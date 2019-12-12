聖誕跨年睡跑車上、住麻將房！16間特色民宿飯店推薦

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台中耶誕夢想世界去了沒？你知道台南新光三越外佈滿了聖誕節的氣氛嗎？而擁有南台灣熱情的高雄夢時代，不管是聖誕還是跨年也都有令人眼睛為之一亮的活動，想去這些地方旅遊，卻在煩惱要住哪裡？貼心的ReadyGo嚴選了16間中南部聖誕跨年住宿推薦，每間都有各自的特色和魅力，且地理位置佳，去中南部過聖誕跟跨年，看這篇準沒錯！

台中

頭等艙飯店

頭等艙飯店顧名思義以飛機頭等艙的概念設計的，入口大門大大的Logo設計神似航空公司的報到櫃台，飯店櫃檯人員正在為您做登機前的身分查驗。拖著行李箱走上了飛機，昏暗的光線，排列的機艙小窗，忍不住往窗外的景色一探究竟，拿著機票尋找著自己的頭等艙位子，期待著是一個靠窗的位子。

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打開房門，映入眼簾的是頭等艙最舒適的座位，一大片從空中俯瞰的夜景，配上床頭的閱讀燈，更細心的是，床頭櫃的設計也是比照頭等艙座位旁的扶手，床頭板的彎曲流線造型，也猶如頭等艙座位獨有的座椅造型，逼真的細節設計讓人一度有在飛機上的錯覺。

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地址│台中市西區美村路一段22號

伯達行旅

伯達行旅是台中的一家設計旅店，七層樓、五個室內設計品牌操刀、視覺藝術作品穿梭其中，住宿的精緻與細膩，不同樓層有不同主題，像是「夢境與現實」、「時間」、「超現實」狂想曲、「質變」、「光」及「原型 prototype」，有的充滿自然材料像是石板、木材，有的運用了折射鏡奇幻迷離，每間房間都有著強烈設計師個人創作風格，每個空間都是精雕細琢後的藝術品，處處充滿驚喜，每一次入住都超乎想像，很值得來這裡細細感受品味。

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地址│台中市西屯區上墩路1號

HOTEL 7 福星旅店

從外觀、大廳到每個細節，環繞著童話故事傑克與魔豆的Hotel 7 福星旅店，有著人氣的樓中樓房型，挑高的設計即便在閣樓也不會有壓迫感，且大部分房型都有一大片窗戶，可以眺望市景，讓自然光恣意的穿梭進來，純白色的裝潢、簡約的風格擺設，為房間增添了不少質感。12樓的Giant’s Pantry的房客專屬公共空間，還放置了遊樂設施、健身器材、沙發桌椅，可以欣賞台中夜景，而一樓的「BUDDY BUTTY」餐廳是飯店早餐的用餐地點，英倫風的設計，天花板上倒過來的床像把巔倒屋搬過來了一樣，十分吸引人，就連時尚玩家都報導過！

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地址│台中市西屯區福星北路45號

1969藍天飯店

進入飯店大廳就會看到由198個超過50年歷史的行李箱堆疊而成的行李牆，是IG上熱門的打卡地標，抬頭一看便是華麗又復古的水晶燈，櫃台後方的機房設計、少數地方僅有的指針電梯，讓藍天飯店瀰漫著濃濃的復古工業風，帶著一點古典溫潤感。飯店2樓的藍天Lounge保留了老式點唱機播著往日風情，與義大利鑲嵌彩色玻璃窗相互輝映；空間似乎是一首歌一般，讓人與人的情感在這裡交會，藍天Lounge不只是視覺，這次還有聽覺，走進Lounge像是穿過時光隧道，交織著現代與過往的空間。

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地址│台中市中區市府路38號

水舞行館

以四種不同的元素概念混搭，「文創雅致風」、「豪宅大器公設風」、「都市森林度假風」、「多功能設備奢華風」，細心雕琢出令人情迷時尚與文創兼具的度假旅店，同時在空間設計、植栽端景與光影分圍的交錯中，不管白晝亦或夜晚，多層次的美感令人驚艷。無論在公共空間或房間每個角落，處處可見文創概念與裝置藝術，並融合大型原木素材與時尚金屬的獨特設計，自然卻又不失現代奢華感，甚至有來自歐洲古堡中的骨董傢俱傢飾，或者創意十足的動物造型傢俱等，呈現出文創旅店的藝術氣息，成就了一種品味生活的節奏和態度。

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地址│台中市西屯區龍富路五段200號

雲河概念旅館

不管是聖誕還是跨年，開趴的首選絕對是雲河概念旅館！位於台中七期市政中心，地理位置良好，有分為車庫主題房型及精品商務房，寬廣的空間，豪華又齊全的設備，KTV、泳池、岩盤浴三個願望一次滿足，最重要的是有節日限定的「聖誕專案」，八人入住價格直接下殺將近半價，一人不用1000塊，想唱歌想玩水想要SPA都可以，嗨一個晚上超划算！

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地址│台中市南屯區黎明路二段708號

台南

4 DESIGN INN 夢想家設計民宿

距離台南新光三越只有10分鐘車程的4 Design Inn 是一間充滿設計的民宿，館內所有設計全都由老闆親自動手，每一間房型都有完全截然不同的特色和主題，每個房間都有不一樣的驚喜與體驗，不管是南法鄉村風、中藥鋪風格還是英倫風，每個角落都充滿著創作。蒂芬綠的歐風流理台，讓浴室多了一種國外風情；馬賽克磁磚拼製成的地板，色彩多樣卻不突兀，配上白色的落地窗，乾淨俐落又簡約，鄉村渡假的氛圍令人放鬆，此外，這兒也很適合作為平面拍攝的場景，來台南一定要去看看！

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地址│台南市北區成功路No. 96號

靈魂沙龍 SALON DE L’ESPRIT

曾經是沙龍聚會的場所，如今延續了當時的故事，七個來自不同領域、擁有著不同歷史軌跡的人，為這老屋注入了新的靈魂。沒有大招牌，低調不起眼的黑色大門，萬萬沒想到門後是一個與世隔絕的世界，走進神秘的靈魂沙龍，你會發現時間空間彷如錯置般的存在於這座興修已70餘年的老屋中，大廳保留了70餘年老屋的古早紅磚牆面，並經過多次打磨呈現，優美的旋式磨石梯也是台灣少見的設計，七種不同風格的房型設計，如時空扭曲般匯流於此。

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地址│台南市中西區民權路二段216號

黃色風箏

黃色風箏 Yellowkite 鄰近台南新光三越及台南市政府，不管是聖誕節或跨年到台南玩，選擇這間親子民宿再適合不過了！以創意溜滑梯搭配各種可愛夢幻主題房型為特色，除了小孩一看到就為之瘋狂的海底世界溜滑梯、天空之城、超級賽車、粉色派對等主題房之外，也設有經典套房及商務房，公共設施空間還有沙坑等遊樂設施，小朋友玩得盡興之餘，爸媽也可以回憶童年。

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地址│台南市東區東平路131號

沐府海旅

古都的文化，遇見了安平的慢活，港灣的自由，遇上了旅人的自在，府城小吃穿梭在古今巷弄間，水畔的風情似乎成為了更勝一籌的精彩，這樣的滿足我們稱它為沐府。沐府的房間設計採用藤、柚木、石雕三要素構成，再搭配藝術品呈現出峇里島南洋風格，白天和晚上有著截然不同的風情，在這裡可以體會慵懶的生活，放逐嚴肅生活的灑脫，是這裡該有的態度，拋下規律日常的雀躍是這裡允許的心情，聖誕跨年就沈浸在峇里島情境中。

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地址│台南市安平區安億路288號

道達旅店

透過旅宿找回生活最單純的樣貌，希望每位旅客來到這裡住宿時就如同到達了目的地，是一個可以安心與放鬆的地方，是道達旅店的核心概念。距離台南火車站10分鐘車程的道達旅店，純白簡約、乾淨明亮是我對它的第一印象，給人一種舒適自在的感覺，沒有過多的華麗裝飾，清新雅致、平易近人的風格完全命中我的心，深灰色的地毯配上米灰色的牆面，沉穩而有質感，CP值超高的道達旅店，是到台南跨年住宿的好選擇。

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地址│台南市中西區康樂街169號

高雄

住飯店 (HOTEL DUA)

有著精品的質感，卻又不會讓人高攀不上，這就是住飯店(HOTEL DUA)。DUA採用台語「住」的諧音，因此飯店的中文名稱也就直翻為「住飯店」，大廳運用了木質和大理石的花紋去設計，一樓的迴廊、挑高的設計，有著金碧輝煌的美感，像許多高級飯店一樣溫暖又奢華。白天供應早餐及西餐的餐廳有著戶外座位區，可以俯瞰高雄市景和眺望柴山與台灣海峽，夜晚則搖身成為放鬆自我的Night Bar，美酒配上美景，在這尊榮般的豪宅裡享受這微醺之夜。

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地址│高雄市新興區林森一路165號

冒煙的喬「就是公寓旅店」

霧黑外牆飾以洋紅窗框，為現代感十足的公寓外觀抹上一股熱情，引發了對於內部空間的更多想像想像。「就是公寓」以美式復古為基底，結合現代工業風與森林意象的創意混搭、大膽繁複又摩登的裝設擺飾，透露出不羈的自由奔放。踏進大廳就可以感受到強烈的美式工業風，視線離不開藍色的雪佛蘭，仔細一看才發現原來是飯店櫃台。其中陽台四人房裡面竟然還有復刻版曲棍球遊戲台、英倫風皮製沙發、造型彩繪玻璃吊燈、搖滾歐風床頭飾板以及熱帶植物景觀陽台，鮮明配色與多風格傢俱結合的恰如其分，為你的旅程增添更多樂趣與享受！

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地址│高雄市鹽埕區五福四路91號

比歐緻居 (BRIO HOTEL)

比歐緻居是由一群世界各地的藝術設計師共同打造的設計旅店，每層樓有不同的設計風格，大廳採大理石、木紋等元素，以不同深淺的木紋，搭配清水模建築，整體設計感十足，很有空間個性，而低調沉穩的房型營造出謐靜感，簡約卻又處處充滿著小心思。位於14樓的眺吧餐酒館採大面玻璃讓空間無限延伸，夜晚把玻璃推開就成了露天酒吧，美酒美食配上高雄夜景，浪漫雅緻的氛圍令人陶醉。

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地址│高雄市新興區中山一路14~26號

日光花園商務旅館

從河海交界處前往城市的民生路上，你會發現高雄有著得天獨厚的海天風光及輕鬆步調的建築，那就是日光花園商務旅館。略暗的燈光，帶有著低調的奢華感，木質的地板，增添了幾分柔和，日光花園商務飯店的房間並不會過於壅擠，寬敞舒適，比較特別的是大廳旁的日光閱覽室，除了提供雜誌書籍外，還有免費茶點，並且是24小時開放的，最重要的是，距離高雄夢時代只要12分鐘車程！非常適合聖誕跨年的住宿。

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地址│高雄市新興區民生一路77號

宮賞藝術大飯店

宮賞藝術大飯店是一家六星級的藝術設計飯店，挑高的空間設計，新穎的裝潢令人印象深刻，最吸引人的房型設計雙人套房，難以想像一台跑車就這樣擺在房間裡，這輩子大概沒有機會開跑車，更何況是睡在上面，連方向盤和油門煞車都設計出來！另一間誘人的房型便是在房內就可以打麻將的設計家庭房，出來玩就是要放鬆，晚上怎麼可以不小賭一下？更誇張的是還有一台拉霸機，不說我還以為來到了賭場~

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地址│高雄市新興區林森一路237號

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