享受自由配！ 走進3間「客製化」料理餐館　想吃什麼全由你決定

為了滿足現代人挑剔的口味喜好，越來越多店家紛紛推出「客製化」料理，由客人自己決定餐桌上的風味！一起走進3間客製化料理餐館，享受可自由搭配的咖哩、輕食與早午餐。

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★Hungry Pans夯堡

繼復興、北醫店之後，深受客人喜愛的活力餐食Hungry Pans 夯堡進軍新光三越台北信義新天地A4！店內除了主打健康、份量十足的餐點特色，招牌客製化夯堡與披薩、帕尼尼、古巴三明治等多種餐點選擇，也是吸引客人一再上門的原因。6吋夯堡提供包含大力燻雞、起司牛排、煙燻鮭魚等10多種口味選擇，另可自行選擇麵包種類、醬料風味，輕鬆享受個人喜愛的風味。

夯堡95～115元／6吋／店內推出10多種口味夯堡選擇，客人另可自由搭配麵包、醬料種類，亦有生菜、雙層起司、肉片加價購。 圖片提供／Hungry Pans夯堡 分享 facebook

帕尼尼／古巴三明治105～125元／店內很受歡迎的輕食餐點，亦推出多種口味選擇。 圖片提供／Hungry Pans夯堡 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市信義區松高路19號B1（新光三越台北信義新天地A4）

電話：（02）2723-7078





★泰迪農園咖哩

愛吃咖哩的人有口福了！位於松江南京的泰迪農園咖哩於今年10月開幕，不僅明亮的空間設計成為搶眼街道風景、讓吃咖哩變得時尚，店內推出的日本「新宿風咖哩」、「帝國風咖哩」，以及客製化菜單設計，更是話題亮點！來到店裡，從咖哩口味、主菜到辣度皆可依個人喜好做選擇，同時提供炸蛋、炙燒起士、究好豬德式香腸等餐點作升級搭配。此外，除了日本風味咖哩，同步推出放入大量蔬菜的素食咖哩、以多種香料與高湯熬製而成的海鮮白咖哩，滿足各種口味需求，另也有多道單點烤、炸物選擇。

究好豬角煮咖哩290元／咖哩飯除了主餐，皆附馬鈴薯、紅蘿蔔、南瓜、茄子、蓮藕、玉米筍等10款季節蔬菜，給予滿滿的一日蔬菜量所需。 圖片提供／泰迪農園咖哩 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市中山區一江街15號

電話：（02）2521-5115





★一起找晨（山西店）

位於台中的一起找晨以提供客製化早餐、早午餐打響知名度，店內除了提供固定菜單，另大膽拆解早午餐組合、開放讓客人自由搭配選擇，從麵包、主餐、風味到配菜，想吃什麼就選什麼，全由自己決定！極具創意的想法與供餐方式，一推出便深受客人喜愛，繼北屯景賢店之後，10月接續進軍市區開設山西店，豐富的餐點選擇與自由搭配，讓人就算是每天上門也能吃到不一樣的口味。

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【店家資訊】

地址：台中市北區山西路一段67號

電話：（04）2299-4676





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