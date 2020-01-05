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你征服了嗎？ 「台灣五嶽三尖一奇」登山人一生必挑戰

2020-01-05 11:02Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

台灣百岳是標高超過3000公尺以上，且山勢起伏明顯、具挑戰性的100座台灣山峰，而在台灣百岳中，更有「台灣五嶽三尖一奇」的說法，講得正是集合「奇、險、峻、偉」的高山，當然，也就是登山人一生必挑戰的台灣百岳囉！現在就跟著小編一起來看看「台灣五嶽三尖一奇」有哪幾座山！

台灣五嶽三尖一奇介紹

台灣五嶽三尖一奇指的是高度夠高、山勢險峻、依照此一依據從台灣百岳選出來的正是台灣五嶽：玉山、雪山、南湖大山、秀姑巒山、北大武山，台灣三尖：中央尖山、大霸尖山、達芬尖山，以及台灣一奇：奇萊南山。

台灣五嶽介紹

台灣五嶽＃1 玉山

▲台灣五嶽三尖一奇-玉山主峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣五嶽三尖一奇-玉山主峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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玉山主峰海拔高達3,952公尺，台灣玉山不只是台灣五嶽之一，更被稱為「東北亞第一高峰」。四季分明的玉山讓登山客在爬玉山的同時，能夠享受玉山登山的美景，春天杜鵑盛開瀰漫花香、夏季壯美雲海、秋季金黃夕陽、冬季雪白夢幻場景。

但最吸引人的必定是東北亞第一高峰這件事，即便路途很辛苦，但途中的玉山群峰面貌及動植物都讓人不停感到驚艷，在抵達玉山主峰頂端的當下，看到的雄偉美景與成就感，絕對會讓人有說不出口的感動，既使辛苦也會認為值得了，這就是玉山登山的魅力！

台灣五嶽＃2 雪山

▲台灣五嶽三尖一奇-雪山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣五嶽三尖一奇-雪山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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台灣五嶽第二名是海拔高3,886公尺的雪山，是台灣百岳排名中地理、生態景觀都相當豐富的高山之一，不但擁有全台面積最大的冷杉黑森林，更有在冰河時期所形成的雪山圈谷。從雪山大水池登山口出發，健行於松葉林中，南湖大山、中央尖山、芒花海等映入眼簾，通過了哭坡就會登頂雪山東峰了！夜宿三六九山莊一晚，夜晚時分仰望滿天星空，真是好不浪漫呢。

台灣五嶽＃3 秀姑巒山

秀姑巒山海拔高3,805公尺，這座山原名「馬霍拉斯山」，來自於布農語，意指「白髮蒼蒼的老人」，是由於每到冬季時分的積雪山頂，遠望就像是白髮老人般，後因行政上誤植為秀姑巒山而得名。秀姑巒山上原有大片玉山圓柏森林，但因火災燒毀後只剩白木林，成為奇觀。

台灣五嶽＃4 南湖大山

▲台灣五嶽三尖一奇-南湖大山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣五嶽三尖一奇-南湖大山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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南湖大山海拔高3,742公尺，是中央山脈北段最高峰，高度上雖不及玉山、雪山、秀姑巒山，但在山友與學者的心目中，地位幾乎一致崇高，因為南湖大山有著帝王般莊嚴神聖的尊榮的主峰，引領周遭十數個山頭，形成如天際高台般的南湖地壘。

此外，台灣五嶽南湖大山還有過去留下完整的冰河圈谷遺跡奇觀，到現在，南湖大山仍舊是台灣積雪最豐厚的地方，因這裡獨特的生態與地質，成為學術研究價值最高的高山地區，也是是登山人此生必朝聖的台灣百岳之一。

★ 帶隊嚮導：皆為專業高山嚮導，具備叢林穿越、地圖定位、紅十字會急救員或EMT1野外救護員、野外求生等專業技能。

★ 路線難易：此為專業登山路線，須有自行進行體能鍛鍊＆百岳進階登山經驗

★ 報名挑戰：南湖大山4天4夜登山行程。攻頂台灣五嶽X百岳四座

台灣五嶽＃5 北大武山

▲台灣五嶽三尖一奇-北大武山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣五嶽三尖一奇-北大武山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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位於屏東的北大武山海拔高3,092公尺，也是台灣南端唯一超過3000公尺以上的山峰，有著「南台灣屏障」之稱。此外，北大武山擁有全臺面積最大的原始林，多樣珍奇的保育物種，有著鐵杉巨木林、浪漫夕陽迷霧，還有秋冬季震撼的奔騰雲海，都是台灣五嶽北大武山登山會讓人印象深刻的回憶。

台灣三尖介紹

台灣三尖＃1 中央尖山

位於台中市和平區的中央尖山海拔高3,705公尺，為台灣三尖之首，也是泰雅族人心中不可侵犯的聖山。中央尖山南邊是險惡的崩崖，北邊則是峭壁，山區多碎石易滑、加上天氣多變，雨季可能會有中央尖溪水暴漲無法通行的狀況，是變因較多導致登山難度增加的台灣百岳之一。

台灣三尖＃2 大霸尖山

▲台灣五嶽三尖一奇-新竹大霸尖山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣五嶽三尖一奇-新竹大霸尖山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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大霸尖山位於雪山山脈，與中央尖山、達芬尖山，合稱為「台灣三尖」，山勢磅礡壯麗，有「世紀奇峰」之美譽，自古是泰雅、賽夏兩原住民族的聖山；山形突出四面懸壁，雄立在天際之間，磅礡敬畏之氣勢油然而生。每年春天可欣賞玉山杜鵑花，深秋則可見火紅的台灣馬醉木，四季皆展現迷人的風情。

台灣三尖＃3 達芬尖山

位於花蓮、南投與高雄交界的達芬尖山海拔高3,208公尺，除了是台灣三尖一之外，西北方是台灣百岳第一高峰－玉山，北方是大水窟山，南方則有雲峰、向陽山，有著層層疊疊、不可多得的群山景觀，雖一度被規劃為開發區域建設隧道，但考量到生態與保育問題遂放棄，目前隸屬於玉山國家公園管理處。

台灣一奇：奇萊山

▲台灣五嶽三尖一奇-奇萊山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣五嶽三尖一奇-奇萊山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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台灣百岳中「奇萊山」的風景宜人是眾所皆知的，但想要登高去觀賞美景需要先克服心中的不安感，加上有良好的登山訓練，畢竟奇萊山的意外事件很多，因此須做好體力及心理的完善準備。雖然路線較為困難崎嶇，但是奇萊山的雲海是美不勝收的，雲海像海浪般翻滾著，遊客可以在山巒上與無止盡的白色大海合照，宛如意境。新手想賞雲海的，也可以報名登山健行團，減少第一次的不安感。

看完了台灣五嶽三尖一奇的介紹，你是不是也想起身開始準備登山計畫了呢？開始添購裝備、做好體能訓練，跟著專業教練一起來去挑戰台灣百岳中的「台灣五嶽三尖一奇」，替登山人生的里程碑再添上一筆輝煌的紀錄吧！

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登山玉山美景

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