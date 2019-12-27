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全台各地絕美夕陽！ １０大「觀夕景點」懶人包

2019-12-27 12:02FunTime旅遊比價

追尋曙光的同時，別忘了還有美好的黃昏時刻。有時候天氣晴朗或者颱風前夕的雲層，有機會能看到絕美夕陽染紅雲彩，化成一幅美麗的火燒雲景象，以下是我們為你整理出的全台各地絕美夕陽！

屏東

關山

關山。 圖／IG, peace5720
關山。 圖／IG, peace5720
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關山日落曾被CNN評為全球最美的12個夕陽景點之一，夕陽落日前的餘暉倒映著海平面，天空的色彩變化萬千，湛藍的天空搭配著夕陽瞬間被染成黃藍漸層，如此美景讓人在心中起了漣漪，久久無法忘記。除了觀景台外，沿著海岸線也有許多咖啡廳，能邊喝咖啡邊欣賞夕陽的美好。

小編說：關山觀景台需收費:全票60元，半票30元

觀景台地址：946屏東縣恆春鎮檳榔路17-1號

高雄

西子灣

西子灣。 圖／Pixabay
西子灣。 圖／Pixabay
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西子灣是高雄熱門的觀光景點，附近有駁二藝術特區可以逛逛、有旗津能吃海鮮、打狗英國領事館能喝下午茶、還能騎腳踏車進中山大學一覽西子灣美景，最重要的是有全台數一數二的絕美夕陽，不管是在夕陽西下時，配著來往船隻的景象，還是到中山大學旁的堤防欣賞落日沉入海平面，來到高雄絕對會是你難忘的回憶！

地點：西子灣捷運站

台南

井仔腳瓦盤鹽田

井仔腳瓦盤鹽田。 圖／Pixabay
井仔腳瓦盤鹽田。 圖／Pixabay
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井仔腳瓦盤鹽田是北門第一座鹽田，也是最古老的瓦盤鹽田，本來荒廢已久但為了延續曬鹽產業文化的精神，因此將鹽場復育，現在已成為台南著名觀光景點之一，在夕陽時分，太陽漸漸落入海岸線中，時常出現萬紅千紫的火燒雲景象。

地址：727台南市北門區64號

安平觀夕平台

安平觀夕平台。 圖／IG, ciaoyin1219crab
安平觀夕平台。 圖／IG, ciaoyin1219crab
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安平觀夕平台向來是非常熱門的賞夕景點，漫步在沙灘上，聽著潮起彼落的海浪聲，微風涼爽的海風搭配著夕陽染紅的海岸線，欣賞著夕陽與晚霞，感受夕陽的無限美好，看著遠處的安平燈塔閃爍的燈光，真的好浪漫！

地點：台南市安平區四草大橋南端步行約100公尺

苗栗

好望角

好望角。 圖／Flickr
好望角。 圖／Flickr
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好望角是苗栗縣後龍鎮中和里灣瓦之間的一處丘陵，有規劃好的木棧道，也有觀景台能讓遊客欣賞美麗的日落，許多風車發電機駐足在那，黃昏時刻夕陽西下時，搭配著排排站好的風車，看起來格外的療癒阿！位於西濱沿海路上，如果有經過不妨停下來走走散步一下！

地址：356苗栗縣後龍鎮(路上會有好望角指標!)

台中

高美濕地

高美濕地。 圖／IG, jianqin.li
高美濕地。 圖／IG, jianqin.li
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高美濕地位於清水大甲溪出海口南側，占地極大的潮間地區，不時可以看到螃蟹在你腳邊悠游閒晃，漲潮時濕地水面像是把天空與大地相連著，彷彿一大片落地鏡，倒映著來來往往的人群以及夕陽，真的美不勝收！

台北

象山

象山。 圖／Pixabay
象山。 圖／Pixabay
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搭捷運就能抵達的象山，是在市區裡觀賞夕陽的絕佳地點，許多外國人會來象山朝聖，不但能免費欣賞台北街景，更是欣賞夕陽及夜景的好地方，而且在象山可以一次看到夕陽以及101大樓，總之不管何時來象山看美景，你都一定不會失望的！

交通：象山捷運站2號出口，沿著指示步行約10分鐘

淡水-漁人碼頭

淡水-漁人碼頭。 圖／Pixabay
淡水-漁人碼頭。 圖／Pixabay
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淡水的夕陽聞名遐邇，許多人會在黃金海岸步道散步，到淡水老街坐在堤防邊品嘗小吃邊看淡水夕陽，漁人碼頭也是觀賞落日的好選擇，坐個船就能抵達漁人碼頭，不只有商家攤販很熱鬧，還有浪漫的情人橋，港區沿防波堤設的原木棧道，是漁人碼頭欣賞海景跟夕陽的絶佳地點！

大屯山

大屯山。 圖／Flickr
大屯山。 圖／Flickr
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如果初學者想要去爬山，第一個一定推薦給你大屯山，大屯山是個大眾化的登山路線，不但簡單易爬，更重要的是登山過程中沿路還伴隨著美景，看著金黃的太陽被層層雲彩圍繞，落入群山山巒之中，便一抹爬山的疲倦了！

地點：台北市北投區，各個登山口位置請點官網

綠島

小長城步道

小長城步道。 圖／FunTime
小長城步道。 圖／FunTime
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大家想到綠島日落第一個一定是白沙灣，白沙灣能欣賞到整顆夕陽消失於海平線，很是美麗！但偷偷告訴你們，小長城也是一個觀賞日落不錯的地方喔！許多人會到小長城步道欣賞日出，太陽緩慢從海岸線升起是如此壯觀，在小長城除了能爬上觀景台欣賞整片延綿不絕的步道，還能看到太陽沒入山巒之中。

台灣不只有絕美日出，更有壯麗的日落，夕陽的無限美好讓人不禁想停下腳步，放空靜靜的欣賞，看著金黃的夕陽落入疊疊山巒，或者落入一望無際的海平面，讓人感受到無比的放鬆以及療癒阿！

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淡水步道美景

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