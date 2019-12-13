聖誕跨年住宿Top12　看101煙火不用人擠人！

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12月是許多人心中最愛的一個月份，除了是個追樹的季節外，也是個和三五好友們相聚狂歡的好日子，而每年除了找好聖誕節、跨年最佳景點之外，找個便宜又高CP值的住宿地點歡度跨年，更是不可缺少的行程之一。ReadyGo今天推薦大台北地區聖誕、跨年最佳住宿首選，讓你不再錯過台北101 煙火的倒數時刻！

捷運大安站

台北馥敦飯店復南館

跨年想親眼目睹101煙火綻放的震撼，卻不想被困在人群當中，就選擇這裡吧！台北馥敦復南館位於復興南路與信義路口，捷運大安站旁，只需要5分鐘的時間就可以直達信義101商圈。跨年時，因為街道封閉的緣故，徒步到信義路口就可以欣賞到101絢爛的景色，是不是很方便呢？

(圖片來源：台北馥敦飯店復南館官網) 分享 facebook

台北馥敦飯店復南館，雅緻的建築融合科技與人性的內部設施，完美堆砌出細膩優雅的時尚文旅風格；極致簡約的流行元素，創造出極富隱密的舒適個人空間；包浩斯風格畫作及經典的安逸氛圍中，帶給旅客連連的驚喜與感動。

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地址│台北市大安區復興南路二段41號

台北美侖大飯店

每一次在信義區跨年看完煙火，最頭痛的就是該怎麼回家了，連要擠出去都很困難，因此若不想人擠人，就來台北美侖飯店住一晚！從窗外就可以遠眺101大樓是台北美侖最大的賣點，白天居高臨下欣賞大台北地區的街景面貌，或是到信義金融商圈感受聖誕歡樂的氣息，到了晚上煙火壓軸登場，就回到房裡的2人世界，欣賞一場絢爛的煙火吧！

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台北美侖飯店以香檳色流線外觀搭配優雅玻璃帷幕和戶外植栽造景，建構現代時尚飯店建築特色。典雅溫馨為其風格主軸，搭配青楓、原石、草綠展現自然的浪漫品味，展現城市中最寧靜自在的飯店空間，彷彿都市中的森林堡壘，遠離城市車水馬龍喧囂。

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地址│台北市大安區復興南路一段317號

台北司旅CHEZ NOUS

位於師大附中旁的Chez Nou司旅，就像是靜巷裡的一棟私人豪宅，有著居家的慵懶愜意，也有著大飯店的低調奢華與便利。Chez Nous在法文裡代表「歡迎來到我的家」。飯店內部裝潢採用新式工業風，房間裡用了金色調搭配木質感的傢俱，灰白色的牆面給人種穩重的感覺，最特別的是鐵籠衣櫃的設計著實令人難忘。

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地址│台北市大安區信義路三段147巷18號

捷運忠孝復興站

台北101艾美琪

Amici 是義大利文「朋友」的意思，一聲Amici，也代表熱情問候，歡迎世界各地來台灣自由旅行的朋友。101艾美琪旅店位於繁華的台北東區忠孝復興站旁，位在公園周邊，有種鬧中取靜的效果，雖然為背包客旅店，但不僅提供套房服務，另外還有提供六星級的背包客床位，像是獨立的衛浴設備以及免治馬桶，都是一般背包客旅店少見的配置。

(圖片來源：台北101艾美琪官網) 分享 facebook

背包客在101艾美琪擁有自由的空間、享受動手烹飪的簡單悠閒，與各方好友在這裡交換旅行故事，拼貼獨一無二的回憶。商務客房，則坐擁私密寧靜空間，從不同空間位置往外俯瞰，則享有不同視角的市中心風華，台北美景，盡收眼底。

地址│台北市大安區復興南路一段126巷1號4樓

豪麗大飯店

飯店位置座落於東區精華地段，步行10分鐘之內就能到達SOGO百貨、捷運忠孝復興站等地點，同時享有名人巷的繁華及寧靜，即便是夜晚出遊也能充分享受不夜城的氣息。逛街、購物、美食、享樂，台北旅遊近在咫尺。雖然是年代較為久遠的飯店，但飯店維護的非常棒，乾淨整潔。

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地址│台北市大安區大安路一段81之1號

賦樂旅居

賦樂旅居位於大安區，矗立於台北市正東區精華地段，鄰近台北各景點如台北101、大安森林公園，無論觀光或商務，都十分方便。洗鍊奢華外觀與沉穩靜謐的空間設計，滿足旅客對飯店的各種想像。

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低調的門面、全黑色的利落外型處處充滿神祕感，讓人對他帶有種想一探究竟的感覺。來這邊體驗一場後現代工業風的度假之旅，in-room check-in的服務和管家手寫小卡相當貼心，臥室的空間設計走簡約風格，沒有太多的繁文縟節，讓人可以不受干擾，在寧靜的空間徹底放鬆。

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地址│台北市大安區大安路一段56號

捷運國父紀念館站

誠品行旅 (ESLITE HOTEL)

住過台灣大大小小的飯店，但曾經住進過書香氣息當中嗎？誠品書局在充滿文青氣息的松山文創開設間誠品行旅，打造一處對美好生活飽藏無限想像之所在。進入飯店大廳，呈現出恬靜氛圍，從大廳就可看出誠品集團的優雅知性；樓梯間掛有攝影作品，都是些典型的台灣生活照，諸如棒球、農村等，感受得出誠品行旅希望呈現一間真正的MIT台灣飯店，經典的台灣特色隨處可見。

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地址│台北市信義區菸廠路98號

捷運府中站

美麗殿商旅

美麗殿商旅是2018年於板橋府中捷運站全新打造的商旅品牌，建築規畫以追求精緻細膩的設計感，塑造溫馨舒適的住宿感受。座落於板橋府中路上，步行至府中捷運站2號出口只需3分鐘，想來感受大台北都市的繁華熱絡、新北耶誕城的歡樂氣息，這裡會是最佳首選。如果不想到耶誕城人擠人，也可以夜晚漫步至南雅觀光夜市一飽口慾，體驗台灣特色的夜市文化。

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東區超有名氣ABV世界精釀啤酒餐廳-閣樓餐酒館進駐12樓，超過300餘種來自各地的精釀啤隨心暢飲，搭配創意歐陸料理，遠眺頂樓高空美景，坐在戶外吧檯感受城市的美好。

(圖片來源：ABV世界精釀啤酒閣樓餐酒館粉絲團) 分享 facebook

地址│新北市板橋區府中路67號

萊恩精品旅館

萊恩精品旅館位於板橋區中心地帶，毗鄰捷運府中站。由此可輕鬆前往台北各大旅遊景點如台北101、故宮博物館、西門町等都非常便利。且萊恩靠近板橋後站商圈、南雅夜市、板橋慈惠宮、林家花園，周邊潮流商品包羅萬象、吃喝玩樂應有盡有，是安排台北旅遊假期最佳夜宿地點。亦鄰近北門市場，一早醒來還可以品嘗北門市場內的板橋著名小吃，像是魷魚羹、油飯羹、餛飩以及炸蘿蔔糕等。

(圖片來源：萊恩精品旅館官網) 分享 facebook

地址│新北市板橋區大東街5號

捷運板橋站

台北新板希爾頓酒店

臺北新板希爾頓飯店是一幢現代化的31層樓飯店，位于新北市板橋區中心，鄰近購物，娛樂和商業區和萬坪公園，十分便利。館內公共區域、走廊、甚至客房內的藝術裝置都各有巧思。創意圍繞「大稻埕」及「板橋林家花園」2大主軸，以不同媒材表現「河川」與「園林」，追溯大台北發跡繁榮的起源。

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頂樓更是設計目前全台北最高32層樓的無邊際泳池，提供半開放式的竹藤包廂作為隱密空間、沙發區提供旅客享受日光浴，在日落時分上來這裡游個泳健身之外，還可以欣賞迷人的紅暈，讓入住的旅客都能夠感受渡假的悠閒時光！

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地址│新北市板橋區民權路88號

趣淘漫旅

HOTEL CHAM CHAM TAIPEI趣淘漫旅板橋 以「自由自在玩生活」與「ME世代共享生活」為品牌特色，以智慧的科技導入、品味又兼具時尚的飯店設計及自由自在的入住體驗為號召，提供全球年輕旅客探索台灣的首選。

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來到HOTEL CHAM CHAM趣淘漫旅板橋，可以自由選擇想要的住宿玩樂方式，從CHECK-IN、房型、音樂、書籍或交通工具都可自由選、自在配，四通八達的地理位置，更可在大台北或是整個台灣自由自在移動，充份享受旅遊的樂趣並蓄積無限的能量。

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地址│新北市板橋區中山路一段139號

捷運亞東醫院站

挪威森林頂級VILLA汽車旅館

除了看煙火之外，跨年開趴嗨整夜是年輕人狂歡的必備行程之一。位於板橋亞東醫院捷運站的挪威森林頂級VILLA汽車旅館，位置便利，內部的設施更是齊全，絕對足夠一群好友們相聚玩整晚，房間內除了必備的卡拉OK、蒸氣室，最棒的是：溫水的超大游泳池，讓大家在這冷冰冰天氣裡，一樣可以在泳池內狂歡。

(圖片來源：挪威森林頂級Villa汽車旅館官網) 分享 facebook

挪威森林─板橋旗艦館建造於板橋區和平路上，彷彿像是一座座落在塵囂裡的森林，在悠閒雅緻的氛圍下、用樂活的心情去享受著旅程中的美好時光。全館耗資近五億打造、從外到內建築景觀有著現代世外桃源之美，室內以各國風情特色為設計的出發點，集結傳統特色及現代元素並加以改變成為後現代主義的時尚精品汽車旅館。

(圖片來源：挪威森林頂級Villa汽車旅館官網) 分享 facebook

地址│新北市板橋區和平路14巷3號

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