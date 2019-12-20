秋天限定落羽松！免出國也能感受異國風情 北部橘紅漸層色落羽松景點輯

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編輯：baibai＠ReadyGo、Shelly@ReadyGo

首圖：hsuanheng.1216、_hannalinooo、stanley_pic

隨著季節的更替，大地一一換上新裝，落雨松也是，色彩的變化令人療愈，有一大片宛如森林的落羽松，也有高大矗立兩旁的大道，走入落雨松場景，猶如走入幽謐的仙境。落羽松主要在秋冬時由綠轉紅，尤其到了年末、當整片的落羽松林與陽光交織形成的美景映入眼簾，那份感動真的是無法用言語形容的！

｜台北 · 故宮原住民公園

隱藏在台北市區的落羽松秘境，原住民文化主題公園位在士林區的故宮旁，寬廣的綠油油大草坪，很適合找棵樹下歇息、野餐，整個園區占地不小，公園深處還有一座小湖，而一顆顆橘紅色的落羽松就圍繞在湖畔，倒映在水中的景色更是優美，不只視覺上的享受，心靈也受到了療癒。

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地址：台北市士林區至善路二段264號

｜桃園八德 · 落羽松

與一般的針葉樹不同，落羽松的針葉會隨著季節入冬而由綠轉紅，最後如羽毛般飄落，將近3公頃的八德落羽松森林染上瑰麗的漸層色彩，橙黃、艷紅、藍天白雲與潺潺溪水，總吸引成千上萬的網帥網美們想搶先目睹這片如印象派畫作的詩意風景，不過八德落羽松屬私人土地，未開放時間不要擅自闖入哦！

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地址：桃園市八德區浮筧16鄰1號

｜新竹北埔六塘 · 落羽松

六塘之所以叫做六塘是因為附近有六個灌漑用池塘因而得名，而六塘最佳的拍照位置就是那沿著水池的落羽松，也是在IG上爆紅的打卡景點，站在池塘邊的另一側拍過去，搭配陽光照射，水中倒影讓人誤以為來到了小歐洲，逛完北埔老街，可以順道過來散散步。

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地址：新竹縣北埔鄉上大湖村5鄰62號

｜苗栗三灣 · 落羽松

苗栗三灣落羽松為私人土地，是苗栗南庄蘇維拉莊園的附設景點。喜歡水的落羽松，種植在水裡會生長得比在陸上還要來的漂亮，也是台灣少數種在水裡的落羽松，難得的景色也難怪吸引人潮前來拍照打卡，聽說今年蘇維拉莊園的老闆更加碼種植了紫馬纓丹等花木，並設置景觀台，提供觀賞的新視角及趣味。

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地址：苗栗三灣台3線101公里旁的小步道

(Google導航可以設定成：7-ELEVEN 田野門市，苗栗縣南庄鄉員林村下員林2鄰68-10號)

｜苗栗南庄 · 雲水渡假森林

雲水的落羽松依著池畔而生，燦爛的火紅中帶著些微的黃綠，漸層的搭配伴著湖水的倒影，映入眼簾的美景如同畫作一般，秘境正如其名。除了唯美的落羽松，園區裡擁有廣大的綠地，看著那片翠綠，內心會湧出一股想盡情奔跑的衝動。被群山簇擁著的南庄雲水度假森林擁有最美的自然青山美景，園區將這優勢加以利用，甚至結合打卡元素，你可以在園區裡發現各種可愛的裝置藝術蹤影，甚至還可以在園區發現一處小瑞士呢。

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地址：苗栗縣南庄鄉南江村東江31-3號

｜台中廣福花海· 中科落羽松

中科落羽松是每年秋冬賞景的夯地，可以同時拍攝水陸兩種不同的景色，園區還貼心的設置了水上木棧道方便大家拍照，散落一地的落羽松就好像舖上了紅毯，穿梭在整齊排列的落羽松之中，藍天白雲加上光影，唯美的景色彷彿置身國外。

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地址：台中市西屯區廣福路205巷內

｜台中泰安小學 · 泰安落羽松

落羽松的紅是我最愛的紅色，散發出秋冬的氣息。來到泰安落雨松森林，每個地方所感受的意境都不同，光的照射下，落雨松也會呈現不同的美！隨著天氣的變化，落羽松由綠轉紅，最吸引我的便是那兩種顏色交錯的美景，猶如世外桃源仙境。

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地址：:台中市后里區安眉路26-9號

｜台中霧峰 · 落羽松

台中霧峰落羽松隱身於一片稻田間，彷彿北國風情畫、冬季戀歌的浪漫場景，原本是座秘境霧峰落羽松，從綠意盎然，到火紅的熱情，最後來到了凋零的蕭瑟，各具獨特的魅力，後來經過媒體報導，吸引人潮前往朝聖，成為了眾所皆知的落羽松打卡景點。

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地址：台中市霧峰區北岸路22號

｜宜蘭蜊埤湖 · 落羽松

宜蘭員山鄉有座美麗的世外桃源 ─ 蜊埤湖，源於雪山山脈的小河流匯集而成，因湖面形狀像是蛤蜊而命名。映入眼簾的是群山環繞的蜊埤湖，連綿的山巒及青綠色的草坪，中間夾著一排橘黃色的落羽松，陽光灑落在平靜的湖面上，鏡中的落羽松讓人沉浸在這迷人的風景。

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地點：宜蘭縣員山鄉蜊埤路

提醒大家落羽松的季節大概為12月中到1月底唷！但會因為氣候不同而有所影響，有些地方的落羽松已悄悄轉紅，各位去之前可以先查查資料才不會撲空。感謝大自然孕育出這麼漂亮的美景，這裡也有許多的園區是屬於私人土地，不管是在哪裡的落羽松，都希望大家可以發揮公德心，不留下垃圾才能帶走美美的回憶與照片唷～

延伸閱讀>>【 苗栗景點｜南庄 】南庄雲水度假森林 全台10大落羽松秘境之一

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