秋冬美景怎麼拍？7招美拍技巧大公開 ft.落羽松 薰衣草 聖誕紅

圖文/IG@stanley_pic

這次我們去苗栗的兩個景點，分別是南庄雲水度假森林及花露農場，前者以落羽松最具特色，後者最有名的是夏季繡球花及冬季聖誕紅，近期還有超浪漫的紫色薰衣草花海，等著大家來，快拿起你的手機和相機，呼叫你的另一半和、朋友及閨蜜們，準備出發！

7招美拍技巧大公開：

#1利用水面倒影

TIPS ：落羽松延著池畔生長

可以善加利用水面的倒影，還有落羽松的枝葉當前景，可以有效避開人群喔！

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#2利用飄逸的紗裙

TIPS ： 想要拍出紗裙在空中飄逸的感覺

讓畫面增添空氣流動的感覺，感受更貼近真實，可以利用架腳＋連拍的方式，把瞬間的美感以及人物的表情一起記錄起來。

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#3 FOLLOW ME 系列

TIPS ：當另一半素顏時，莫須慌張

趕緊用這招解決問題吧！建議用外接式廣角鏡，夾在鏡頭前方，取景的視野會更寬廣唷！

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#4 利用花卉填滿畫面下方的空缺

TIPS ：拍攝花海時，建議用花卉當作

前景，填補空空的走道與地面

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#5尋找光影的角度

TIPS ：讓光線以斜射的角度進入畫面

營造度假的氛圍感

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#6 斜的方向拍攝薰衣草花海

TIPS ：這個視角需要拿捏一下！

*角度太低： 無法拍出一排排延伸開來的花海

*角度太高： 拍到深色的土壤

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#7 利用薰衣草點綴畫面

TIPS ：利用後方的大樹與前景的薰衣草構圖，使得畫面左右對稱且和諧，有突顯人物，虛化背景的效果喔！

相機：建議用大光圈

手機：建議用人像模式

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謝謝有這個機會與大家分享美照教學，也感謝大家耐心看完，未來也會陸續分享台灣各地的幾種拍法 ，記住幾個步驟，你就可以與另一半、朋友踏上旅途的同時，留下屬於你們獨特的回憶。

南庄雲水度假森林

地址：353苗栗縣南庄鄉3鄰東江31-3號

開放時間：每天0900-2200

花露農場

地址： 369苗栗縣卓蘭鎮西坪43-3號

開放時間：每天0900-1700 、週三休息

文章來源：IG @stanley_pic

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