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螞蟻族天堂！ 全球10大熱門「巧克力聖地」 台灣人必收藏

2019-11-28 12:13DailyView 網路溫度計提供

巧克力控嗨起來~

要說到巧克力，你身邊是否有一堆姊妹們一個個瘋狂尖叫，不論是生日收禮、男友送暖、零食小點，只要有巧克力一切搞定！擁有高營養、高能量價值的巧克力，就像是有一種「致命」吸引力，裡頭含有微微的可可鹼，會提升精神、振奮心情，甚至流傳會讓人有戀愛的感覺，說的好像比有男友更幸福（誤）~

既然巧克力有如此甜蜜的好處，今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查全球巧克力工廠，看看哪裡是網友討論、分享最多的巧克力工廠，身為巧克力控卻還沒列清單出遊的你，也快來筆記許多人夢想中、夢幻浪漫的巧克力天堂，包你吃的、喝的、玩的、看的一次滿足！

TOP1-宏亞巧克力共和國

image source:FB/巧克力共和國
image source:FB/巧克力共和國
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桃園市八德區介壽路二段

說到宏亞巧克力也許你沒印象，但說到「七七乳加」你怎會不認識！在桃園佔地10000坪、一格一格像是巧克力塊的建築外觀，遠遠一看就知道「巧克力共和國」到了！做為東南亞第一座巧克力博物館，從認識巧克力怎麼來、文化和知識通通有，裡頭有好吃、新奇造型的手工巧克力，還有親子同樂的遊戲世界、DIY手做甜點，玩樂逛街後再享受新奇口味的巧克力創意料理，來個甜蜜的午茶時光，滿足～

巧克力共和國還不只吃喝玩樂，他們也會不定期舉辦活動，像是Baby抓周、即將到來的12月聖誕節「烤雞大餐」等，家庭、朋友閨密約起來，還不知道假日怎麼過，趕快來場「巧克力之旅」吧！

TOP2-福灣巧克力

image source:FB/福灣巧克力 Fu Wan Chocolate
image source:FB/福灣巧克力 Fu Wan Chocolate
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屏東縣東港鎮大鵬路100號

「福灣巧克力」夢工廠位處台灣最南端的屏東，當地氣候非常適合種植可可豆，因此也使用全球少見的「產地到餐桌」概念，從可可果種植、運送、製作等一條龍過程，顛覆巧克力得從國外運輸來台的觀念，搭配專業導覽解說，將Local巧克力推向國際。

此外，福灣巧克力主打在地創新口味，他們將台灣茶、櫻花蝦、荔枝、豆豉這類「極台」口味結合巧克力，發展出從未想像過的全新風味。

TOP3-Cona's妮娜巧克力

image source:FB/Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡
image source:FB/Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡
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台灣南投縣埔里鎮桃米路32號

濃濃歐洲風情，Cona's妮娜巧克力從可愛的童話彩繪小屋在清境山上起家，2018年擴大版圖選在好山好水的埔里，創造這棟滿滿浪漫公主風的「Cona's妮娜巧克力城堡」，一整個就是少女網美的聖地，這裡拍拍、那裡照照，過足旅遊到歐洲的癮～

妮娜巧克力城堡將整體打造的像是歐風城堡概念，除了歐系裝潢風格，學習巧克力知識、了解製程的部分採互動式，讓大小朋友都更有趣的參觀，且還有一整面巧克力立體網美牆，更是讓人怎麼拍都拍不夠，以後上清境不只趕羊，還要去妮娜玩個夠啊！

TOP4-18度C巧克力工房

image source:FB/Feeling18-18度C巧克力工房
image source:FB/Feeling18-18度C巧克力工房
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南投縣埔里鎮慈恩街20號

以對巧克力生產、保存或是品嚐都是完美溫度的「18度C」為命名，位在南投山上的「巧克力聖地」每到周末都是人潮，從起初的小店面拓展成工房，開放式的製作廚房、各式各樣巧克力選購區，還有義大利冰淇淋、蛋糕甜點等，滿足遊客的口味和心靈，外頭更擺放一大片巧克力磚和巨大造景吸引拍照，誰能不愛～

TOP5-可茵山可可莊園

image source:FB/Cocosun巧克力工廠
image source:FB/Cocosun巧克力工廠
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屏東縣萬巒鄉復興路2-55號

打造成觀光休閒莊園，同樣處在南台灣的可茵山可可莊園備有機器，從可可研磨、製作都讓你真實體驗，一整條完整的「巧克力生產遊記」Start！農場中搭配導覽，了解可可的種植、挑選、精煉再到加工製作巧克力，親子戶外教學還有DIY可以親自動手做，可看可摸可玩可聞可吃，讓巧克力變成超享受的高級饗宴。

TOP6-白色戀人巧克力工廠

image source:FB/石屋製菓株式會社
image source:FB/石屋製菓株式會社
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2 Chome-11-36 Miyanosawa 2 Jo, Nishi Ward, Sapporo, Hokkaido 063-0052日本

要說到日本巧克力，100個台灣人有101個會說「白色戀人」（誤）！一幢一幢的歐風建築、一個個童話擺設、造景，就像是走在歐洲街頭般浪漫，北海道白色戀人觀光工廠吸引國內外遊客到訪，園區內有魔術表演、小火車，還有各式各樣經典的巧克力商品，童心爆發誰能不愛～

TOP7-Lindt巧克力工廠

Seestrasse 204 - CH 8802 Kilchberg - Switzerland

瑞士蓮Lindt是瑞士最知名的巧克力之一，不僅找來當地名人、網球天王費德勒擔任全球形象代言人，更不斷拓展全球市場，而瑞士蓮工廠雖然沒有顯眼外觀，不過占地遼闊，巧克力商品更是應有盡有，知名的軟心巧克力球、小方塊巧克力還有各種卡通、湯匙造型的商品，巧克力控來到瑞士天堂，還不瘋掉嘛！

TOP8-菓風巧克力工房

image source:FB/菓風巧克力工房
image source:FB/菓風巧克力工房
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雲林縣斗六市文化路646巷137號

風靡7、8年級生學生時光的菓風小舖現在創造一個甜點世界，巧克力工房占地遼闊，一大片草地、沙坑供遊客玩耍，還有巨大馬卡龍造景讓人拍不完，不僅提供許多巧克力創意料理、周邊商品，也有大小朋友可以動手做巧克力教學，周末放電好去處，怎能錯過！

TOP9-巧克力雲莊

image source:FB/巧克力雲莊
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苗栗縣大湖鄉49-2號

雲霧繚繞的苗栗山上，巧克力雲莊真的落在雲裡，雲莊規劃認識可可和巧克力的故事館，再有幸福品嚐館，最後就是動手做的夢想館，除此之外，還有精釀啤酒、異國料理，不僅有玩樂還提供住宿，享受山間的好環境，果然是完美適合「大小朋友」的好去處～

TOP10-ROYCE' Chocolate World

image source:flickr/MIKI Yoshihito
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日本〒066-0012 Hokkaido, Chitose, Bibi, 987-22, New Chitose Airport Terminal, 3F

ROYCE' Chocolate World是許多人到北海道必買伴手禮之一，且有趣的是，它是首座駐點機場的巧克力工廠和博物館，把「巧克力人生」活生生搬到來往旅客面前，透明的製作廚房、巧克力的歷史以及全球典藏品，還不快飛往巧克力世界！

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月01日至2019年10月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『全球巧克力工廠』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【更多精采報導，請上《大數聚官網：http://group.dailyview.tw》；《大數聚粉絲團：https://www.facebook.com/group.dailyview.tw》；《DailyView 網路溫度計官網：http://dailyview.tw》；《DailyView 網路溫度計粉絲團

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image source:FB/石屋製菓株式會社
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巧克力

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