實境解謎遊戲×團隊合作大挑戰！　戶外實境遊戲體驗５選

你喜歡玩推理或實境遊戲嗎？近年來無論是韓綜或是台灣都非常流行實境遊戲，週末揪個三五好友一起去燒燒腦、吵吵架，促進一下大腦與身體的血液循環，尤其現在除了室內實境遊戲，更有結合在地景點與故事的戶外實境解謎遊戲，一起來看看吧！

戶外實境解謎遊戲推薦

戶外實境解謎遊戲推薦＃1

桃園 大溪老街時空記憶

▲戶外實境解謎遊戲-大溪老街實境遊戲。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

這款大溪老街的戶外實境遊戲闖關內容結合了巷弄間的故事與特有地景，玩家需利用大溪老街實地景物，以步行方式前往搜索，結合戶外實境遊戲包中的地圖與道具，進行推理找出真相，不只有解謎的快感，更能透過遊戲認識在地故事。

▲戶外實境解謎遊戲-大溪老街實境遊戲。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

把大溪老街當成遊樂場，來趟冒險之旅吧！穿梭於巴洛克時巴洛克風格的建築物、古老巷弄中，三五好友一起解出重重謎題，一定會讓你感覺就像掉進了時空黑道，玩到都忘記時間！

戶外實境解謎遊戲推薦＃2

嘉義 甜蜜怪獸大進擊

▲戶外實境解謎遊戲-嘉義甜蜜怪獸大進擊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

戶外實境遊戲除了結合景點、建築之外，在解謎的過程中探索在地文化之外，甚至還能邊玩邊吃！這款《甜蜜怪獸大進擊》與嘉義31家人氣美食甜點店合作，開啟遊戲包後，每過一關就會得到提示跟收服一隻甜蜜怪獸，再透過手機GPS定位功能尋找藏在嘉義市巷弄內的美食咖啡、甜點、茶店，考驗玩家觀察力及邏輯推理能力，找尋八隻怪獸偷吃的真相，是不是超有趣的？

戶外實境解謎遊戲推薦＃3

台南 惡靈巴士實境遊戲

▲戶外實境解謎遊戲-台南惡靈巴士。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

戶外實境解謎遊戲除了燒腦之外，也有多種不同的遊戲風格，如果喜歡挑戰驚悚風的話，不妨可以挑戰看看「台南惡靈巴士」！相傳在台南後火車站，每到傍晚六點半都會有台惡靈巴士在這裡載客，搭上巴士，跟著惡靈司機去尋訪亡靈，傾聽他們的故事，你能在時辰到達前平撫亡靈們的冤屈嗎？

戶外實境解謎遊戲推薦＃4

台南 國姓爺寶藏

▲戶外實境解謎遊戲-國姓爺尋寶遊戲。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

穿上清兵服裝，整條安平老街就是你體驗實境解謎的遊樂場，穿越時空的你，必須與清朝官員合作才能返回原來的時空，線索就隱藏在安平老街的巷弄裡，你能在有限的時間內成功打開寶藏嗎？

在「國姓爺的寶藏」中，玩家將分組進行競賽，這不只是一場體力與腦力的考驗，更需要發揮團隊合作精神，解開關於寶藏的謎題線索完成任務，在戶外實境解謎遊戲的過程中，還能一邊欣賞古早聚落之美，以及認識在地的歷史文化，不僅好玩又頗具知性深度！

戶外實境解謎遊戲推薦＃5

高雄 風聲諜影

▲戶外實境解謎遊戲-高雄風聲諜影。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

▲戶外實境解謎遊戲-高雄風聲諜影。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

說到眷村，你會想到什麼？如果你想深入台灣眷村文化的話，不妨可以到「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區(明德新村)」走走，這裡不只有充滿歷史味道的古建築，更有結合戶外實境解謎遊戲的玩法，讓你看得到、摸得到，還玩得到！

進入眷村文化園區後，透過尋找間諜的故事劇情，並搭配遊戲包內所提供的道具線索，經過一系列的推理解謎體驗，挖掘出間諜難以說出口的真相，破解那些不能說的秘密，就能完成任務！而且這款戶外實境解謎遊戲，不需要事前預約，只要購買遊戲道具包，搭配可以行動上網的手機，就可以玩囉！

看完以上5選戶外實境解謎遊戲的推薦，你是不是也有點心動了呢？找個週末和三五好友一起規劃一下，來趟燒腦又深度的在地旅行吧！

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