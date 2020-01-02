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就是要吃到新鮮草莓才算數！5家2019冬季限定以台灣草莓入餡的「草莓季甜點」

2020-01-02 11:52VOGUE VOGUE

每年冬天，甜點控們最期待的莫過於是會引起大家暴動的草莓季啦！今年天氣冷得早，草莓季也跟著提早推出，從上個月開始各家甜點品牌就陸續推出今年冬季主打的草莓季甜點，但V編當然要幫大家篩選一下，畢竟草莓甜點百百款，當然要吃到有新鮮草莓的甜點才是真正的草莓甜點阿！以下就來介紹5家都採用台灣自產的草莓入餡甜點吧！

Flipper's：在舒芙蕾中藏有草莓小驚喜

不論在日本還是台灣都廣受喜愛的Flipper's今年冬天與日本同步推出季節限定的「開心果綜合莓舒芙蕾鬆餅」，剛好呼應聖誕節的繽紛歡樂，將鬆餅、草莓與鮮奶油堆疊成豐富的擺盤，宛如一盤禮物盒。熱騰騰的舒芙蕾中間夾著自製草莓果醬，最上層再淋上綿密濃郁的開心果抹茶鮮奶油與富有口感的堅果碎，接著用浪漫的棉花糖蓋住，盤子邊緣擺上切塊草莓、蔓越莓與紅醋栗，為整體視覺加分，上桌時還會附上一小杯法國進口覆盆莓醬，當客人將果醬淋在棉花糖上，可以看到瞬間化開的棉花糖裡頭藏著整粒草莓與香草冰淇淋的小驚喜。因為鮮奶油與覆盆莓醬的綿密與香甜，Flipper's特別將草莓果醬調成微酸口味，綜合整體口味。

圖／VOGUE提供
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價格：NT$360

地點：台北誠品生活南西店、台中勤美誠品綠園道店

期間：12月5日－2020年1月初

活動：每天限量100份；飲品組合+NT$100即可享用可免費續壺的熱飲花草茶

https://www.facebook.com/VogueTW/videos/613063682772324/

Funsiamo：手作草莓甜點更有溫度

本身是甜點手作教室的Funsiamo今年冬天也推出5款草莓季甜點，其中V編精選了適合派對分享的「莓你不行草莓塔」與個人獨享「貝芙麗馬卡龍」。熱騰騰出爐的酥香塔皮搭配甜而不膩的法式布丁餡，最後再將一個個台灣產的鮮紅大顆草莓堆疊其中，突顯草莓的飽滿色彩，整體吃起來清新酸甜口感。馬卡龍的部分則是Funsiamo首次推出，用扇貝造型的粉色蛋白脆餅夾入混入香草與覆盆莓奶油糖霜，再用同樣台灣產的新鮮草莓點綴，很適合下午茶時光享用。

圖／VOGUE提供
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價格：莓你不行草莓塔 NT$1,280／6吋；貝芙麗馬卡龍 NT1,180／9顆

地點：台北光復門市、台北京站門市、台北時代門市、桃園市府門市

備註：若是直接購買成品，須加代做費NT$300

https://www.facebook.com/VogueTW/videos/786369098532449/

Pablo：派對必吃草莓起司塔

去年底重新回歸台灣市場的日本半熟起司塔Pablo今年冬天推出絕對會引起搶購熱潮的「草莓派對起司塔」，用經典的原味起司塔做變化，設計3層不同風味的內餡，分別是原本的起司塔內餡、綜合莓果凍與鮮奶油卡士達，最上層鋪上滿滿的台灣產新鮮草莓與藍莓，一整顆外型吸睛外，每一口都能吃到豐富的酸甜滋味。若是這樣還不滿足，Pablo另外也推出豪華版的草莓塔，6吋大小鋪上22顆新鮮草莓，適合在派對時與家人朋友分享。

圖／VOGUE提供
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價格：草莓派對起司塔 NT$698／豪華版草莓派對起司塔 NT$888

地點：台北信義新天地A8 2F、台中新光三越中港店 1F、台北站前新光三越1樓快閃店、新竹Big City B1快閃店

期間：12月1日－12月17日預購，12月18日－12月25日限定販售、取貨

https://www.facebook.com/VogueTW/videos/2589288254522982/

八月堂：熱銷回歸兩款草莓可頌

幾乎每個月都會推出期間限定新品的八月堂今年也跟風草莓季熱潮，推出過去都上市過的「繽紛草莓」與「草莓卡士達」兩款視覺可愛的散步甜食。「繽紛草莓」在酥脆可頌中夾入濃郁滑順的香草卡士達與台灣產新鮮草莓切片，再用擠花點綴，整體很有氣質；至於「草莓卡士達」則改版，將卡士達醬改成草莓口味，擠入可頌中，外層再放上一顆完整的台灣產新鮮草莓，並用象徵雪季的糖霜點綴，簡單小巧，每一口都吃得到草莓香甜滋味。

圖／VOGUE提供
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售價：繽紛草莓 NT$59／草莓卡士達 NT$69

期間：12月4日起

地點：八月堂全台門市

備註：每日14:00出爐

https://www.facebook.com/VogueTW/videos/560701624776290/

亞尼克：草莓結合濃郁卡士達醬超療癒

說到價格親民、風味實在的生乳捲，絕對就非亞尼克莫屬了，今年冬天亞尼克推出多達8款草莓季限定甜點，更嚴選大湖高山的高冷草莓，因為生長的環境日夜溫差大，使得草莓熟成較慢，讓草莓甜度更高、軟硬適中。V編也特別挑了其中2款過去曾推出過的經典人氣品項，包括「鮮採草莓生乳捲」與「歡樂鮮莓派」。生乳捲的部分則是在夾入泡芙蛋糕的經典奶油生乳捲中夾入新鮮草莓，一口吃下可以一次吃到北海道奶霜、卡士達奶油與草莓的鮮甜。至於「歡樂鮮莓派」則在派塔中夾入綿密蛋糕與草莓卡士達奶油，上層堆疊一顆顆新鮮草莓，視覺上非常吸睛可口。

圖／VOGUE提供
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圖／VOGUE提供
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價格：鮮採草莓生乳捲 NT$485；歡樂鮮莓派 NT$720／6吋、NT$145／8吋切片

地點：亞尼克全台門市

https://www.facebook.com/VogueTW/videos/651009792303600/

※BY WENDY CHEN

（完整文章請看VOGUE.com）

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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