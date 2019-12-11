秋冬美景怎麼拍？7招美拍技巧大公開 ft.落羽松 薰衣草 聖誕紅
圖文/IG@stanley_pic
這次我們去苗栗的兩個景點，分別是南庄雲水度假森林及花露農場，前者以落羽松最具特色，後者最有名的是夏季繡球花及冬季聖誕紅，近期還有超浪漫的紫色薰衣草花海，等著大家來，快拿起你的手機和相機，呼叫你的另一半和、朋友及閨蜜們，準備出發！
7招美拍技巧大公開：
#1利用水面倒影
TIPS ：落羽松延著池畔生長
可以善加利用水面的倒影，還有落羽松的枝葉當前景，可以有效避開人群喔！
#2利用飄逸的紗裙
TIPS ： 想要拍出紗裙在空中飄逸的感覺
讓畫面增添空氣流動的感覺，感受更貼近真實，可以利用架腳＋連拍的方式，把瞬間的美感以及人物的表情一起記錄起來。
#3 FOLLOW ME 系列
TIPS ：當另一半素顏時，莫須慌張
趕緊用這招解決問題吧！建議用外接式廣角鏡，夾在鏡頭前方，取景的視野會更寬廣唷！
#4 利用花卉填滿畫面下方的空缺
TIPS ：拍攝花海時，建議用花卉當作
前景，填補空空的走道與地面
#5尋找光影的角度
TIPS ：讓光線以斜射的角度進入畫面
營造度假的氛圍感
#6 斜的方向拍攝薰衣草花海
TIPS ：這個視角需要拿捏一下！
*角度太低： 無法拍出一排排延伸開來的花海
*角度太高： 拍到深色的土壤
#7 利用薰衣草點綴畫面
TIPS ：利用後方的大樹與前景的薰衣草構圖，使得畫面左右對稱且和諧，有突顯人物，虛化背景的效果喔！
相機：建議用大光圈
手機：建議用人像模式
謝謝有這個機會與大家分享美照教學，也感謝大家耐心看完，未來也會陸續分享台灣各地的幾種拍法 ，記住幾個步驟，你就可以與另一半、朋友踏上旅途的同時，留下屬於你們獨特的回憶。
南庄雲水度假森林
地址：353苗栗縣南庄鄉3鄰東江31-3號
開放時間：每天0900-2200
花露農場
地址： 369苗栗縣卓蘭鎮西坪43-3號
開放時間：每天0900-1700 、週三休息
文章來源：IG @stanley_pic
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