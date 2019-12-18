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聖誕節約會告白好地方，全台10大浪漫系餐廳！

2019-12-18 09:03ReadyGo出發前

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Alice@ReadyGo

首圖：jiajie_j

眼看2019就要過完，聖誕節、情人節成雙成對的節日就要來臨，不想讓聖誕節變成剩單節，要脫單就得多花點心機跟巧思，這次ReadyGo幫大家精選全台10間最適合告白的餐廳，在環境美、氣氛佳的神助攻下，鼓起勇氣告白，脫單成功，立馬拍下情侶照打卡「穩定交往中」。文中還附上告白攻略，讓你脫單不求人！

龍座咖啡

圖/IG@tiffany.1103
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龍座咖啡有宜蘭版「雙心石滬」的稱號，池畔中間除了有水上木棧步道外，兩側還有用石頭堆疊出「雙心石滬」圖案、「I love you」的排列字樣，站在湖畔中央的觀景台看，可見整棟建築物，建築物倒映水中，給人種水上房屋的氣息。

圖/IG@alex_a.ni
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龍座咖啡從2F景觀區眺望出去可遠眺無邊際的宜蘭冬山景色，以及正前方的龜山島，天氣好的時候，整個池子因陽光灑落而發亮，宛如一面鏡子般，反射天空之美，比陰天多了種美感。

圖/IG@jiajie_j
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小Tip讓你告白不失敗：告白的時候都會很擔心對方說：「我們當朋友就好」這樣的話吧！如果不想和對方只做普通朋友，在告白前，你就要緊緊牽起她的手，把你的心意傳遞給她。注意：對方如果不反感你的碰觸，才可以牽起他的手，不然可是有機會被告性騷擾！

地址：宜蘭縣冬山鄉舊寮路73巷33號

營業時間：AM 11:00~PM 9:00(目前每週二、三公休)

粉絲專頁：龍座咖啡、輕食、下午茶

MOCKTINI 概念調飲餐館

圖/IG@jojo1003.tw
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Mocktini 仿製馬丁尼雞尾酒的調製概念，但不使用酒精，融合咖啡、花草、蔬果等元素，調製出多樣化的無酒精雞尾酒創作輕飲品。如果你的女孩是網美系，喜歡餐酒館的氛圍，但不喜歡酒精的味道，帶她來這準沒錯！白天，充滿咖啡香氣和美味的輕食料理，入夜，店內轉換成與三五好友小聚的氣氛酒吧，搭配心情的燈光變化和音樂，這裡的節奏，隨著每一位客人的訴求而擺動著。最重要的是，這邊還可以包場，幫你為告白做好萬全的準備！

圖/IG@lunac_hawaii
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小Tip讓你告白不失敗：和她約會一整天，度過了只屬於你們兩個的愉快時光。進入約會尾聲時，表現出捨不得和她分開，並順勢告白的話，想必她會招架不住。

地址：台北市大安區敦化南路二段152-1號

營業時間：週二~周日11:30~22:00 /周五、周六至12:00/周一公休

粉絲專頁：Mocktini 概念調飲餐館

YEN BAR

圖/IG@m_chelle.c
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想要讓心愛的她有個充滿時尚氛圍的告白體驗，就來台北W飯店紫艷酒吧！以浪漫紫、時尚紅與現代金屬色調為設計調性，不僅可以俯瞰台北地區夜晚燈火闌珊的城市美景，還能享受與時尚摩登的台北101最近的距離。

圖/IG@cykaykho
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酒吧牆面以挑逗視覺、充滿代表性的「眨眨眼」裝置藝術，以及色彩繽獨特的漸層雞尾酒，皆讓「友達以上，戀人未滿」的你們，在朦朧的燈光、浪漫的氛圍中，將逐漸升溫的夜晚化做永恆美好的告白回憶。

圖/IG@lunac_hawaii
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小Tip讓你告白不失敗：女生都很喜歡浪漫的氛圍，如果你很有把握告白成功，荷包也夠深的話，不妨到YEN Bar來場浪漫的約會，留下超羅曼蒂克的回憶~

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號Hotel 頂樓31樓

官網：YEN Bar

營業時間：11：00 ～ 01：00

INGE’S BAR & GRILL

圖/IG@casey0816
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INGE’S Bar & Grill從20樓高空270度飽覽台北101、松山機場飛機起降、圓山飯店及基隆河畔絕美景致，結合炭火燒烤、煙燻廚藝及精湛酒吧，獻上絕無僅有的餐酒體驗。在微醺放鬆的夜晚，一邊浸享在落日餘暉的黃昏景色，同時小酌與另一伴談天說地，享盡城市繁華落幕後的樣貌。

圖/IG@_maggie_chang
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小Tip讓你告白不失敗：在這麼燈光美、氣氛佳的地方，大方點直接和心儀的另一伴說：「我喜歡你，謝謝你帶給我這種感覺，要是我們共度的時光能再更多的話，我就更幸福了。」

地址：台北市中山區樂群二路199號20樓

官網：INGE’S Bar & Grill

營業時間：17：00 ～ 01：00/周六、周日加碼11:00~15:00

THE TOP屋頂上

圖/IG@stellybean
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遠離熙熙攘攘的城市，拋開煩惱，來場陽明山的浪漫約會。山風拂來，萬家燈火融合葉片沙沙的聲音，使台北的夜晚不再只是車水馬龍。The Top屋頂上坐擁地理優勢，俯瞰整個大台北市，鑲了鑽的迷人台北夜景，在眼前閃閃發光，享用浪漫的燭光晚餐，伴隨耳邊的輕柔音樂，氣氛相當浪漫唯美。

圖/IG@aki_chu
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圖/IG@hochingshi
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小Tip讓你告白不失敗：在這麼浪漫的地方，看著她的眼睛對她說：「看著微笑的你，突然發現，天上的星星都不再耀眼，我真是世界上最幸福的人！」

地址：台北市士林區凱旋路61巷4弄33號

官網：The Top屋頂上

營業時間：17：00 ～ 03：00/周六、周日加碼12點開始營業

夏季三角景觀咖啡廳

圖/IG@bear_0217
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位在新竹賞夜景浪漫去處─「夏季三角景觀咖啡廳」，寬闊的大片草地，結合白色系水上教堂、HONEY等浪漫字樣，還可以觀賞新竹市景、夕陽及璀璨的夜景，是新竹最新的約會勝地。

圖/IG@sueleia007
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圖/IG@bear_0217
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純白的雕花結構與藍色的池水，輝映成唯美的畫面；水中倒映著夕陽金黃的光暈，寬闊的草坪、遠方的璀璨燈火，再配上一處處亮眼唯美的造景，讓人沉浸在這片夏夜中的絢爛光景裡。

圖/IG@bear_0217
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小Tip讓你告白不失敗：如果你欣賞的另一伴是搞笑系，不喜歡太過正式的告白，不妨在這個帶點情趣的氛圍裡對他說：你是風兒我是沙，你是牙膏我是刷，你是哈密我是瓜，你不愛我我自殺。

【自殺警語】給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

RG小叮嚀：告白失敗不是世界末日，不要放棄人生希望嘿！

地址：新竹縣湖口鄉長安路361巷

官網：夏季三角景觀咖啡廳

營業時間：17：00 ～ 02：00/周六、周日11:30開始營業

星月天空景觀餐廳

圖/IG@yushuuuuu
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星月天空是位在八卦山山脈最高處的景觀餐廳，因此擁有眺望南投的無敵夜景與可愛的動物園區，漫步其中感受在山丘的緩慢幸福，彷彿世外桃源。這裡白天可以逛園區玩設施餵小魚，入夜後欣賞美麗燈海，很適合一整天的約會行程，為夜晚的告白做準備呢！

圖/IG@weichen_chao
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小Tip讓你告白不失敗：挑個獨處的時間，最好是肩並肩坐在一起。當你碰到對方肩膀時，會瞬間心跳加快，這時直視他的眼睛，向他告白吧。

地址：南投縣南投市猴探井街146巷200號

官網：南投星月天空夜景景觀餐廳

營業時間：17：00 ～ 23：55/周六、周日11點開始營業

N23.5 LOUNGE高空酒吧

圖/IG@weiwwweiii
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覺得感情升溫到某種程度，卻一直沒有下一步的進展嗎？女孩們不要害怕，找他來場泳池約會吧！在這裡不但可以展現你曼妙的身材、和他在水中嬉戲讓感情迅速增溫，還可以欣賞無邊際的嘉義市區夜景，同時還可以測試一下你喜歡的另一伴，是不是一個貼心的好情人，在你上來泳池的那刻會不會拿條浴巾不讓你吹風著涼了~

圖/IG@_karenchen
圖/IG@_karenchen
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小Tip讓你告白不失敗：大家都說：「男追女隔層山，女追男隔層紗！」所以鼓起用氣大方的告訴他：「我喜歡你，你願意做我男朋友嗎？」說不定你的直率會讓男性覺得你很可愛唷。

P.S.如果不接受的話，還可以報復性地把對方推下泳池(威~開玩笑的啦！)告白不成，RG推薦大家放寬心胸，還是可以當朋友，說不定有二次告白的機會唷！

地址：嘉義市東區忠孝路516號

官網：N23.5 Lounge高空酒吧

營業時間：18:00~02:00

PIER NO.1酒吧

圖/IG@wei_00921
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【Pier No. 1高空酒吧】靠近熱鬧的新崛江商圈，視野遼闊，能俯瞰高雄熱鬧城市之美，夜間的高雄市區星光璀璨，還看得到85大樓呢！除了小酌外，頂層建築的視覺也是亮點。是欣賞日落及市區夜景的好地方，建議可以傍晚前來，同時欣賞日夜景致，替夜晚的告白鋪陳浪漫的花絮。

圖/IG@10×27
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圖/IG@vanessachao__
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小Tip讓你告白不失敗：靠近她、看著她的眼睛，對她說：「我能解鎖你的IPHONE，因為我眼裡滿滿的都是你。」

地址：高雄市新興區中山一路4號

官網：Pier No.1酒吧

營業時間：18：00 ～00：00/周四、周五加碼至2:00

SAUGA鯊加碼頭餐廳

圖/IG@elena_0921
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Sauga鯊加碼頭餐廳是間用貨櫃屋搭建而成的兩層樓建築，裝潢採用工業風設計讓鯊加碼頭餐廳充滿特色，有室內及露天用餐區，最重要的是，二樓的座位不僅可以看夕陽晚霞、欣賞港灣風貌，座位還超有質感，也是IG上熱門的打卡餐廳。

圖/IG@dylor____610
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小Tip讓你告白不失敗：在這個充滿度假風的餐酒館內，卸下對方的心防，在她耳邊輕輕地說：「我真的很花心，喜歡每一種妳。」

地址：高雄市前鎮區成功二路39-2號

粉絲專頁：Sauga鯊加碼頭餐廳

營業時間：17：00 ～ 02：00

延伸閱讀>>【全台懶人包】2020你適合去哪玩？12星座旅遊勝地大公開

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