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2019聖誕打卡特輯！全台耶誕節活動總整理

2019-12-08 12:03ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

聖誕節打卡裝置是每年年底的重頭戲，新北耶誕城和新光三越、統一百貨、美麗華等各大百貨Outlet紛紛掛起聖誕燈飾，擺出各式各樣的聖誕樹，準備迎接聖誕節的到來，而今年101也不惶多讓，打造耶誕禮物夢工廠，貼心的ReadyGo幫大家整理了全台聖誕節活動特輯，看看有哪些IG熱門必打卡的裝置，你的聖誕拼圖還差哪一塊？

新光三越台北信義新天地

2019年信義新光三越的聖誕樹以萬花筒為主題，結合鏡面元素、光影交錯特效，打造出17米高的「萬花筒耶誕樹」，每天都會舉辦夢幻「雪花燈光秀」，一旁還有奇幻樹屋裡面佈滿大大小小的鏡子，想怎麼拍就怎麼拍！連接信義新光三越A8-A9、A9-A11之間的人行空橋，也佈置了數萬顆燈泡呈現出壯麗的璀璨景象，走著走著心裡不自覺地哼起了叮叮噹的旋律。

圖/IG@fifisado99
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101耶誕禮物夢工廠

小熊控注意！整座購物中心都變身夢幻又奢華不斷旋轉的「耶誕禮物夢工廠」！台北101購物中心在商場四樓打造了超可愛摩天輪、聖誕熊、迴轉耶誕禮物工廠等裝置，金色的摩天輪下方，小熊工人正忙著包裝禮物，仔細一看還會發現，每一隻小熊都會動，讓人少女心大爆發，除此之外四周也擺放了許多大大小小的聖誕樹，室外也有許多裝置藝術、浪漫燈飾，是2019聖誕節不能錯過的耶誕場景之一。

圖/IG@weiwei1202_
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統一時代百貨台北店

每年都以國際城市為主題的愛· Sharing，今年的愛· Sharing以Las Vegas華麗又絢爛的概念，在統一阪急外面設計了奢華的聖誕裝置，完美呈現了美國賭城拉斯維加斯的魔幻夜晚，俄羅斯輪盤和撲克牌組成的造型聖誕樹，還有金錢豹高空滑梯、漂浮鋼琴、未來直升機等等，每項裝置藝術、設施都讓人耳目一新，沒去過Las Vegas沒關係，來這裡就對了！

圖/IG@clairespeaking
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圖/IG@timespaceenergy
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新北耶誕城

一年比一年多人，一年比一年夯，沒去過新北耶誕城別說你過聖誕節了！今年新北耶誕城打造了八座熱門打卡天橋，堪稱歷年最多，還有超大顆像香菇一樣的魔法森林樹，也是熱門的拍照打卡點，除此之外，超人氣貼圖卡娜赫拉的閃閃耶誕夢也進駐新北耶誕城，巨型禮物盒、透明耶誕樹裝置、超級星光大道等裝置藝術，每個都超好拍！

圖/卡娜赫拉的閃閃耶誕夢
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圖/IG@cheng_850201
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圖/IG@tw.plover319
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臺北最HIGH-2020新年城 聖誕裝置藝術

每年年底備受矚目的台北跨年最High新年城，今年也悄悄跟上了聖誕節的腳步，將台北東區捷運忠孝復興站及忠孝敦化站之間的街道換上了聖誕節的裝扮，除了3000公尺的街道燈飾，網拍街、燒烤一條街也都放上了巷弄佈置，龍門廣場的紫耀幸福門以交錯從地面竄出的方形排列成的拱門隧道勢必拍的裝置之一；頂好廣場外的主燈印上了大大小小的夜市名稱，成為了獨樹一格的聖誕樹；瑠公公園裡的變色月型鞦韆，更是網美們的最愛，來東區逛街不妨順道來走走。

圖/IG@is_littlefish
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圖/IG@maruko519
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圖/IG@jerycc
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美麗華百樂園

「你說~藍色是你最愛的顏色~」大直美麗華百樂園2019聖誕節與討論度超高的電影「冰雪奇緣2」動畫團隊合作，打造夢幻冰雪王國，11米高的夢幻聖誕樹以雪白和冰藍色為主色，整棵聖誕樹呈現絕美浪漫的土耳其藍，搭配藍天白雲，讓身為藍色控的我心花怒放，夜晚燈光亮起，又是另一種不同的景色，禮物盒造型的拱門，中間放上了一張椅子，坐在上面拍照，彷彿把自己包裝成了禮物，送給那個珍惜的人。

圖/IG@yuan__117
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圖/IG@yuan__117
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林口三井OUTLET

林口三井Outlet這次的聖誕主題以「冰極世界」為主，在中央廣場設置了8米高的聖誕樹，由藍色雪花跟暖黃星光堆疊而成，而且聖誕樹的基底色是「白色」，襯托出明亮的燈光，每天在中央廣場還有「限時泡泡秀」，室外區也佈滿著星星與冰雪結晶，漫步在三井Outlet裡，還以為自己是偶像劇裡的主角呢！此外，三井Outlet這次也邀請到PINGU與大家一同過聖誕，PINGU粉們快去尋找6米高巨大PINGU的身影！

圖/三井不動產集團
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圖/三井不動產集團
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華泰名品城

華泰名品城今年把整個歐美耶誕市集搬來台灣，強化四國廣場-美國、法國、義大利、英國的異國氛圍，一路上擺滿最耀眼的聖誕樹，打造全台第一多聖誕樹，屋簷上和街邊都可以看見融雪景象，一到傍晚整點和半點的時間，還會飄下片片的雪花，每個角落都好拍，配上超浪漫的雪景，還有打到你骨折的精品Outlet，不要猶豫了趕快揪一波！

圖/Alice@ReadyGo
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圖/Alice@ReadyGo
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新光三越 台中中港店

台中的新光三越中港店與角落生物合作，以「魔法甜蜜王國為主題」，打造由數十顆甜甜圈組成的聖誕樹，搭配可愛的蝴蝶結，就像一座大蛋糕，讓人忍不住想咬一口；色彩繽紛的糖果，從咖啡杯裡滾了出來，彷彿是旁邊調皮的角落生物打翻的，每隻角落生物角色也都穿上聖誕節服裝，格外吸引人注意，甜點裝飾的聖誕佈景，讓整個周圍瀰漫著甜甜的幸褔氛圍，成為了大人小孩都愛的打卡點。

圖/IG@duddy10759
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台南新光三越(西門店)

台南新光三越前面的小西門廣場充滿了聖誕節的氣氛，以光影耶誕為主題，打造光雕耶誕樹、耶誕星河冰川、纜車等，小小隻的Q版麋鹿走在白靄靄的雪上，還以為自己來到了北歐下雪國度，看著小麋鹿們在雪地裡忙進忙出，猶如童話故事般不可思議，不禁在心裡默默許下願望，希望聖誕老人能幫我實現。

圖/IG@misameng_
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圖/IG@abbyli0916
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高雄夢時代

高雄夢時代把「世界娛樂之城」搬來台灣！同樣採Las Vegas的主題，超過14米的巨大聖誕樹，今年大膽採用鏤空結構的設計，搭配閃亮的霓虹燈飾，讓聖誕樹更加華麗夢幻，打造超級星光大道、火山爆發、金銀島海盜船甚至還有直升機，超逼真的裝飾藝術，實在是驚為天人，一系列的打卡裝置，華麗浮誇又創新的設計，吸引大家前來拍照打卡。

圖/IG@babe_nini
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圖/IG@yu_zhen_li
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圖/IG@pinzhen_8844
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延伸閱讀>>2019新北耶誕城《巨星耶誕演唱會》最強藝人卡司閃耀聖誕節

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聖誕節新光三越裝置藝術

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