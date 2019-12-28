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吃大餐啦！ 美日韓系新開店美食清單 跨年聚餐沒煩惱

2019-12-28 10:00Taipei Walker

12月的尾聲就是要開啟「吃大餐模式」，好好慰勞辛苦一整年的自己， 儼然成為現代人在年終最期待的小確幸。快筆記下美式、日韓系美食新開店名單，讓聚餐成為最時髦的事啦！

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★阿豬媽아줌마韓式烤肉X火鍋吃到飽（西門店）

從日治時期開始「西門町」便是青少年潮流文化的代名詞，在此處輪番上演著老中青世代的美好青春回憶。然而作為青少年聚集地的西門町，也因應著學生族群的消費習性，逐漸朝著「高CP值」的方向發展，讓吃貨也能在此尋覓最超值的特色美食。引進韓國人氣吃到飽「兩餐」的韓國籍老闆，看準台灣人愛吃肉的特性，特別推出全新燒肉、火鍋吃到飽品牌「阿豬媽韓式烤肉」，祭出平日學生價 399元、成人439元超高CP值吃到飽，在烤盤上滋滋作響的豬五花、牛五花，搭配道地韓式烤肉醬讓肉控食指大動。並且以韓文「非常親近的阿姨」音譯為 店名，希望讓來到此處用餐的人，可以享受到在家裡的親切感，大口品嚐道地的韓式吃到飽餐點。

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【店家資訊】

地址：台北市萬華區西寧南路123號4F

電話：（02）2331-0511


★稲町家香料咖哩專門

熱愛咖哩的老饕們一定會知道，咖哩自印度發源，輾轉流傳到日本之後，也產生出歐風咖哩、湯咖哩、乾咖哩、以及香料咖哩等不同種類，在口感以及香氣上都大大不同，也都各自擁有一派粉絲群。其中源自於大阪的「香料 咖哩」近期在咖哩控之間掀起一股熱潮，以靈魂高湯、及大量香料打造的濃郁口感，是目前台灣較少見的咖哩種類。在中山區巷弄中的「稲町家香料咖哩」將 大阪超夯的香料咖哩搶先引進台灣，在咖哩中使用多種印度香料，並依不同肉品主食，使用不同的高湯作為基底，經過長時間的熬煮與熟成，打造出流動性高、充滿香料風味的咖哩。而稻町家也針對台灣人的飲食偏好調整，將香料咖哩中的肉末，更換成大塊的肉類，與蔬菜、辛香料共同盛裝於盤子中，讓人從每個角度挖食咖哩飯，都能品嚐到不同的滋味。

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【店家資訊】

地址：台北市中山區中山北路二段42巷20號

電話：（02）2562-2050


★波利斯美式窯烤披薩

近期兩大連鎖披薩店不斷推陳出新，以榴槤、臭豆腐、黑糖珍珠等超獵奇的口味，不斷在IG打卡牆上掀起一陣披薩熱潮。然而對於披薩控來說，即便吃遍各種新奇口味，心中第一名的永遠是最經典的那一款。於11／02插旗 慶城街1號的「波利斯美式窯烤披薩」，便是以最經典紐約風披薩為主打，是由韓國知名連鎖餐飲集團PAULIE'S創立的超人氣披薩店。秉持著「傳遞最道地紐約式披薩」的精神，從麵粉、番茄醬汁到窯烤披薩烤爐都是直接從美國進口，現點現做的披薩以美式薄皮的方式呈現，在高溫500-650度烤爐中將餅皮烤 至全熟，搭配各種經典美式披薩配料，不僅被具有指標性的評論網站「Big 7 Travel」指名 韓國最好吃披薩之外，更直接至駐韓美軍基地展店，是連道地美國人都激推的披薩。

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【店家資訊】

地址：台北市松山區慶城街1號4F

電話：（02）2545-8123


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湯咖哩披薩吃到飽

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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