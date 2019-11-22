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選戰倒數 如何把網路聲量變選票？

都會狂歡、冒險迎新… 全台5處最適合跨年的好地方！

2019-11-22 10:03Skyscanner

突然之間，2019年已經接近尾聲，跨年，就像是整年來的結案報告，我們回顧了今年做的好事與壞事，成了我們與去年的自己告別儀式，只能璀璨且壯麗。Skyscanner為大家整理出五大台灣最適合跨年的地方，讓自己用不同的方法好好的跟去年說再見。

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1.淨化心靈迎接新年最佳地點：旭海，屏東

在無人的海灘與你愛的人，一起紮營、野炊，喝著杯紅酒，裹著毯子，安安靜靜看著閃娑的星空，聽著海浪聲，一起倒數，迎接新的未來，是最浪漫也不過的事了。而在新的一年的早晨，還可以起個大早，等著曙光緩緩地從海平面上升起，我想新的一年一定充滿著希望。建議不如趁著來旭海野營，並且迎接2020年1月1日的第一曙光！

交通：

  1. 往牡丹、旭海遊客，請沿台1線南下(屏鵝公路)，行至車城 (派出所/農會)時，左轉沿199縣道，經過四重溪後可到達牡丹鄉。續行至三叉路向右走199甲線可到旭海村。

  2. 另可由枋山鄉楓港左轉台9線往台東方向，到屏東及台東交界的壽山卡右轉199縣道往牡丹、旭海方向，過東源村達三叉路口時，可左轉接199甲線續往旭海村。

  3. 由墾丁北上之遊客可從沿200縣道往北行，過滿州港仔村後，沿台26線可到旭海村。

  4. 遊客進入旭海村後，於199甲線可看見往旭海草原指標，北轉旭海草原聯絡道路續行3公里，可抵達旭海草。

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2.都會狂歡倒數最佳地點：市政府廣場，台北

不管你在哪個城市跨年，跨年煙火秀，是大家絕對不可以錯過的行程。而台灣每年還是由台灣最高樓101最具代表性，除了會有知名歌手獻唱陪伴大家，更high的絕對是大家齊聲倒數的時刻，瘋狂的夜晚，絕對會為今年留下記憶的尾聲。來市政府廣場與大家狂歡，齊聲倒數2019的最後10分鐘！

交通：搭捷運至世貿站

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3.非凡文化體驗倒數最佳地點：清境農場，南投

一年的尾聲，有時候會感到特別的傷感，而喜歡戶外的你，也許可以選擇在最後一天在高山中度過，迎接新的一年。到清境農場跨年，除了可以享受平地的熱鬧外（有電音派對），還可以擁抱大自然，好好地與自己、朋友、家人相處，淨化心靈，全新的面對明年的挑戰。除此之外，當地的原民也會在跨年期間在清境農場舉辦螢火晚會，圍著螢火跳著原住民舞蹈，在體驗原住民文化中跨個好年！

交通：

  1. 國道三號行駛路線：國道三號(中二高)→霧峰系統214K→國道六號起點0k→埔里端出口(國六終點)→左轉台14線→霧社(Y字路口左轉)→台14甲線→清境農場

  2. 國道一號行駛路線：國道一號→彰化系統交流道192K→轉國道三號南下→霧峰系統214K→國道六號起點0K→埔里端出口(國道六號終點)→左轉台14線→霧社(Y字路口左轉台14甲)→清境農場

  3. 由東部至清境農場：花蓮→台8線中橫公路→大禹嶺→台14甲線→合歡山→翠峰→清境農場

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4.一睹2018第一個雲海最佳地點：二寮，台南

二寮日出一直以來都是許多人看曙光的好選擇，除了超大的觀景台外，如潑墨般的雲海也是許多人到此的原因之一。當然行程不只只去二寮看日出而已，前一天，可以到台南市，鑽弄在小巷間，吃著小吃，感受台南豐富文化蘊底的氣息。

交通：

  1. 自行開車：台20線→虎頭埤→南168鄉道→口碑國小→大坑休閒農場→岡林派出所→二寮觀日亭 或 國8新化系統→南175鄉道→口碑國小左→南168→岡林教會→南162鄉道→二寮觀日亭

  2. 大眾交通運輸：興南客運（台南-岡林）→岡林國小下車→轉乘計程車即可抵達

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5.冒險迎接新年最佳地點：綠島

不知道這會不會是個瘋狂的點子，但你曾經在台灣的外島跨過年嗎？如果沒有，綠島會是一個非常棒的選擇！在綠島，騎著機車在延綿的道路，思考著今年與明年的計畫，還可以享受天然的海底溫泉，最後仰望著星空，結束今年的最後一天。建議在2018的第一天泡著天然的海底溫泉迎接新的一年。

交通：台東搭船至綠島單程約50分鐘

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看完以上五個跨年的提案後，不知道你們最喜歡哪個呢？不管是怎樣，祝大家都可以懷抱感恩的心，一起迎接明年的挑戰。

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跨年綠島曙光

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