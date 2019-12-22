暖冬旅遊這樣玩！ 台灣南部景點推薦玩法10選

眼看2019年只剩下兩個禮拜，你還有沒休完的假、還有想去的地方嗎？趁著週末，來去暖暖的台灣南部找尋陽光吧！小編一次整理了台南、高雄、屏東上山下海的玩法，趕快把握住2019年最後的冬天，玩好玩滿吧！

台灣暖冬旅遊這樣玩：台南

台灣暖冬旅遊推薦玩法＃1

台南漁光島SUP

▲台灣暖冬旅遊推薦玩法-台南漁光島SUP。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

有著浪漫名字的漁光島，是位於台南安平西南海岸旁的一個小島，也就是清朝時期的三鯤鯓地區，漁民們在這裡進行捕魚活動、短暫休憩，後來才漸漸開始在這裡定居、養蚵，這些夜晚的漁業的燈光慢慢將一個荒廢的小島，點綴成了我們所知道的「漁光島」。

因為瀉湖與沙洲的地形，讓這裡的水面特別平靜，非常適合SUP新手前來入門嘗試，在海面上欣賞夕陽與回望漁光島海灘。玩完SUP之後，也可以到漁光島上的木麻黃林走走，感受台南的多元風貌。

台灣暖冬旅遊推薦玩法＃2

頂頭額沙洲

▲台灣暖冬旅遊推薦玩法-台南頂頭額沙洲。（圖／Ya Zi Li） 分享 facebook

頂頭額沙洲位於台南七股區，是由於河川沖積的沙洲所推積而成的自然景點，又被稱為是「台版撒哈拉沙漠」，穿過隱密的小徑後，豁然開朗的是大片無邊無際的沙漠，無論是搭配藍天白雲，或是夕陽西下的金黃餘暉，都是必拍打卡的畫面呀！

台灣暖冬旅遊推薦玩法＃3

台南奇美博物館實境遊戲包《穹頂計畫》

▲台灣暖冬旅遊推薦玩法-台南奇美博物館實境遊戲。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果你自認不是戶外咖，喜歡走文青路線待在室內的話，不妨可以到台南奇美博物館走走，參觀與欣賞豐富多元的收藏、拍拍美照之外，還能玩實境遊戲《穹頂計畫》，和三五好友一起燒腦！

▲台灣暖冬旅遊推薦玩法-台南奇美博物館實境遊戲。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

▲台灣暖冬旅遊推薦玩法-台南奇美博物館實境遊戲。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

《穹頂計畫》是奇美博物館首款實境解謎遊戲包，館內七大主題廳內的藝術珍品，都將成為線索，你和夥伴將扮演寶藏獵人團「六奇士」，穿梭於各展廳間，利用手機、道具和展品互相搭配，究竟你能不能解開謎題呢？

台灣暖冬旅遊這樣玩：高雄

台灣暖冬旅遊推薦玩法＃4

高雄眷村實境解謎遊戲《風聲諜影》

▲台灣暖冬旅遊推薦玩法-高雄風聲諜影。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

說到眷村，你會想到什麼？如果你想深入台灣眷村文化的話，不妨可以到「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區(明德新村)」走走，這裡不只有充滿歷史味道的古建築，更有結合戶外實境解謎遊戲的玩法，讓你看得到、摸得到，還玩得到！

▲台灣暖冬旅遊推薦玩法-高雄風聲諜影。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

進入眷村文化園區後，透過尋找間諜的故事劇情，並搭配遊戲包內所提供的道具線索，經過一系列的推理解謎體驗，挖掘出間諜難以說出口的真相，破解那些不能說的秘密，就能完成任務！而且這款戶外實境解謎遊戲，不需要事前預約，只要購買遊戲道具包，搭配可以行動上網的手機，就可以玩囉！

台灣暖冬旅遊這樣玩：屏東

台灣暖冬旅遊推薦玩法＃5

小琉球環島

▲台灣暖冬旅遊推薦玩法-小琉球浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

▲台灣暖冬旅遊推薦玩法-夕陽巡航。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

小琉球是台灣唯一的珊瑚礁離島，除了騎車環島欣賞島上的自然景觀，在小琉球浮潛、戲水更是一項小琉球自由行必玩。只要跟從專業的教練指示，就能游入海裡看見藍藍的海水和五顏六色的珊瑚礁，還有機會可以遇到野生的海龜們一起遨遊大海！

若是想要靜靜觀賞海洋景色與小琉球之美，「夕陽巡航」是一個很棒的選擇。在夕陽西下時分，藍天與大海被夕陽染的橘粉，特別浪漫！一天僅有一班的夕陽巡航讓人愜意的吹著徐徐微風，搭配微醺調酒，在海上享受這安靜迷人的小琉球夕陽。

台灣暖冬旅遊推薦玩法＃6

屏東阿朗壹古道健行

▲台灣暖冬旅遊推薦玩法-阿朗壹古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

阿朗壹古道位於台東縣達仁鄉南田村至屏東縣牡丹鄉旭海村之間，是台灣僅存沒有公路經過的原始海岸線，全長8.4公里，沿途生態豐富，景觀開闊。

阿朗壹古道里程不算太長，但中間那段陡上觀音鼻，弱勢平常沒有運動的人，走起來還是稍嫌辛苦，建議出發前還是要鍛鍊一下體能喔！在步道尾端結束時來走到旭海安檢所，可以看到牆上大大的讚字和挑戰成功字樣，象徵已經完成了全段的挑戰，相當有趣。

台灣暖冬旅遊推薦玩法＃7

墾丁後壁湖潛水體驗

▲台灣暖冬旅遊推薦玩法-墾丁潛水體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

暖冬到南部最適合的玩法，絕對非玩水潛水莫屬啦！來到墾丁後壁湖潛水體驗，只要穿上水肺潛水專業裝備，就能輕鬆探索墾丁後壁湖熱帶海底世界，欣賞墾丁後壁湖美麗珊瑚礁和群聚的各種多彩的熱帶魚！

就算你是潛水新手也不用害怕，除了有專業教練一對二帶領下水，教練會從潛水裝備介紹、洋流解說、岸潛海底注意事項，一步步詳細說明，讓你穿梭墾丁後壁湖可愛珊瑚礁和魚群中，更能收穫滿滿的熱帶海洋生態知識。

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