒吧可以在泡澡後小酌一下，不只是小朋友的玩水天堂，更是網帥網美們到礁溪必打卡的店之一！

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地址│宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號

營業時間│餐館全日13:00-20:00 (最後點餐19:30)、澡堂全日10:00-23:30 (最後入場22:00)、酒吧五六日18:30-23:30

►冒煙的石頭溫泉渡假旅館

冒煙的石頭建築外觀採清水模設計，低調的灰色在不規則中拼湊出不平凡，吸引人的注目，冒煙的石頭有分湯屋及湯房兩種類型，無論哪種皆維持了清水模裝潢的一貫風格。攝氏57度的碳酸氫納溫泉，無色無味卻含豐富的礦物質，在這低調寧靜的灰色空間，放鬆自己沉靜一下，泡完溫泉出來電力也充滿了。

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地址│宜蘭縣礁溪鄉信義路34巷33號

湯屋營業時間│平日週一到週四 9:00-23:00、假日週五到週日 9:00-24:00

►大地酒店

歐洲風格設計的大地酒店，無論是獨立湯屋、大眾風呂還是客房都有美人湯之稱的白磺泉，隱身在北投的寂靜之地，泡湯之餘還可以欣賞山景，彷彿隔絕了城市喧囂，非常適合都市人繁忙生活的假日好去處。而除了溫泉之外，大地酒店最有特色的就是藏書閣裡面的IG超夯網美打卡書牆啦！挑高的超大書牆有四層樓高，頭頂上的透明天窗讓陽光照亮了書牆，壯觀的令人讚嘆不已，收藏的書籍種類也十分豐富，來到這裡瞬間覺得自己充滿了文青氣質。

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地址│台北市北投區奇岩路1號

湯屋營業時間│9:00-24:00 (10月-3月24小時營業)

►三二行館 VILLA 32

三二行館俗稱「泡湯界的愛馬仕」，入口十分低調，坐擁泉瀑鳥鳴、漫天綠意的天然美景，保留了城市秘密花園的悠閒與澄靜，以私人招待所的形式經營，頂級會館的模式運作，整間會館只有五間房間，只接受事先預約，成為台灣最神秘的頂級泡湯勝地！幽靜的三二行館有著尊榮的服務，每個角落每個細節，從家俱到衛浴皆採用高級設備，加上泉水的佈置、松木的戶外庭園，簡直就像私人別墅，很適合在這邊求婚或過週年紀念日。看到這裡不禁讓人不敢想像他的價格，只能說如果你跟我一樣是個小資族，那麼來這邊慶祝過一次就可以了。

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地址│台北市北投區中山路32號

►日勝生加賀屋溫泉飯店

如果你是個哈日族，那你絕對不能錯過日勝生加賀屋！道地的日式溫泉飯店，從建築外觀到內部裝潢甚至是服務，全都充滿了日本的味道，和式榻榻米、日式造景、和服木屐該有的一項都沒少。穿著和服的管家為您送上晚餐，手勢跪姿一舉一動都遵照嚴謹的日本文化，還以為自己來到了京都溫泉飯店，想體驗道地的日本文化，不用坐飛機出國來這裡就好。

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地址│台北市北投區光明路236號

►陽明山出霧溫泉TSUWU HOT SPRING

陽明山出霧溫泉位於新北市金山區，海拔1200公尺處的陽明山容易起霧，因此名為「出霧溫泉」。出霧溫泉沿著自然河谷而建，以木頭、石材等自然元素作為建築基調，結合當地景觀特色，展現山與霧的壯麗和飄渺。建築外觀由白色與藍色玻璃帷幕組成，倒映出藍天白雲，乍看之下就像一棟樣品屋。「63度斜角」是這棟建築最獨特的地方，主要有三個意涵：溫情適切的63度鞠躬招呼、陽光經由雲霧灑下的光芒與63度角屋簷呼應、象徵美食最佳的烹調溫度-63度。

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地址│新北市金山區山城路82-3號

►舊金山總督溫泉

舊金山總督溫泉是日治時期的溫泉招待所改建的，保有日治時期的溫泉池供參觀，湯屋種類眾多包括了半露天、北海風情、情人池等等，頂樓還有室外男女裸湯，可以一邊泡溫泉一邊欣賞沿海風景。而泉質屬於海底溫泉，有淡淡的鹹味，因為水質中含有豐富的鐵質，在流入溫泉池前與空氣接觸進而氧化，產生氧化鐵的成分，使水質變色猶如黃金，因而有「黃金泉」之美稱，據說多泡這樣的黃金泉有助於生男生！

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地址│新北市金山區民生路196號

►烏來璞石麗緻溫泉會館

烏來璞石麗緻溫泉會館位於新北市烏來區，極簡、自然的設計風格，沒有過多的華麗設計，裡面卻暗藏者著極具特色的湯屋，總共有六間主題湯屋，皆為半露天形式，沒有窗戶，設有檜木柵欄包括了檜木桶、南國風情、泰雅風情等等，而最受歡迎的莫過於這可愛的鍋物湯屋，巨大的鍋盆，跳入水中瞬間覺得自己變成了一塊豬肉，牆上還有一根大湯匙，泡著泡著突然好想吃火鍋喔！

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地址│新北市烏來區新烏路五段88號

►谷關神木谷假期大飯店

行到水窮處，坐看雲起時，在山林間享受溫暖溫泉熱湯，絕對是人生的一大享受。谷關神木谷假期大飯店最讓我想一探究竟的便是那位於頂樓的檜木湯屋，諾大的空間有著兩個溫泉池，一冷一熱，溫泉泉質屬於碳酸氫鈉、泉溫大約55-60度，踏進湯屋檜木香馬上撲鼻而來，隔著玻璃窗白天可以眺望山林，夜晚則可以欣賞瑩瑩的燈火，短短1.5小時溫泉洗禮便可以放鬆身心。

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地址│台中市和平區東關路一段溫泉巷7號

►景大渡假莊園

景大渡假莊園位於台南關子嶺，擁有極具特色的泥漿溫泉，還有鐘乳石洞穴般的泉池，關仔嶺泥漿溫泉泉質為弱鹼性的碳酸氫納泉，含有豐富的礦物質與碳酸鉀離子，摻雜於水中，從地底湧出的灰黑色沙泥，因此又有「黑色溫泉、泥巴溫泉」之稱，泉溫約為「攝氏75度~80度」間，PH值介於8~9，泥漿水經過這些天然熱源加溫後水質滑膩，伴隨濃郁的硫磺礦味，泡完後皮膚有柔滑感覺，有很好的養顏美容護膚效果，俗稱天然美容聖品。除此之外，莊園內歐式建築也是一大特色，彷彿在英國泡著台灣的特色溫泉，置身國外般的渡假體驗讓人難以忘懷。

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地址│台南市白河區關子嶺56號

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